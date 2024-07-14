В Баку проходит Съезд движений за независимость французских колоний

19:30 17.07.2024

Идея проведения форума принадлежит политическим партиям и движениям, борющимся за независимость заморских территорий Франции.



БАКУ, 17 июл - Sputnik. В азербайджанской столице открылся первый съезд с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма. Форум организован Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы.



