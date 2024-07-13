FT: ЕС предстоит рассчитывать на смену курса США по Украине

13:27 16.07.2024

Financial Times

Великобритания



Виктор Орбан: Дональд Трамп потребует мирных переговоров между Россией и Украиной

FT: ЕС предстоит рассчитывать на смену курса США по Украине



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы на выборах в США кандидат от республиканской партии Дональд Трамп будет добиваться скорейшего прекращения конфликта на Украине, пишет FT.



