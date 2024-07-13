|В Узбекистане установили административную ответственность за нарушение ПДД на скутерах и самокатах
15:06 16.07.2024
Законодатели утвердили административную ответственность за нарушение ПДД на скутерах и самокатах
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Депутаты одобрили законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушения при управлении скутером, мопедом, велосипедом и подобными транспортными средствами, передает корреспондент Podrobno.uz.
16 июля на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса в третьем чтении принят проект закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности (КоАО), связанных с безопасностью дорожного движения.
Законопроектом предусматривается внести поправки в КоАО, устанавливающие административную ответственность за правонарушения, совершенные в процессе управления малогабаритными транспортными средствами с электродвигателями и индивидуальными транспортными средствами, в том числе скутером, мопедом, велосипедом и другими.
Также поправки направлены на сокращение излишней бюрократии. Например, если решение по дорожной ситуации, зарегистрированной средствами фото- и видеофиксации, не будет принято в течение определенного ограниченного периода времени, то это событие не повлечет за собой правовых последствий.
Проектом закона вносится норма о прекращении рассмотрения дела в случаях, когда данные о нарушении правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные автоматизированными средствами фото- и видеофиксации, не направлены уполномоченному лицу в течение 48 часов с момента фиксации, а также при отсутствии сведений о владельце транспортного средства.
Кроме того, предусматривается прекращение административных дел по нарушениям, совершенными транспортными средствами скорой медицинской помощи и пожарно-спасательных подразделений.
Напомним, что в Ташкенте электроскутер сбил пешехода.