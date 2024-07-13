Узбекистан рискует получить взрывной рост числа мигрантов

00:27 16.07.2024

Семьям мигрантов государство будет платить деньги



В Узбекистане предложили введение единовременной помощи семьям, у которых кормилец уехал на заработки. Проект уже вынесли на обсуждение. Предлагается выплата в размере 680 тысяч сумов.



В Узбекистане предложили ввести единовременную помощь для семей, где кормилец уехал на заработки за границу. Соответствующий проект постановления был представлен на обсуждение.



С 1 октября этого года, на основании письменных рекомендаций помощников районных (городских) хокимов, будет предоставляться:



- единовременная материальная помощь семьям, где кормилец находится за рубежом и зарегистрирован в "Едином реестре социальной защиты", в размере 2 БРВ (680 тысяч сумов);



- членам семей с ограниченными возможностями, где кормилец также находится за границей или включен в "железную", "женскую" или "молодежную тетради", будет выделяться 5 БРВ (1,7 миллиона сумов) на покупку лекарств, инвалидных колясок, слуховых аппаратов и ортопедических изделий;



- бесплатное направление в санаторно-профилактические лечебные учреждения системы профсоюзов для членов семей (достигших пенсионного возраста или имеющих инвалидность I и II групп), граждан, которые выезжают на заработки.



На основании письменных рекомендаций также будет предоставляться бесплатное направление в лагеря для детей граждан, зарегистрированных в "Едином реестре социальной защиты", включенных в тетради, а также для детей граждан, которые уехали на заработки.