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The National Interest: изображать Россию как вечного и неизбежного врага - опасная традиция
15:20 17.07.2024

The National Interest
США

Сменить представление о России

Решение исторических претензий Москвы к расширению НАТО должно стать неотъемлемой частью урегулирования украинского конфликта, пишет TNI. Это прекратит боевые действия и установит в Европе более стабильную долгосрочную расстановку сил, считает автор статьи.

Дэвид Харвилич (David Harvilicz)

Изображать Россию как вечного и неизбежного врага - опасная традиция, которая лишь подрывает долгосрочные интересы США и Запада и упрочивает постоянные стратегические связи между Россией и Китаем. При всех проблемах из-за украинского конфликта Вашингтону рано или поздно придется разработать механизм для воплощения в жизнь трехсторонней дипломатии между Москвой, Пекином и Вашингтоном, предложенной еще президентом Ричардом Никсоном и госсекретарем Генри Киссинджером. Их трактовка не только помогла выиграть холодную войну, но и обеспечила стабильность между тремя державами. В то же время вашингтонским дипломатам придется найти такое решение украинского конфликта, которое окажется приемлемым для всех участников.

После падения Берлинской стены русские приветствовали американцев, предвкушая дружбу, которую Горбачеву сулил Рейган. Однако эта возможность наладить новые отношения испарилась в последующие годы после того, как НАТО одна за одной поглотила бывшие страны Варшавского договора. Разочарование России достигло высшей точки, когда НАТО отклонило заявку Ельцина на присоединение. После этого отношения постепенно портились и сейчас достигли критической точки из-за спецоперации Москвы на Украине.

Несмотря на многовековой вклад в западную науку, музыку и литературу, русские всегда испытывали в отношениях с Западом глубокую неуверенность, граничащую, как сказали бы некоторые, с паранойей. Однако при всех этих трудностях, первым историческим импульсом России было развернуться лицом к Европе - то есть на запад, а не на восток. Последовавший за украинским конфликтом разрыв изолировал Россию от Запада и не оставил ей иного реального выбора, кроме как наладить более тесные стратегические отношения с историческим соперником - Китаем.

В поисках формулы для урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, Вашингтон и союзники должны воспользоваться миротворческим процессом и возобновить диалог с Россией. Решение исторических претензий Москвы к расширению НАТО как неотъемлемая часть урегулирования украинского конфликта не только прекратит боевые действия, но и установит в Европе более стабильную долгосрочную расстановку сил. Суверенитетом Украины жертвовать нельзя, но и Москву нельзя ставить в условия, которые лишь усугубят недовольство России, тем самым делая дальнейшие конфликты и еще бóльшую нестабильность неизбежностью.

Нынешний подход к России, который можно охарактеризовать как "мир через угрозу", не может быть в итоге продуктивным. Переосмысление отношений с Россией потребует подхода более позитивного и многогранного. Приоритетом должна стать не военная, а дипломатическая динамика, причем дипломатами должны руководить те, кто понимает историю и культурные связи между Россией и Западом. Важное значение будет иметь возобновление регулярного диалога на высоком уровне и перезапуск рабочих групп, сосредоточенных на конкретных областях сотрудничества в области экономики и безопасности. Так, несмотря на украинский конфликт, США и России удалось продолжить работу Международной космической станции.

Как бы болезненно это ни прозвучало для многих на данном этапе, в рамках потенциального мирного пакета придется рассмотреть статус Украины как нейтрального буферного государства - сопоставимый с Финляндией времен холодной войны. Президент Зеленский сам озвучил это предложение Москве после ввода российских войск в марте 2022 года.

С тех пор Украина претерпела значительные разрушения и понесла горькие утраты, в результате чего принять нейтралитет на данном этапе ей по понятным причинам будет сложнее, но этот вариант открыт для практического рассмотрения. На самом деле нейтралитет в каком-то смысле стал даже актуальнее, поскольку НАТО недавно объявила, что не примет Украину в свой состав до тех пор, пока Киев не улучшит ситуацию с коррупцией в оборонной промышленности.

Наряду с нейтралитетом можно было бы рассмотреть и возможность создания новой структуры региональной безопасности, куда НАТО и Россия войдут в качестве партнеров для решения проблем. Наконец, помимо соображений нейтралитета и структуры безопасности, можно коснуться потенциала внутренних конституционных реформ на Украине, которые создадут новый подход к русскому этническому меньшинству.

Воцарившаяся в западных правительствах и средствах массовой информации системная русофобия никак не способствует мирным переговорам. Конфликт на Украине должен быть урегулирован по плану, который, сохранив уважение к суверенитету и границам, заложит основу для дальнейшего сближения между Россией и Западом. Нынешний же путь, нацеленный лишь на то, чтобы покарать Москву, никак не упрочит долгосрочной стабильности в регионе. Даже в самом лучшем случае это приведет лишь к замороженному конфликту - со столь же пагубными последствиями для стабильности, как и на Корейском полуострове на протяжении шести последних десятилетий.

Князь Клеменс фон Меттерних положил конец наполеоновским войнам, унесшим за двенадцать лет миллионы жизней, позволив побежденной Франции присоединиться в 1815 году к победоносным союзницам – Австрии, Пруссии, России и Великобритании - в качестве члена Европейского концерта или Венской системы международных отношений. Эта договоренность помогла сберечь прочный мир в Европе на протяжении большей части девятнадцатого века. Не менее творческий подход к дипломатии понадобится и сегодня, чтобы разрешить еще один ожесточенный конфликт в самом сердце Европы, расшатывающей весь континент.

Дэйв Харвилич - юрист и предприниматель из Калифорнии, учился в Московском государственном университете. Работал исполняющим обязанности помощника секретаря по кибербезопасности, энергетической безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации в Министерстве энергетики США

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721218800


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