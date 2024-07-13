Узбекистан поднялся в рейтинге скорости мобильного интернета

10:57 16.07.2024

Узбекистан поднялся на 11 позиций в рейтинге по скорости мобильного интернета, сообщается на сайте Speedtest.net.



На данный момент республика занимает 77 место из 108 стран в рейтинге. Среди стран Центральной Азии Узбекистан обгоняют Казахстан (54 место) и Кыргызстан (66 место).



Скорость мобильного интернета в Узбекистане оценивается в 30,34 Мбит/с.



Проводной интернет в республике котируется в пределах 65,42 Мбит/с. Она занимает 83 место.



В Катаре зафиксирована самая высокая скорость мобильного интернета, достигающая 334,63 Мбит/с. Сингапур занимает первое место по скорости проводного интернета с показателем 285,02 Мбит/с.