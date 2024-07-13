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Казахстанская фондовая биржа ведет переговоры о выкупе акций у Мосбиржи
00:02 16.07.2024

Как отметила председатель правления KASE Алина Алдамберген, "доля Московской биржи является достаточно значительной"

АСТАНА, 15 июля. /ТАСС/. Казахстанская фондовая биржа (KASE) проводит переговоры о возможности выкупа акций у Мосбиржи. Об этом сообщила председатель правления KASE Алина Алдамберген на брифинге.

"Признано необходимым прекратить участие Московской биржи в капитале Казахстанской фондовой биржи. Мы планируем и проводим переговоры о возможности выкупа у Московской биржи акций, который может быть либо осуществлен самой биржей, либо [акции могут быть] проданы третьим лицам, но по согласованию с Казахстанской фондовой биржей, так как доля Московской биржи является достаточно значительной", - сказала Алдамберген, отвечая на вопрос о том, ведет ли переговоры KASE о выкупе акций у Мосбиржи.

По ее словам, наличие санкционного лица в акционерах подвергает KASE риску приостановления обслуживания биржи или ее отдельных платежей. "Так как мы являемся центральным звеном казахстанского валютного рынка, то такие ситуации для биржи не допустимы", - пояснила председатель правления KASE.

Она отметила, что нахождение санкционного лица в акционерах биржи влияет на поддержание отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами. "Мы являемся контрагентом и организуем торговлю иностранными валютами: парами доллар - тенге, евро - тенге, юань - тенге. Соответственно, мы также проходим санкционный анализ с нашими контрагентами - иностранными банками", - уточнила Алдамберген.

12 июня Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра, входящего в состав группы "Московская биржа". В связи с этим Мосбиржа сообщила, что с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро. Банк России объявил, что граждане и компании могут покупать и продавать доллары и евро, несмотря на санкции, для определения курсов доллара и евро к рублю регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

По состоянию на 1 июня 2024 года Мосбирже принадлежит 13,1% размещенных акций KASE. При этом санкции США распространяются на лиц, которые владеют 50% и более акций.

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В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане
Песков: Кремль не владеет деталями ситуации с держателями акций в Казахстане

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль не владеет деталями ситуации с держателями российских ценных бумаг в Казахстане, будет сверяться с экономическими ведомствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (KCSD) попросил брокеров и управляющие компании до 10 августа вывести российские ценные бумаги из номинального держания в нем из-за санкций США в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД).

"Нет, честно говоря, мы не владеем деталями и, конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами", - прокомментировал Песков ситуацию с казахстанским депозитарием.

Минфин США в начале июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) определило крайний срок сворачивания операций с Московской биржей, НРД и НКЦ - 13 августа.

Источник - ТАСС
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