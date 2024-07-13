Попытки дестабилизации стран Центральной Азии со стороны Запада не прекратятся

10:20 16.07.2024

Нужно быть к этому готовыми. Такое заявление в интервью агентству "Sputnik Кыргызстан" сделал киргизский эксперт по вопросам национальной безопасности Таалайбек Джумадылов.



Специалист прокомментировал недавнее пресечение сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подготовки к насильственному захвату власти в республике.



Джумадылов отметил, что ситуацию нужно рассматривать с точки зрения геополитики и интересов мировых держав. Тогда, по его словам, становится очевидным, кто заинтересован в дестабилизации Киргизии.



"Дело в том, что коллективному Западу во главе с США на фоне бесперспективности победы над Россией на Украине выгодно "поджигать" государства бывшего СССР. Сегодня западникам необходима дестабилизация обстановки по всему периметру РФ. А Кыргызстан и весь Центральноазиатский регион - уязвимое звено в "подбрюшье" России. Поэтому задержание, которое провело ГКНБ, нужно рассматривать с учетом того, кому это выгодно. Сегодня идет глобальное противостояние между Западом и Россией за новый миропорядок. На этом фоне у коллективного Запада, естественно, появляется желание дестабилизировать обстановку и эскалировать ее в ближайшем к России окружении. А если учитывать его многолетний опыт в этих вопросах, то такие попытки не прекратятся и в будущем. Надо быть готовым к различному развитию событий", - говорит эксперт.



По его словам, Западу необходимо "растянуть" силы России на два фронта, и для этого необходимо организовать "цветные революции" по ее периметру.



"Надо отдать Западу должное - англосаксонский мир имеет более чем 500-летний опыт искусственного разжигания конфликтов для дестабилизации и эскалации ситуации в том или ином государстве. И Запад успешно реализует свою концепцию, описанную в теории управляемого хаоса. Для этого у него есть соответствующие силы, средства и методы воздействия", - заключил Джумадылов.



О том, что ГКНБ Киргизии предотвратил попытку насильственного захвата власти в стране, сообщалось 5 июля. У подозреваемых обнаружили и изъяли 70 единиц огнестрельного оружия, более 255 тысяч боеприпасов, 38 бронежилетов, головные уборы и 200 комплектов формы силовиков, самодельные взрывчатые вещества, рации и два дрона, которые планировалось использовать для распыления отравляющих веществ.