|Россия лидирует в борьбе за строительство следующей атомной электростанции в Турции
18:22 16.07.2024
16.07.2024
Росатом "впереди" на фоне переговоров о строительстве новой АЭС, говорит министр Турции. Анкара также ведет переговоры с Китаем и США по атомным проектам
Российская государственная корпорация "Росатом" "опережает" конкурентов в борьбе за строительство второй атомной электростанции в Турции, что является последним признаком растущих энергетических связей Анкары с Москвой.
Росатом уже имеет опыт работы в атомной отрасли Турции, начав в апреле пусконаладочные работы на первой в стране атомной станции в Аккую. По словам министра энергетики Альпарслана Байрактара, это делает его вполне подходящим для строительства АЭС в Синопе.
"Это главная причина, по которой они, естественно, заинтересованы, и в этом смысле я и многие другие думаем, что они впереди", - сказал он. "Росатом" - это "компания, которая инвестировала в Турцию и приобрела опыт".
Южная Корея - другая страна, которая, как известно, вела переговоры о планируемом четырехреакторном объекте на побережье Черного моря. По словам Байрактара, АЭС в Синопе может стать совместным предприятием государственного и частного секторов, а лицензирование займет два-три года.
Его комментарии подчеркивают стратегические отношения между Турцией и Кремлем в то время, когда союзники Анкары по НАТО сокращают зависимость от Москвы из-за конфликта на Украине. Россия уже является основным поставщиком сырой нефти и природного газа в Турцию, а ее участие в атомной энергетике даст ей возможность закрепиться на рынке электроэнергии, снабжающей около 85 миллионов человек.
В настоящее время Турция намерена добавить более 20 гигаватт атомных мощностей в свой энергетический баланс к 2050 году. Но она может достичь этой цели в 2040-х годах, если площадка в Синопе и другая запланированная атомная станция в регионе Фракия будут расширены до максимальной мощности в восемь реакторов каждая, сказал Байрактар.
По словам Байрактара, в настоящее время ведутся переговоры с Китаем по проекту Фракия и с США по малым модульным реакторам. Американский гигант ядерных технологий Westinghouse Electric Co. заинтересован как в малых, так и в обычных ядерных проектах в Турции, сказал он, и руководители компании планируют посетить Турцию в конце этого месяца.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg