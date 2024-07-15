Россия поможет Мали добиться полного суверенитета

10:10 16.07.2024

Россия поможет Мали с производством боеприпасов



15.07.2024 | ОБЗОР СОБЫТИЙ



Мали с помощью России будет производить боеприпасы и собирать бронированные автомобили. Об сказал министр обороны и по делам ветеранов полковник Садио Камара.



Это станет поворотным пунктом на пути малийцев к полному суверенитету и построению независимого сильного государства, отметил полковник.



Сейчас в Мали находятся сотрудники ЧВК "Вагнер", помогая местным властям бороться с террористическими группировками. Бамако готов сотрудничать не только с частными российскими компаниями, но и с государственными.



Мали - бывшая французская колония. После вывода из страны континента западных стран (Франции,Испании, Германии) Бамако пошел на сближение с Москвой и Пекином. Присутствие европейцев никак не уменьшило террористическую угрозу в стране.



С появлением россиян малийской армии удалось освободить от исламистов ряд ключевых населенных пунктов и стратегически важных позиций.



