Россия лидирует в борьбе за строительство следующей атомной электростанции в Турции

18:22 16.07.2024

16.07.2024



Росатом "впереди" на фоне переговоров о строительстве новой АЭС, говорит министр Турции. Анкара также ведет переговоры с Китаем и США по атомным проектам



Российская государственная корпорация "Росатом" "опережает" конкурентов в борьбе за строительство второй атомной электростанции в Турции, что является последним признаком растущих энергетических связей Анкары с Москвой.



