|Айнура Аскарова назначена директором Национальной библиотеки Кыргызстана
22:49 16.07.2024
Бишкек (АКИpress) – Аскарова Айнура Алмасбековна назначена директором Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.
Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов представил нового руководителя трудовому коллективу.
Аскарова родилась 9 октября 1976 году в селе Кегети Чуйского района Чуйской области.
Ранее, с 6 февраля 2023 года по 10 июля 2024 года она занимала должность замглавы Минкультуры.