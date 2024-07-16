В Германии запретили журнал Compact после его интервью с Марией Захаровой

00:05 17.07.2024

16 июля 2024



В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.







"Связь очевидна. Был соответствующий материал - интервью Захаровой, где она призвала немцев не ехать в Россию, а спасать Германию, оставаясь в своей стране", - сказал собеседник агентства.



При этом перед интервью журналист из Compact отметил, что большая часть СМИ Германии после начала СВО "не могут" делать интервью с Захаровой, а разговор с ней стал первым с 2022 года в немецких медиа.



Как сообщают немецкие СМИ, Фезер сочла журнал Compact "рупором правоэкстремистской сцены".



