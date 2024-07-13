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Активы, которые подорожали после покушения на Трампа
11:35 16.07.2024

Биткоин резко вырос, так как трейдеры делают ставки на победу Дональда Трампа на выборах после стрельбы

Биткоин вырос в понедельник после покушения на Дональда Трампа, так как трейдеры увеличили ставки на победу бывшего президента на выборах президента США в ноябре.

Цена биткоина выросла на 9,1% до $62 830, самого высокого уровня за две недели © Reuters

Цена биткоина выросла более чем на 10 процентов до 63 595 долларов США, самого высокого уровня за две недели, после того как Трамп был ранен в ухо во время покушения, совершенного стрелком на предвыборном митинге в выходные. Республиканца считают благосклонным к криптовалютам: он принимал руководителей отрасли в Мар-а-Лаго и с энтузиазмом отзывался о майнинге биткоинов в США.

Кампания Трампа также принимает криптовалютные платежи - впервые для крупной политической партии США, что дает надежду на отход от американского регулятивного подавления отрасли, наблюдавшегося в последние годы.

"Вероятность победы Дональда Трампа значительно возросла", - сказал Гжегож Друждж, рыночный аналитик валютной компании Conotoxia, добавив, что президентство Трампа "положительно скажется" на криптовалютах.

Подразумеваемые коэффициенты на победу Трампа в ноябре подскочили сразу после стрельбы, согласно данным торгов на сайте политических ставок PredictIt.

Акции компании Trump's Truth Social Media закрылись резким ростом на 31 процент. Trump Media & Technology Group, которая отчиталась об операционном убытке в размере $98 млн за три месяца по 31 марта, стала публичной компанией в том же месяце в результате слияния с компанией-пустышкой, и недавно выросла перед дебатами между Трампом и президентом Джо Байденом в прошлом месяце.

Выросли акции операторов тюрем: акции Geo Group подорожали почти на 10 процентов, а CoreCivic - на 8 процентов. Акции американских производителей оружия также выросли. Акции Sturm Ruger & Co подорожали на 12 процентов, а Smith & Wesson Brands - на 14,3 процента.

"Для акций тюремных компаний ожидается, что в случае победы Трампа он ужесточит пограничный контроль, и эти компании выиграют", - сказал Майкл О'Рурк, главный рыночный стратег JonesTrading, который не был уверен в том, что оружие - это однозначно связанная с Трампом сделка. "Оружейные акции всегда волатильны в предвыборный период, и обычно это оказывается просто шумом на рынке".

По итогам дня индекс S&P 500 вырос на 0,3 процента, хотя и не достиг нового рекордного максимума.

"То, что кандидат в президенты выжил после покушения, само по себе является хорошей новостью, поэтому [понедельник] был справедливой реакцией", - продолжил О'Рурк. "Но я не думаю, что акции пойдут в рост на несколько процентов только потому, что Трамп теперь фаворит на победу в выборах с большим отрывом, чем раньше".

Однако рост шансов на второе президентство Трампа вызвал волнения на более широких финансовых рынках. Доходность казначейских облигаций США выросла, что стало более приглушенной версией реакции, последовавшей за катастрофическим выступлением Байдена на дебатах.

Многие инвесторы считают, что политика Трампа по сокращению налогов приведет к росту дефицита и инфляции, что ударит по казначейским облигациям США и приведет к росту доходности по аналогии с последствиями его победы на выборах в 2016 году.

Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести других основных валют, оставался стабильным, ослабев в июле, поскольку трейдеры повысили ставки на сентябрьское снижение процентной ставки Федеральной резервной системой.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0,04 процентных пункта до 4,22 процента, что отражает небольшое снижение цен.

Движения понедельника "вписываются в тему Трампа, учитывая популярный нарратив о том, что он хорош для бизнеса, и... его прокриптовалютную позицию", - отметили аналитики Rabobank в записке для клиентов.

"Для рынков сложность политического фона в США сводится к предположению, что события выходных приведут к повышению шансов на победу Трампа на президентских выборах в ноябре", - добавили они.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times

Источник - ProFinance.Ru
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