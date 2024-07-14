В Афганистане при наводнениях погибли не менее 40 человек

20:09 17.07.2024

По меньшей мере 40 человек погибли и еще 347 пострадали в результате наводнений 16 июля в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения правительства "Талибан" Шарафат Заман Амар.



По его словам, все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь, доставка гуманитарной помощи осуществляется в координации с международными организациями.



По данным афганских СМИ, причиной наводнений в провинции стали проливные дожди.



Отмечается, что разрушены около 400 домов и повалены 60 электрических столбов. Оценка ущерба продолжается.



Организация Save the Children сообщила, что штормы повредили центр приема беженцев в Торхаме, созданный для поддержки около 650 тыс. афганцев, вернувшихся в страну с сентября 2023 года после того, как их вынудили покинуть Пакистан в результате репрессий против мигрантов.