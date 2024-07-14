В сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа

15:24 17.07.2024

Визуализация момента покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа распространилась в соцсетях. На видео с помощью компьютерной графики смоделирован момент, когда политику удалось уклониться от пули в последнюю секунду.



