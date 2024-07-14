В Таджикистане учителя увольняются из школ. Из-за закона о воспитании детей

14:52 17.07.2024

Хайдар Шодиев, Asia-Plus



В Таджикистане ответственность за воспитание детей разделили на три института: общество, семью и школу. Ранее такая ответственность была только на родителях.



Что подразумевается в нем в отношении именно учителей, в какой мере и за что они могут нести ответственность и не станет ли этот закон еще одним поводом, чтобы учителя уходили из школ?



Что говорится в законе?



Обновленный закон, предусматривающий ответственность педагогов за воспитание детей, вызывает у последних много вопросов.



Естественно, еще с советских времен учителя и директор несли ответственность, если что-то происходило в учебное время в самой школе. Но как они, в общем, могут нести ответственность за воспитание?



В прежнем законе была 12 статья, в которой в общем говорилось об обязанности педагога, государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, учреждений и других организаций, рассматривающих вопросы, связанные с обучением и воспитанием детей.



Теперь же выделена целая глава про права и обязанности учебного заведения и педагога, где имеется статья 18 - "Права образовательных учреждений на обучение и воспитание ребенка" (8 пунктов), статья 19 – "Обязанности образовательного учреждения в обучении и воспитании ребенка" (15 пунктов) и статья 20 – "Права и обязанности учителя", в которую внесены целых 19 пунктов.



Вот некоторые из них:



- носить соответствующую одежду в учебном заведении;



- воздерживаться от приема любых денежных средств, в том числе на праздники и дни рождения, от получения денежных и материальных подарков от обучающихся;



- не применять в процессе обучения и воспитания к ребенку насилия, в том числе физического наказания;



- уважать права, свободы и достоинство ребенка, не допускать жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с ним;



- своевременно уведомлять в письменной или устной форме администрацию образовательного учреждения и родителей в отношении обучающихся, нарушающих внутренний распорядок учебного заведения, прибывающих на занятия неподготовленными и не отвечающих требованиям по форме;



- своевременно уведомлять родителей и руководство образовательного учреждения в письменной или устной форме о тех обучающихся, которые уклоняются от обучения;



- воздерживаться от пропаганды посторонних идей и любых вопросов, выходящих за рамки темы урока.



Учителя: Проверки напрягают и мешают учебному процессу



В целом, по мнению многих педагогов, внесенные поправки отвечают нынешним реалиям. Однако есть опасения, что дополнения к данному закону повлияют на качество учебного процесса, отодвигая на задний план главную задачу школы – дать полноценное образование детям.



"Последние пару лет в нашей школе часто проводятся проверки из разных инстанций – райОНО, милиции, других органов. Проверяют все – начиная от того, какую форму носят ученики, до содержания сумок, карманов, журналов посещений, - рассказывает учитель средней школы города Турсунзаде. – Это сильно напрягает и нередко становится причиной ухода из работы некоторых преподавателей".



Согласна с мнением коллеги и преподаватель из Душанбе Мунаввара Маликова.



"Нам все время приходится отвлекаться от уроков. Нет ученика на уроках – выясни, где он. Не пришел с учебником или в ненадлежащей форме одежды – отвечай. Где-то ученики подрались – не уследили, вы виноваты. Но что делать, если инцидент между детьми произошел за пределами школы? В общем, все это давит на психику, теряется внимание", - сетует педагог.



Все эти воспитательные меры, по мнению многих учителей, негативно влияют на качество учебного процесса.



"Педагоги должны работать с детьми, но проверки и наказания не должны носить постоянный характер, – говорит преподаватель столичной школы Иброхим Рахматов. - Конечно, порядок в школах должен быть, и дети должны получить надлежащее воспитание. Но это задача не только школы и родителей, а всего общества. Только наказаниями проблему не решить. Нужна комплексная работа, в которой должны участвовать все".



"Пусть детей учат проверяющие и заодно они же и воспитывают"



Многие преподаватели в школах еще до принятия поправок жаловались на большие нагрузки, частые проверки, низкую зарплату.



"Помимо преподавания своего основного предмета, я еще являюсь классным руководителем, - рассказывает учительница столичной общеобразовательной школы. – Нагрузки большие, много проверок, зарплата невысокая. По этой причине многие наши педагоги-мужчины уехали на заработки в Россию.



Проблем много. Почти каждая школа нуждается в расширении – норма в 25 учеников в классе не соблюдается. В некоторых классах дети сидят за партами по трое. Педагог, который преподает в классе, состоящем из 35-40 учеников, не может им всем уделять должного внимания".



По ее словам, учителя языков, а также математики и других предметов, которые требуют обязательную проверку тетрадей, не получают справедливой оплаты.



"Очень непростое состояние классного руководителя: за небольшую сумму доплаты мы должны руководить большим коллективом учеников. За все время пребывания детей в школе, даже во внеурочное время, должны постоянно следить за каждым из них, что физически невозможно.



И за каждое нарушение учеников мы несем ответственность. А тут еще проверки – начиная от директора школы, Минобразования до органов правопорядка. Практически каждый день.



С принятием поправок, думаю, требований к педагогам станет еще больше. Это очень нервирует, отвлекает от наших прямых обязанностей. И, скорее всего, подтолкнет часть преподавателей на поиск другой работы".



Учитель математики другой столичной школы, не захотевший назвать свое имя, решил уволиться из-за закона о воспитании детей.



"К нам еще до его принятия стали приходить в школу, как раз в конце учебного года, когда и так все на нервах, - говорит он. - И так было много непонятных и ненужных проверок в школах, даже со стороны милиции, которая, я вообще не понимаю, что делает в школах, а сейчас еще хуже станет.



Я решил уволиться с нового учебного года, потому что мне эта нервотрепка не нужна. Пусть детей учат проверяющие и заодно они же и воспитывают.



Сейчас, конечно, не время ехать в трудовую миграцию в Россию, но лучше уж туда. При желании, кстати, в небольшом городе и учителем можно устроиться. Буду пробовать".



А между тем

Закон "Об ответственности за воспитание и обучение детей" с одобрением приняли родители.



"Это правильно. Ребенок большую часть времени проводит в школе, во дворе. Родители обязаны воспитывать, следить за своими детьми, но и общество, школа не должны снять с себя ответственность", - считает душанбинец Максудджон Маликов.



По его словам, принятые поправки должны улучшить ситуацию с воспитанием детей и, что немаловажно, уменьшить нарушения, происходящие в школах.



"Конечно, большинство учителей добросовестно выполняют свой долг. Но бывает, когда нет никакого контроля. А что еще беспокоит – некоторые учителя, директора школ скрывают от родителей и руководства Минобразования реальное состояние дел в школе. Например, ребята класса, в котором учится мой сын, весной этого года устроили драку с ребятами другой школы. Оказывается, классный руководитель, директор школы знали об этом, но ограничились "внутренней разборкой".



Я думаю, нововведения повысят ответственность учителей и руководство школ. Если ты выполняешь свою работу добросовестно, это не должно тревожить", - считает Маликов.