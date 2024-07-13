О референдуме по строительству АЭС в Казахстане

12:51 16.07.2024

Глава МНЭ о референдуме по строительству АЭС в Казахстане: Бюджета еще нет



Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах правительства 16 июля 2024 года прокомментировал вопрос о том, сколько средств закладывается из бюджета на проведение референдума по строительству АЭС, сообщает Zakon.kz.



Журналисты поинтересовались, какой бюджет закладывает кабмин на проведение референдума по строительству АЭС. Ранее президент сообщил, что избирательная кампания пройдет осенью.



