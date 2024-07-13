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Казахстан. Про экономическую политику, - Данияр Ашимбаев
19:48 16.07.2024

Про экономическую политику
Данияр Ашимбаев: Сообщается, что в правительстве состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста. Чтение таких релизов всегда наводит на определенные размышления

Данияр Ашимбаев, 15 июля

Сообщается, что в правительстве состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста.

Чтение таких релизов всегда наводит на определенные размышления.

Работники министерств отчитываются о том, на сколько выросло производство того или иного вида продукции.

При этом промышленность, строительство, сельское хозяйство у нас частные.

Другие чиновники регулярно сообщают о том, сколько сотен тысяч рабочих мест создано в стране, при том что статистика безработицы не меняется никак.

Ставка рефинансирования в стране - одна из самых высоких в мире, что, соответственно, лишает экономику возможности самостоятельно привлекать адекватные заемные средства, зато государство вливает в экономику миллиарды в виде субсидий, госкредитов и инвестиций, само имеет огромную инфраструктуру по привлечению инвестиций. При этом механизм субсидирования является глубоко коррупционным, а его практическое влияние на эффективность производства толком никто и не изучал.

Тарифы на свет, воду, перевозки и т.д. - регулируемые и, по словам больших начальников, ниже себестоимости.

Цены на многие категории товаров ограничены государством.

Чуть что не так, правительство гневно ругает акиматы и/или спекулянтов, хотя последнее понятие еще 30 лет назад было исключено из правовой сферы.

Государство исправно производит индексацию зарплат бюджетников, пенсий, стипендий и наращивает социальные платежи, которые тут же съедаются инфляцией, которую не менее исправно подпитывают.

Курс национальной валюты определяется тем, что Нацбанк продает доллары из Нацфонда и покупает доллары для ЕНПФ.

Госсектор продолжает расти (невзирая на все моратории и планы приватизации), при этом без заметного сокращения долговой нагрузки (2/3 активов находятся в залоге), а единственная "реформа", которую придумали за последние годы, состояла в увеличении доли женщин в менеджменте, да и она заглохла пару лет назад.

Напрашивается логичный вывод о том, что главной проблемой на пути развития экономики является государственная экономическая политика.

Но мы такой вывод делать не будем.

А лучше процитируем релиз правительства: "По итогам заседания даны конкретные поручения по обеспечению роста во всех отраслях экономики на уровне не ниже запланированных показателей. Действуют региональные оперативные штабы по обеспечению экономического роста с закреплением курирующих заместителей акима за каждым показателем".

В этом, наверное, наше все...

Источник - Nomad
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721148480


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