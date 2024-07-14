|В сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа
15:24 17.07.2024
Визуализация момента покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа распространилась в соцсетях. На видео с помощью компьютерной графики смоделирован момент, когда политику удалось уклониться от пули в последнюю секунду.
Судя по визуализации, Трампа спасло удачное движение головой во время выстрела: он повернулся, чтобы прочитать с таблицы на телесуфлере данные о нелегальных мигрантах.
Сам Трамп ранее назвал чудом тот факт, что он выжил при попытке покушения. По его словам, поворот головы спас его от смертельного попадания пули.
В эфире RT американский журналист Алекс Джонс выразил мнение, что Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева. По его словам, если бы политика все-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединенных Штатах.