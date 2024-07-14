Закрываем "хвосты": как Россия очищает Центральную Азию от радиации

00:24 17.07.2024

"Росатом" уже провел рекультивацию ряда урановых хвостохранилищ Кыргызстана и Таджикистана, но в планах еще много работы



ДУШАНБЕ, 16 июл - Sputnik, Михаил Воробьев. Россия в 2025-2028 годах выделит 1,56 млрд руб. на очистку земель Таджикистана от уранового следа, следует из подписанного в конце июня премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжения.



