Законные военные цели. Британские базы на Кипре представляют непосредственную угрозу для России

20:55 15.07.2024 Лейбористы: антироссийская "эстафета" по всем азимутам

Военно-разведывательные центры Великобритании на Кипре представляют непосредственную угрозу для России и ее новых регионов



15.07.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Недавнее поражение консерваторов Риши Сунака на парламентских выборах в Великобритании усиливает антироссийский вектор в политике Лондона. Уже вскоре после официальных результатов победившими лейбористами в качестве внешнеполитических приоритетов были объявлены больший уровень координации военно-политического сотрудничества в рамках НАТО, увеличение "помощи" режиму Зеленского, а также продвижение тихоокеанского альянса AUKUS, тесно связанное с укреплением военных позиций Лондона на всех зарубежных британских территориях.



Характерно в этой связи, что сразу после назначения Кира Стармера премьером его одним из первых поздравил именно Зеленский, поспешивший сообщить СМИ, что новый премьер "уже заверил меня в неизменности и принципиальности помощи Украине". Более того: "Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями, и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества", причем в обоюдной повестке – даже подготовка ни много ни мало "документа о 100-летнем партнерстве"…



В свою очередь, новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил на днях, что "наше правительство теперь полностью привержено повышению расходов на оборону, привержено НАТО, ядерному сдерживанию и оказанию большей поддержки Украине".



Между тем еще в июне 2023 г. именно лейбористы настояли на разработке правительственного плана по возможному изъятию российских активов в Великобритании и их направлению на "восстановление" Украины. Предварительный проект такого плана к настоящему времени разработан, но его детали пока не разглашаются официально. О необходимости принятия законов, необходимых для этого, не единожды заявлял, в частности, член палаты общин Дэвид Лэмми, с 5 июля с. г. заступивший на пост министра иностранных дел Великобритании.



Сумма этих активов, по официальным данным Лондона, с учетом их наличия и в зарубежных британских офшорных территориях, составит к концу июня с. г. около 19 млрд. ф. ст. (примерно 24 млрд. долл. по текущему курсу). Некоторые же британские источники считают, что сумма этих активов с учетом тех же территорий доходит до 35 млрд. долл. (1)



По мнению главы Центра британских исследований Елены Ананьевой, "лейбористы ничем не отличаются от "тори": они уже заявили, что будут поддерживать киевский режим "до победы Украины". На этом направлении ничего не изменится, если не ухудшится". Отметим в этой связи, что британский посол в РФ Найджел Кейси еще в начале мая был официально уведомлен российским внешнеполитическим ведомством о том, что "ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами".







Известно и то, что британские ВВС и авиатопливо-заправщики военной авиации других стран НАТО, нередко "посещают" Черноморский бассейн вблизи берегов Крыма и российского Приазовья, с авиабаз на юге и юго-востоке Кипра (Акротири и Декелия). С 1960 года эти районы имеют статус "суверенных территорий" Великобритании и управляются непосредственно военным ведомством этой страны. Фактически это 4 южнокипрских приморских района, где, в отличие, например, от британского Гибралтара, запрещена политическая деятельность (как и на Фолклендах, и на британских островах на юго-востоке Атлантики и в центре Индийского океана). В стратегическом же плане, районы-базы на Кипре и базы в Гибралтаре с установленной на них мощной радиолокационной аппаратурой позволяют Лондону (и НАТО) контролировать почти всю средиземноморскую акваторию и некоторые сопредельные районы.



Симптоматично, что с марта с. г. реализуется программа Министерства обороны Великобритании по развитию жилой и бытовой инфраструктуры на этих базах. Ранее сообщалось о планах увеличения там же парка ВВС и реконструкции причалов для военных судов. Но уже почти год нет о таких планах официальной или хотя бы достоверной косвенной информации. Впрочем, в начале марта с. г. Стратегическим британским командованием было объявлено, что программа по развитию вроде бы "невоенной" инфраструктуры в упомянутых районах "значительно модернизирует британские базы на острове и их инфраструктуру". В свою очередь, директор программы Тейси Фуоко заявила, что "мы очень рады началу работы над новым комплексом для британских военнослужащих и их семей на Кипре".



Избрание президентом Кипра в 2008 году лидера крупнейшей партии социалистов AKEL Димитриса Христофиаса вызвало отторжение в Великобритании, актуализировав вопрос о деколонизации острова, невозможной без удаления оттуда британских военно-шпионских гнезд. Пробывший на своей должности до 2013 года смелый политик оставил целью избавление от иностранных (британских и турецких) вооруженных сил на всем острове это как часть урегулирования застарелой кипрской проблемы. Он объявлял британское военное присутствие на острове "кровавым, колониальным", "означающим расчленение Кипра". Менее жесткой, но схожей была позиция по этой проблеме у первого президента Кипра архиепископа Макариоса (1960-77 г.).



Позицию Христофиаса поддерживали Сирия, Иран, но расчеты Никосии на помощь от Афин в этом вопросе оказались тщетными. Наряду с Вашингтоном и Парижем Лондон же блокировал обсуждение "кипрского вопроса" и иностранного присутствия на острове в ООН. А в 2013 году Христофиаса на посту президента в результате организованной извне массированной кампании против его политики сменил сторонник вступления Кипра в НАТО правоцентрист Никос Анастасиадис, и с тех пор Никосия не стремится оспаривать статус тех же районов.



Так или иначе, но базы в Акротири и Декелии в современных условиях представляют серьезную военную угрозу для России, в том числе для новых регионов, особенно в контексте вышеупомянутых обещаний "новых" британских властей расширять военное присутствие метрополии на всех ее зарубежных территориях. Разбросанные по всему миру "зубы" когда-то могущественной Британской империи представляют реальную опасность, прежде всего, по причине крайне рискованных авантюр англосаксов по всему миру – в Индо-Тихоокеанском регионе, на Черном море, в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.



Профессор Академии Генштаба Греции Теодорос Лиолиос отмечает уязвимость критически важной инфраструктуры британских баз на Кипре перед вероятными атаками шиитского военно-политического движения "Хизбалла" в случае начала широкомасштабных военных действий Израиля в Ливане: "Ракеты "Хизбаллы" легко могут достичь Декелии, которая находится примерно в 190 км от Ливана, и, соответственно, они могут достичь Акротири, находящуюся в 250 километров от Ливана… Они могут без проблем накрыть весь Кипр. Среди них есть системы Шахед, применяемые Ираном во время атаки на Израиль". "Открытие кипрских аэропортов и баз для израильского врага, нацеленного на Ливан, будет означать, что кипрское правительство является участником войны, – заявил лидер "Хизбаллы" шейх Хасан Насралла, упомянув о попытках израильтян получить доступ к британским базам на Кипре. – Враг хочет нас запугать, но бояться нужно именно им".



По информации источников издания Daily Express, израильские истребители F-35 некоторое время назад имели доступ к британской базе Акротири, однако впоследствии он был ограничен. Депутат британского парламента Кенни Макаскилл даже направлял в военное ведомство соответствующий запрос, который, однако, был проигнорирован: "По соображениям оперативной безопасности и в соответствии со своей политикой министерство обороны не предоставляет комментариев или информации, касающейся перемещений или операций военных самолетов иностранных государств".



По мнению Лиолиоса, системы обороны НАТО должны быть немедленно размещены на Кипре за счет альянса: "У Кипра есть свои противоракетные, зенитные системы, так как оборона Кипра усилена в основном против турецкой угрозы". Официальные власти Кипра стремятся отмежеваться от очередной эскалации ближневосточного конфликта, однако наличие на территории острова Афродиты британских военных баз, да еще и при специфическом присутствии израильтян, прямо противоречит подробного рода заявлениям. Об этом же свидетельствует и заявления вернувшегося из Лондона (!) лидера признанной только Анкарой т. н. "Турецкой Республики Северного Кипра" Эрсина Татара: "У Британии есть две суверенные базы на Кипре, куда никто не может совать свой нос, и из-за этих баз Кипр может стать мишенью".



Примечание



(1) Офшорными являются почти все британские зарубежные территории, кроме Фолклендов, Питкерна и южнокипрских (Акротири-Декелия). Наиболее крупные зарубежные территории Лондона с офшорным бизнесом – о-ва Ангилья, восточные Виргинские, Бермудские, Каймановые, Теркс и Кайкос. Источник - Фонд стратегической культуры

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