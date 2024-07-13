Казахстан. Про экономическую политику, - Данияр Ашимбаев

19:48 16.07.2024

Про экономическую политику

Данияр Ашимбаев: Сообщается, что в правительстве состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста. Чтение таких релизов всегда наводит на определенные размышления



Данияр Ашимбаев, 15 июля



Сообщается, что в правительстве состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста.



Чтение таких релизов всегда наводит на определенные размышления.



Работники министерств отчитываются о том, на сколько выросло производство того или иного вида продукции.



При этом промышленность, строительство, сельское хозяйство у нас частные.



Другие чиновники регулярно сообщают о том, сколько сотен тысяч рабочих мест создано в стране, при том что статистика безработицы не меняется никак.



Ставка рефинансирования в стране - одна из самых высоких в мире, что, соответственно, лишает экономику возможности самостоятельно привлекать адекватные заемные средства, зато государство вливает в экономику миллиарды в виде субсидий, госкредитов и инвестиций, само имеет огромную инфраструктуру по привлечению инвестиций. При этом механизм субсидирования является глубоко коррупционным, а его практическое влияние на эффективность производства толком никто и не изучал.



Тарифы на свет, воду, перевозки и т.д. - регулируемые и, по словам больших начальников, ниже себестоимости.



Цены на многие категории товаров ограничены государством.



Чуть что не так, правительство гневно ругает акиматы и/или спекулянтов, хотя последнее понятие еще 30 лет назад было исключено из правовой сферы.



Государство исправно производит индексацию зарплат бюджетников, пенсий, стипендий и наращивает социальные платежи, которые тут же съедаются инфляцией, которую не менее исправно подпитывают.



Курс национальной валюты определяется тем, что Нацбанк продает доллары из Нацфонда и покупает доллары для ЕНПФ.



Госсектор продолжает расти (невзирая на все моратории и планы приватизации), при этом без заметного сокращения долговой нагрузки (2/3 активов находятся в залоге), а единственная "реформа", которую придумали за последние годы, состояла в увеличении доли женщин в менеджменте, да и она заглохла пару лет назад.



Напрашивается логичный вывод о том, что главной проблемой на пути развития экономики является государственная экономическая политика.



Но мы такой вывод делать не будем.



А лучше процитируем релиз правительства: "По итогам заседания даны конкретные поручения по обеспечению роста во всех отраслях экономики на уровне не ниже запланированных показателей. Действуют региональные оперативные штабы по обеспечению экономического роста с закреплением курирующих заместителей акима за каждым показателем".



В этом, наверное, наше все...