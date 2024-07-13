В Узбекистане установили административную ответственность за нарушение ПДД на скутерах и самокатах

15:06 16.07.2024

Законодатели утвердили административную ответственность за нарушение ПДД на скутерах и самокатах



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Депутаты одобрили законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушения при управлении скутером, мопедом, велосипедом и подобными транспортными средствами, передает корреспондент Podrobno.uz.



