 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.07.2024
17:30  Как США пытаются мешать прорывным проектам Индии и России
16:49  Мирзиеев уволил десять районных хокимов
15:24  В сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа
15:20  The National Interest: изображать Россию как вечного и неизбежного врага - опасная традиция
14:52  В Таджикистане учителя увольняются из школ. Из-за закона о воспитании детей
14:38  Узбекистанцы стали реже пользоваться наличными
10:55  Камень за пазухой: Трамп не просто так заигрывает с Россией

00:24  Закрываем "хвосты": как Россия очищает Центральную Азию от радиации
00:05  В Германии запретили журнал Compact после его интервью с Марией Захаровой
Вторник, 16.07.2024
23:48  Почему Трамп выбрал сенатора Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США
22:49  Айнура Аскарова назначена директором Национальной библиотеки Кыргызстана
19:48  Казахстан. Про экономическую политику, - Данияр Ашимбаев
18:22  Россия лидирует в борьбе за строительство следующей атомной электростанции в Турции
15:06  В Узбекистане установили административную ответственность за нарушение ПДД на скутерах и самокатах
13:27  FT: ЕС предстоит рассчитывать на смену курса США по Украине
12:51  О референдуме по строительству АЭС в Казахстане
12:49  Крупные инвестиции и сибирские реки. Что нужно Узбекистану для решения водного вопроса
11:35  Активы, которые подорожали после покушения на Трампа
11:02  Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев о закулисье транзита власти в точке бифуркации
10:57  Узбекистан поднялся в рейтинге скорости мобильного интернета
10:20  Попытки дестабилизации стран Центральной Азии со стороны Запада не прекратятся
10:18  Ученые: изменение климата увеличило продолжительность дня и сплюснутость Земли
10:16  FT: бывшие индустриальные районы России переживают бум благодаря военным заказам
10:10  Россия поможет Мали добиться полного суверенитета
00:35  США. На выборах президента республиканцев будет представлять пара Д.Трамп-Д.Вэнс
00:27  Узбекистан рискует получить взрывной рост числа мигрантов
00:02  Казахстанская фондовая биржа ведет переговоры о выкупе акций у Мосбиржи
Понедельник, 15.07.2024
21:08  В России прогноз урожая пшеницы в 2024 г. повышен на 1,5%
20:55  Законные военные цели. Британские базы на Кипре представляют непосредственную угрозу для России
19:36  В Казахстане открыто движение по одному из участков трассы Караганда – Балхаш
19:27  В Узбекистане запущен виртуальный ассистент налогового комитета - Робот Даврон
17:24  Anadolu: эксперты спрогнозировали увеличение числа заявок на вступление в БРИКС
15:56  Нацбанк Казахстана намерен приобрести акции АО "Казатомпром" в Национальный фонд на $1 миллиард
15:55  "Сель унес весь товар", - предприниматели центрального рынка в городе Ош
14:32  Узбекистан планирует начать разработку литиевого рудника Нурликон в Ташкентской области
14:08  Туркмения. Новая вице-премьер по образованию и здравоохранению, и другие перестановки в правительстве
14:00  Экс-советник Трампа выступил за свержение режима "Талибана"
13:55  В России разработали адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии
13:27  Узбекистан и Казахстан ввели новый навигационный коридор для самолетов
10:57  Саудиты пригрозили распродать долговые бумаги Евросоюза в случае конфискации российских активов
10:34  Запад упустил время - Китай останется лидером
01:33  В Самарканде пройдет 13-й международный музыкальный фестиваль "Мелодии востока"
01:28  Казахстан. Суд прекратил дело против селян, разгромивших золотодобывающую фабрику
01:15  Пока в России надеются на победу здравого смысла в Европе, там ждут трофеев из России
00:40  В Андижане в результате селевого потока обрушился мост
00:28  Тикайте, хлопцы! Немцы готовят "Барбароссу-2"
Воскресенье, 14.07.2024
20:41  В 2024 году турпоток в Узбекистан вырос на 13%
20:34  80 лет Бреттон-Вудса. Возможен ли Бреттон-Вудс 2.0? - Валентин Катасонов
15:12  Поведение НАТО в отношении России можно сравнить с повадками удава
14:44  Киргизия. Мигранты, работающие в России, собрали деньги на установку дорожных знаков в родном селе
13:29  В Южной Осетии отмечают День миротворца
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистанцы стали реже пользоваться наличными
14:38 17.07.2024

На 1 июля 2024 года доля наличных денег в общей денежной массе составила 21,1%, что на 3,7 процентных пункта ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Узбекистанцы стали реже пользоваться наличными деньгами
В кратком обзоре налично-денежного обращения, подготовленном Центральным банком, указывается, что разница между спросом и поступлением наличных денег в кассы банков компенсировалась дополнительным выпуском наличных денег Центральным банком. За первые шесть месяцев текущего года Центральный банк выпустил в обращение дополнительные наличные деньги на сумму 4,1 трлн сумов.

На 1 июля 2024 года доля наличных денег в общей денежной массе составила 21,1%, что на 3,7 процентных пункта ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В январе-июне 2024 года общая сумма денежных поступлений составила 385 трлн сумов, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За отчетный период доля поступлений через терминалы в общей сумме денежных поступлений выросла с 38% до 41% по сравнению с первым полугодием 2023 года. В структуре поступлений от торговли и услуг через терминалы наблюдался рост с 40% до 45%.

В январе-июне 2024 года объем банковского оборота наличных денег составил 458 трлн сумов (поступление наличных денег - 227 трлн сумов, выдачи наличных денег - 231 трлн сумов), что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В структуре поступлений наличных денег в кассы банков не произошло резких изменений.

На банковские карты в январе-июне 2024 года были зачислены средства на сумму 468 трлн сумов, что на 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За этот период с банковских карт было обналичено 107 трлн сумов. Доля обналиченных средств от поступлений на банковские карты в январе-июне 2024 года составила 23%, тогда как в аналогичный период 2023 года этот показатель был 24% (в 2022 году - 28%).

Источник - vzglyad.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721216280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рейтинг управленческой элиты за II квартал 2024 года
- Олжас Бектенов поручил обеспечить казахстанцев качественными услугами по газоснабжению
- Правительством принята Концепция по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы
- Кадровые перестановки
- В вопросе утильсбора поставлена точка
- В 7 областях Казахстана завершена обработка земель против саранчовых
- Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие
- Правительство Казахстана, Национальный Банк Казахстана и стороны Стати подписали рамочное соглашение
- Рейтинг ТОО "Тенгизшевройл" подтвержден на уровне "ВВ+"; прогноз пересмотрен на "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  