В Узбекистане предложено провести масштабную пенсионную реформу

20:25 17.07.2024

Согласно анализу Агентства стратегических реформ, несогласованность пенсионной системы означает, что граждане получают меньше от своих пенсионных взносов, а пенсии слишком низкие. Агентство призывает к пересмотру пенсионного возраста и условий назначения пенсий, а также к масштабной реформе пенсионной системы в целом.



Агентство стратегических реформ изучило возможности совершенствования пенсионной системы Узбекистана и подготовило ряд предложений.



По данным агентства, Узбекистан занял 71 место среди 75 стран пенсионного рейтинга Allianz Pension Ranking 2023 (Казахстан – 34 место, Россия – 37 место, Турция – 59 место). Этот рейтинг основан на трех субиндексах, а именно: базовых условиях, стабильности и соответствия критериям пенсионной системы. Они оцениваются по шкале от 1 до 7 (1 - высший балл). Общий рейтинг Узбекистана составил 4,5 (4,4 по базовым условиям, 3,6 по стабильности и 5,3 по соответствию).



Уровень пенсионных взносов в Узбекистане (12-25%) высок по сравнению с другими странами. Однако валовый коэффициент выплат (55 %) является средним. Этот показатель показывает среднюю получаемую пенсию по отношению к средней заработной плате работника. Это несоответствие означает, что граждане получают мало от своих пенсионных взносов, а пенсии слишком низкие.



Кроме того, из-за высокой неформальной занятости в Узбекистане охват пенсионной системой низок – он составляет 38 процентов. Официальные финансовые услуги, которые можно использовать в качестве пенсионных механизмов, также не популярны.



Пенсионная система Узбекистана состоит из установленной системы выплат, основанной на обязательных взносах, и все больше финансируется из государственного бюджета.



За последние 10 лет доходы Пенсионного фонда увеличились в 3,4 раза, а его расходы увеличились в 5 раз. С 2020 года на финансирование пенсионных выплат постоянно выделяются трансферты из государственного бюджета.



В 2022 году сумма трансфертов составила 11 трлн сумов (24,7% от общей суммы), а в 2023 году запланировано 15 трлн сумов (29%). В 2030 году сумма трансфертов прогнозируется на уровне 38 трлн сумов.



В большинстве стран этот компонент дополняется профессиональными пенсионными программами или программами личных сбережений. В Узбекистане нет профессиональных пенсионных планов. Единственная доступная программа индивидуальных сбережений является обязательной, и играет не очень важную роль из-за низкой ставки взносов (0,1% от ежемесячной зарплаты) и множества ограничительных правил.



Хотя по этим средствам рассчитан годовой процентный доход в размере инфляции (10% в 2021 году, 12,4% в 2022 году, 8,8% в 2023 году), граждане не имеют права добровольно переводить свои сбережения в другие финансовые инструменты или банковские депозиты.



Агентство стратегических реформ предлагает следующие меры по совершенствованию пенсионной системы в Узбекистане:



· обеспечение перевода системы обязательных накопительных пенсионных счетов в Халк банке в добровольную, гибкую и открытую для других банков форму;



· разрешение крупным работодателям внедрить систему профессионального пенсионного обеспечения, организовав их сотрудничество с финансовыми учреждениями;



· определение размера взносов в государственный пенсионный фонд самозанятыми в зависимости от их доходов вместо единовременной фиксированной суммы, возможность делать небольшие взносы;



· совершенствование управления государственным пенсионным фондом для снижения административных и операционных расходов по каждой пенсии. Повышение прозрачности, установление конкретных критериев пенсионного обеспечения. Дальнейшая автоматизация системы даст возможность снизить затраты;



· повышение уровня официальной занятости, в том числе среди женщин. Это позволит увеличить базу взносов в пенсионную систему и уровень охвата населения.



По данным агентства, необходимо разработать проект указа президента по совершенствованию пенсионной системы. В данном случае: масштабная реформа пенсионной системы, включающая пересмотр условий назначения пенсии, пересмотр пенсионного возраста в соответствии с продолжительностью жизни, пересмотр взносов за рабочий стаж. В пенсионной системе целесообразно учитывать такие аспекты, как обеспечение и увеличение охвата населения, говорится в официальной информации.