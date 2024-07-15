В России прогноз урожая пшеницы в 2024 г. повышен на 1,5%

21:08 15.07.2024

ИКАР прогнозирует в России урожай пшеницы в 2024 г. на уровне 83,2 млн тонн

15.07.2024



Очередная модификация прогноза в сторону повышения. На этот раз на 1,5%.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в сторону повышения пересмотрел свой предыдущий прогноз урожая пшеницы на текущий год.



В июне организация повысила свои оценки урожая пшеницы с 81,5 до 82 млн тонн.



Теперь же обновленный прогноз подразумевает урожая в 83,2 млн тонн, что на 1,5% выше предыдущего прогноза.



Пересмотр в сторону повышения по итогам первого этапа сельскохозяйственного тура в основном связан с оценками урожая в Краснодарском и Ставропольском крае.