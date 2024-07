Как США пытаются мешать прорывным проектам Индии и России

17:30 17.07.2024

В Нью-Дели начинают признавать, что недооценили возможности российского истребителя, поддавшись американской пропаганде



17.07.2024 | ДМИТРИЙ РОСТОВ



В ходе недавнего визита 8-9 июля премьер-министра Индии в Россию партнеры высоко оценили текущий уровень сотрудничества и его устойчивость в "нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации" и установили новую цель – нарастить взаимный товарооборот до $100 млрд. Главным итоговым документом стало совместное заявление глав России и Индии, содержащее 81 пункт. В числе прочего В. Путин и Н. Моди договорились об углублении сотрудничества в военной сфере, включая принятие дополнительных мер для развития совместного производства в Индии продукции, используемой для обслуживания техники и вооружений российского производства. Это делается как для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Индии, так и для экспорта в третьи страны, "дружественные для обоих государств".



В Индии уже действует совместное предприятие Indo-Russia Rifles Private Limited (IRRPL), занимающееся изготовлением автоматов Калашникова АК-203. Кроме того, российское НПО машиностроения с Министерством обороны Индии разработало сверхзвуковую крылатую ракету PJ-10 "БраМос" в рамках совместного предприятия BrahMos Aerospace, созданного в 1998 году. Индия строит свой атомный подводный флот посредством продолжающегося по этой части сотрудничества с Россией.



Практически 60% техники и вооружений индийской армии – российского производства, однако в последние месяцы Индия столкнулась с задержками при поставках запчастей, в том числе к истребителям Су-30. Как заявили в МИД Индии, премьер-министр поднял эту проблему и на недавних переговорах. "Обе стороны были в целом согласны с тем, что это можно ускорить, в том числе путем создания совместных предприятий в Индии для [производства] некоторых из этих запасных частей", – заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра.



На этом факте стоит остановиться поподробнее и разобраться повнимательнее с тем, что способствовало заминке в делах, касающихся российских истребителей. Ведь Россия всегда продавала индийцам не просто военные товары, но и все с ними связанное. Это США и Британия по колониальной традиции норовили всучить Индии только свои дорогущие военно-технические игрушки, за обслуживание которых потом приходится платить даже больше, чем стоят они сами. Россия же всегда предлагала не колонизаторскую замануху, а взаимовыгодное партнерство, – включавшее в том числе запчасти и технологии, – позволявшее индийцам создавать самим все необходимое. Вплоть до самолетов. В этом плане весьма характерна и наглядна история вокруг истребителя Су-57, именуемого "русским стелс" и все, что с ней связано.



27 февраля 2019 года индийский истребитель МиГ-21 в небе над Кашмиром сбивает пакистанский F-16. Происходит это в воздушном бою, где 24 самолета ВВС Пакистана производства США противостояли 8 индийским МиГам и Су. Знаменитый подобными победами над "американцами" МиГ-21 не только покупался Индией, но и производился на ее же земле. Этот самолет проделал долгий боевой путь. Поучаствовал практически во всех войнах второй половины ХХ века на планете. Да и сейчас остается опасным соперником для любого современного истребителя. Для Су-57 это справедливо в еще большей степени.



На сегодня российский "стелс", несмотря на скромное количество серийных машин, оказался наиболее повоевавшим и точно самым результативным из всех истребителей "пятого поколения". На его счету, по мнению индийских наблюдателей, уже числится не менее четырех неприятельских самолетов. А также ряд удачных операций по уничтожению средств ПВО. Это действительно впечатляет. Особенно с учетом того, что главный коммерческий конкурент российских истребителей – американский F-22 находится на вооружении 23 года, в ходе которых США ни на месяц не прекращали своих воздушных операций.



При этом у модификаций американской "эFки" в достижениях числится только сбитый китайский воздушный шар. Вдобавок, из-за невозможности полноценной модернизации, "американец" имеет вполне реальные перспективы скоро отправиться на авиакладбище. И теперь многие военные издания Индии, еще вчера в угоду американской эFке шумно выражавшие свое фе! русской Су-шке, запели совсем другую песню: "Наше решение по Су-57 – ошибка. Россия – крупнейший и надежный поставщик оружия в Индию с времен Советского Союза".



Подоплека затягивания перспективных российско-индийских проектов в авиации выглядит следующим образом. В апреле 2018 года США сыграли ключевую роль в том, что Индия приостановила участие в совместной с Россией программе по созданию истребителя 5-го поколения на базе Су-57. Вашингтон с тех пор открыто угрожает Нью-Дели санкциями в рамках закона CAATSA и тайно влияет на решение индийских лоббистов, утверждая, что программа "русского стелса" несостоятельна из-за запрета на поставку в РФ западной микроэлектроники.



Взамен англосаксы через американский сектор ВПК навязывают Индии свои максимально дорогие вооружения. Цель – подсадить индийцев на финансово-технологический крючок: ремонт и обслуживание в период эксплуатации, которые стоят намного дороже чем сама техника (и без того очень, очень дорогая).



В феврале 2023 года США впервые привозят в Индию свой самый дорогой истребитель F-35 вместе с многоцелевыми истребителями F-16, F/A-18 Super Hornets и бомбардировщиками B-1B. С помощью этих "птенцов гнезда Раптора" США уже более пяти лет надеются переманить Индию, отдалив ее от многолетнего традиционного поставщика вооружений России.



Однако, судя по тенденциям, англосаксов ждет разочарование. Вместо этого в Индии с прошлого года все громче говорят о возвращении в программу FGFA (Sukhoi/HAL Fifth Generation Fighter Aircraft). Да и правда о подлой игре США начинает всплывать на поверхность. Уже в том же феврале 2023 года на международной выставке AERO INDIA 2023 специалисты Минобороны Индии признали, что были "обмануты США на счет российского стелса". И тут же намекнули на возвращение в программу по созданию первого индийского истребителя 5-го поколения на базе Су-57.



Оказывается, за всем этим обманом стоит масштабная компания, в которую вовлечены не только англосаксы, но и некоторые влиятельные индийцы. Прямо как в худшие времена господства колонизаторов. Знаковый момент наступил, когда маршал ВВС в отставке и летчик-испытатель Анил Чопра, возглавлявший в прессе компанию против российско-индийской программы, внезапно заявил, что повелся на дезинформацию американцев и поэтому ошибся относительно Су-57.



Другие высокопоставленные индийцы также начинают признавать, что недооценили возможности российского истребителя из-за обмана США. Например, чиновники из правительства Нарендры Моди заявили в комментарии газете The Times of India, что запатентованный россиянами 19 ноября 2023 года вариант двухместного Су-57 станет "наиболее доступным и практичным вариантом для ВВС Индии, тем более Индия не отказывалась от проекта, а всего лишь приостановила в нем свое участие".



Так что сегодня в случае с проектом создания совместного с Россией истребителя 5-го поколения Индия оказывается перед выбором: оставаться под влиянием лжи и давлением англосаксов или вернуться к сотрудничеству с русскими. Оно не ограничивается только совместной работой над перспективным истребителем. Возможно, именно это сотрудничество станет поворотным моментом для Индии и всей стратегии ее развития.