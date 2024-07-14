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Камень за пазухой: Трамп не просто так заигрывает с Россией
10:55 17.07.2024

Виктория Никифорова

Вбросы про то, что Дональд Трамп хочет провести мирные переговоры с Россией по Украине, пошли сплошным потоком. Казалось бы, все складывается для Москвы удачно - и удивительный промах снайпера, практически обеспечивший экс-президенту победу на выборах, и его выбор в вице-президенты Джея Ди Вэнса, категорически настроенного против Украины вообще и против Зеленского лично. А тут еще идея о мирных переговорах. Но не слишком ли все идиллично?

Во-первых, надо понимать, что Дональду Трампу глубоко наплевать не только на Украину, но и на Россию. Не то чтобы ему вдруг стало жалко донецких и белгородских деток, погибших от американских ракет. Просто на этом этапе многие республиканцы считают, что конфликт на восточноевропейском театре перестал приносить американцам те прибыли, что приносил раньше, и его надо срочно скидывать на баланс европейцам, а самим переходить к войне с Китаем.

И так уже давно намеченное обострение с КНР пришлось много раз сдвигать вправо, и все из-за того, что все ресурсы - финансовые, военные и пропагандистские - уходили на обслуживание украинского фронта.

Трампа как раз и боятся в Европе потому, что понимают - он способен затолкать Старый Свет в украинскую мясорубку до полной гибели всерьез. Им страшно не оттого, что он бросит Украину, а оттого, что он бросит ее конкретно на европейцев. Будет шантажировать их своим ядерным зонтиком, давить на переговорах, орать, стучать кулаком по столу - это вам не мямлящий Байден или Блинкен.

Как опытный переговорщик, Трамп явится на переговоры с Россией именно с этим козырем - либо миритесь с Киевом, либо я сдам конфликт на попечение европейцев и буду им поставлять против вас оружие. Поставками оружия он грозил открыто, и к этому надо отнестись серьезно.

Во-вторых, Трампу нужны переговоры с Россией не из благотворительных соображений типа "мира во всем мире", он, на секундочку, не Горбачев, у него тут своя определенная цель. Республиканцы заранее пообещали своим избирателям ополчиться на Китай - под это можно будет раскрутить ВПК, реиндустриализовать "ржавый пояс", задушить пошлинами импорт и спонсировать своих производителей, отнять у китайцев рынки и забрать их себе. Прибыли намечаются огромные, но и риск большой.

Абсолютно невозможно вступать в открытый конфликт с Пекином, если за его спиной маячит Москва, способная обеспечить китайских товарищей и ресурсами, и логистикой, да и в военном плане неслабо помочь. Значит, республиканцы должны оторвать Москву от Пекина. Трампу срочно необходимо снизить градус противостояния с Россией, отсюда и идут все эти аттракционы неслыханной щедрости - обещания "закончить войну в 24 часа", критика Украины, выпады против Зеленского.

Эта риторика звучит для нас приятно, чего греха таить, но зададимся вопросом: с чего вдруг такая любовь к нам у американского политика, просто помешанного на восстановлении величия Америки? Думается, Трамп просто грубовато льстит, пытаясь заручиться расположением Москвы: ему кровь из носу нужна если не поддержка России, то хотя бы ее нейтралитет, когда американцы развернутым фронтом начнут полномасштабное наступление на Китай.

Причем часики-то тикают, времени у американских стратегов не так уж много, еще несколько лет, и только самоубийца рискнет выступать против Китая. С другой стороны, это последняя попытка как-то возродить американскую промышленность и спасти от вымирания ее "ржавый пояс". Другого шанса у США не будет: Европу они уже обескровили, свой "задний двор" в Латинской Америке - тем более. Китай - это последний жирный кусок мирового рынка, и если Вашингтон его не захватит, то Штатам останется только загнивать и распадаться.

Речь, кстати, необязательно идет о большой горячей войне с Китаем. Нет, республиканцы хотят опробовать на этой стране ту же схему, что демократы пробовали на России: ограниченный военный конфликт в районе Тайваня, "адские санкции" с целью лишить КНР рынков сбыта и источников ресурсов, попытка деморализовать и разорить население, раскачать его на мятежи и таким образом ослабить страну до того, что она пойдет под американское управление просто для того, чтобы прекратить весь этот кошмар.

Но ввязываться в эту авантюру без России смерти подобно. Поэтому Трамп может не выставлять себя благодетелем - примирение с Москвой нужно ему самому и его партии, чтобы безнаказанно залезть в очередную неоколониальную авантюру, которая может хоть немного улучшить жизнь стремительно нищающего населения США. Потому что иначе его страна просто разлетится в клочья - само покушение на Трампа свидетельствует о том, что Штаты откровенно пошли вразнос.

Как бы ни хотелось нам думать, что новый старый президент США будет чуть-чуть разумнее старого старого, но это не так. Обоих финансируют те же самые корпорации ВПК, которым выгодно разжигать войны по всему свету. Именно интересы этих корпораций и обслуживают усердно все американские политики безотносительно их политической ориентации.

Поэтому все идеи про "мирные переговоры" сведутся к тому, что Трамп попытается поторговать улучшением отношений России и США в обмен на разрыв отношений Москвы и Пекина. Выгодно ли это для нас в долгосрочной перспективе? Ответ очевиден.

Источник - РИА Новости
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