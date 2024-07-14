Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с государственным визитом

20:53 17.07.2024

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18−19 июля посетит Узбекистан с государственным визитом. Запланированы переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и ряд совместных мероприятий.



