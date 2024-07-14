|В Баку проходит Съезд движений за независимость французских колоний
19:30 17.07.2024
Идея проведения форума принадлежит политическим партиям и движениям, борющимся за независимость заморских территорий Франции.
БАКУ, 17 июл - Sputnik. В азербайджанской столице открылся первый съезд с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма. Форум организован Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы.
Идея его проведения принадлежит политическим партиям и движениям, борющимся за независимость заморских территорий Франции.
В работе форума в качестве почетных гостей принимают участие три организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, которые являются колониями Нидерландов.
Съезд, который продлится два дня, предоставит возможность его участникам обсудить деятельность по преодолению французского колониализма путем создания единой платформы для ведения более организованной борьбы за независимость. Также представители колоний обсудят наиболее эффективные практики и стратегии борьбы за самоопределение.
Съезд будет способствовать повышению осведомленности международного сообщества о многочисленных преступлениях и незаконных действиях, совершаемых в колониях французским правительством против коренных народов, являющихся исконными хозяевами этих территорий, а также привлечению внимания к проблеме колониализма.
Отметим, что Бакинская инициативная группа была создана участниками конференции "На пути к полной ликвидации колониализма" 6 июля 2023 года в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики. Бакинская инициативная группа поддерживает справедливую борьбу за свободу народов, страдающих от колониализма. В связи с этим она уже организовала более 10 международных конференций. Четыре из них прошли в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, одна - в Стамбуле, а остальные - в Баку.