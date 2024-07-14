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Мирзиеев уволил десять районных хокимов
16:49 17.07.2024

На видеоселекторном совещании под председательством президента 28 глав администраций получили выговоры, еще 10 хокимов были сняты с должности по совету премьер-министра Абдуллы Арипова.

Сегодня под председательством президента прошло видеоселекторное совещание, на котором обсуждались результаты работы по обеспечению экономического роста в регионах и отраслях за первое полугодие и приоритетные задачи на оставшийся период года.

Глава государства отметил, что несмотря на сложную мировую ситуацию, Узбекистан добивается значительных успехов на пути к устойчивому экономическому росту. Это признают Международный валютный фонд, Всемирный банк, руководители стран-партнеров, рейтинговые организации и крупные инвесторы.

Однако некоторые руководители районов и городов допустили систематические недочеты в своей работе, подчеркнул президент. В связи с этим было принято решение применить дисциплинарные меры в отношении 28 глав администраций.

Кроме того, были освобождены от занимаемых должностей хокимы Караузякского, Тахиаташского, Учкудукского, Ташкентского, Фуркатского, Гурленского, Мирзаабадского, Янгиарыкского, Мингбулакского районов и города Газгана.

Источник - vzglyad.uz
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