|Казахстан. Про экономическую политику, - Данияр Ашимбаев
19:48 16.07.2024
Про экономическую политику
Данияр Ашимбаев: Сообщается, что в правительстве состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста. Чтение таких релизов всегда наводит на определенные размышления
Данияр Ашимбаев, 15 июля
Сообщается, что в правительстве состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста.
Чтение таких релизов всегда наводит на определенные размышления.
Работники министерств отчитываются о том, на сколько выросло производство того или иного вида продукции.
При этом промышленность, строительство, сельское хозяйство у нас частные.
Другие чиновники регулярно сообщают о том, сколько сотен тысяч рабочих мест создано в стране, при том что статистика безработицы не меняется никак.
Ставка рефинансирования в стране - одна из самых высоких в мире, что, соответственно, лишает экономику возможности самостоятельно привлекать адекватные заемные средства, зато государство вливает в экономику миллиарды в виде субсидий, госкредитов и инвестиций, само имеет огромную инфраструктуру по привлечению инвестиций. При этом механизм субсидирования является глубоко коррупционным, а его практическое влияние на эффективность производства толком никто и не изучал.
Тарифы на свет, воду, перевозки и т.д. - регулируемые и, по словам больших начальников, ниже себестоимости.
Цены на многие категории товаров ограничены государством.
Чуть что не так, правительство гневно ругает акиматы и/или спекулянтов, хотя последнее понятие еще 30 лет назад было исключено из правовой сферы.
Государство исправно производит индексацию зарплат бюджетников, пенсий, стипендий и наращивает социальные платежи, которые тут же съедаются инфляцией, которую не менее исправно подпитывают.
Курс национальной валюты определяется тем, что Нацбанк продает доллары из Нацфонда и покупает доллары для ЕНПФ.
Госсектор продолжает расти (невзирая на все моратории и планы приватизации), при этом без заметного сокращения долговой нагрузки (2/3 активов находятся в залоге), а единственная "реформа", которую придумали за последние годы, состояла в увеличении доли женщин в менеджменте, да и она заглохла пару лет назад.
Напрашивается логичный вывод о том, что главной проблемой на пути развития экономики является государственная экономическая политика.
Но мы такой вывод делать не будем.
А лучше процитируем релиз правительства: "По итогам заседания даны конкретные поручения по обеспечению роста во всех отраслях экономики на уровне не ниже запланированных показателей. Действуют региональные оперативные штабы по обеспечению экономического роста с закреплением курирующих заместителей акима за каждым показателем".
В этом, наверное, наше все...