Узбекистанцы стали реже пользоваться наличными

14:38 17.07.2024

На 1 июля 2024 года доля наличных денег в общей денежной массе составила 21,1%, что на 3,7 процентных пункта ниже, чем в аналогичный период прошлого года.



Узбекистанцы стали реже пользоваться наличными деньгами

В кратком обзоре налично-денежного обращения, подготовленном Центральным банком, указывается, что разница между спросом и поступлением наличных денег в кассы банков компенсировалась дополнительным выпуском наличных денег Центральным банком. За первые шесть месяцев текущего года Центральный банк выпустил в обращение дополнительные наличные деньги на сумму 4,1 трлн сумов.



На 1 июля 2024 года доля наличных денег в общей денежной массе составила 21,1%, что на 3,7 процентных пункта ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В январе-июне 2024 года общая сумма денежных поступлений составила 385 трлн сумов, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



За отчетный период доля поступлений через терминалы в общей сумме денежных поступлений выросла с 38% до 41% по сравнению с первым полугодием 2023 года. В структуре поступлений от торговли и услуг через терминалы наблюдался рост с 40% до 45%.



В январе-июне 2024 года объем банковского оборота наличных денег составил 458 трлн сумов (поступление наличных денег - 227 трлн сумов, выдачи наличных денег - 231 трлн сумов), что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В структуре поступлений наличных денег в кассы банков не произошло резких изменений.



На банковские карты в январе-июне 2024 года были зачислены средства на сумму 468 трлн сумов, что на 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За этот период с банковских карт было обналичено 107 трлн сумов. Доля обналиченных средств от поступлений на банковские карты в январе-июне 2024 года составила 23%, тогда как в аналогичный период 2023 года этот показатель был 24% (в 2022 году - 28%).