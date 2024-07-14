|Закрываем "хвосты": как Россия очищает Центральную Азию от радиации
00:24 17.07.2024
"Росатом" уже провел рекультивацию ряда урановых хвостохранилищ Кыргызстана и Таджикистана, но в планах еще много работы
ДУШАНБЕ, 16 июл - Sputnik, Михаил Воробьев. Россия в 2025-2028 годах выделит 1,56 млрд руб. на очистку земель Таджикистана от уранового следа, следует из подписанного в конце июня премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжения.
Ранее, в марте, МЧС Кыргызстана сообщало о подписании соглашения между Кабмином КР и правительством РФ о сотрудничестве при реабилитации территорий республики – на эти цели Москва планирует направить 2,14 млрд руб.
Россия вносит свой вклад в рекультивацию в странах Центральной Азии уже не первый год. Какие территории уже удалось привести в порядок и где еще будут проводиться подобные работы – разбирался Sputnik.
Ядерное наследие
В конце 40-х – начале 50-х годов XX века в Таджикской, Киргизской и Казахской ССР, а также в РСФСР, была начата интенсивная разработка урановых месторождений. За время работы предприятий урановой промышленности на их территориях накопились опасные отходы.
Ядерный щит СССР ковался за счет урановых месторождений республик Центральной Азии (ЦА), рассказал корреспонденту Sputnik главный редактор "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
"Так возникла общая проблема ядерного наследия: ядерные радиационные объекты и бывшие месторождения, законсервированные в той или иной степени, а также все сооружения на них, горнообогатительные фабрики", - пояснил он.
Чтобы обеспечить радиационную безопасность на площадках бывших производств по добыче и переработке урана, в 2012 году Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном была утверждена межгосударственная программа по рекультивации территорий.
При этом в Беларуси подобной проблемы нет, поскольку добыча урана там не велась.
Однако, как отмечается в утвержденной Межгоспрограмме, участие республики, накопившей большой опыт по обеспечению радиационной безопасности населения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, позволяет оптимизировать разработку методологии проведения рекультивационных работ и повысить эффективность мероприятий по обеспечению радиационной безопасности.
"В то же время Казахстан справляется вполне самостоятельно, потому что он продолжает добывать уран и технологии там развиваются. Кыргызстан и Таджикистан добычей сами не занимаются, в связи с чем у них просто нет технологий. Их предоставляет Россия", - пояснил Борис Марцинкевич.
Соответственно, и рекультивация земель в Кыргызстане и Таджикистане в рамках программы осуществляется российской госкорпорацией "Росатом". Она уже завершила работы на пяти объектах в республиках, а еще на двух продолжает работать и сегодня.
Чистые земли и рост экономики
По состоянию на сегодняшний день в Таджикистане приведены в порядок территории четырех хвостохранилищ (конструкций, используемых для захоронения радиоактивных и токсичных отходов после обогащения ископаемых) промплощадки "Табошар" в районе города Истиклола, а также завершен масштабный проект по рекультивации отвала Фабрики бедных руд.
Высота отвала с урановым песком была снижена с 65 до 35 м и укрыта полутораметровым слоем чистого грунта. Российские специалисты и местная подрядная организация снесли старые железобетонные конструкции и оборудования Фабрики бедных руд, изолировали крупногабаритный лом в железобетонных чашах цеха.
Отвал Фабрики бедных руд и все четыре хвостохранилища закрыли защитным экраном из природных материалов. Радиационный фон опустился до естественного уровня, констатировали ранее в "Росатоме".
Улучшены условия жизни людей на обширных территориях, созданы предпосылки для роста благосостояния и экономики региона, отмечал заместитель гендиректора "Росатома" Николай Спасский на торжественной церемонии по итогам завершения работ.
"Можно рисовать красочные буклеты, а можно на деле показать, насколько работы качественные и быстро приносят пользу всем. В Табошаре построили новые дороги и линейные передачи", - рассказал Борис Марцинкевич.
На данный момент в Таджикистане также продолжаются работы еще на двух хвостохранилищах, расположенных в Согдийской области.
"Помощь России в рекультивации земель, конечно, важна, потому что Таджикистан не имеет достаточно средств для проведения подобных работ. К тому же компетенций по устранению уранового следа у "Росатома" явно больше", - сказал корреспонденту Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Российские технологии на страже экологии
"Росатом" с 2017 года приводит в радиационно безопасное состояние оставшиеся в Кыргызстане урановые хвостохранилища. Завершена рекультивация объектов "Каджи-Сай", "Талды-Булак" и "Как".
Россия уже успешно провела масштабные работы по рекультивации земель Кыргызстана, однако останавливаться на достигнутом не намерена.
До конца 2024 года "Росатом" планирует выполнить наиболее технически сложные работы на объекте "Туюк-Суу", а также на хвостохранилище "Дальнее" в селе Мин-Куш, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе госкорпорации. В ближайшем будущем российская компания планирует проводить работы на горных отвалах в Иссык-Кульской, Ошской и Джалал-Абадской областях.
По словам Бориса Марцинкевича, на территории Кыргызстана предстоит консервировать 86 объектов, работа рассчитана на "ближайшие лет двадцать".
Российские технические решения позволяют не только привести полностью в безопасное состояние сами старые хвостохранилища, но и обеспечить позитивный транснациональный эффект от рекультивации, отметили в "Росатоме".
"За счет использования технологий, исключающих риск вымывания радиоактивных веществ из старых отвалов, обеспечивается безопасность центральноазиатских рек, протекающих по территории нескольких стран. Это положительно влияет на экологическую ситуацию во всем регионе", - заключили в российской госкорпорации.