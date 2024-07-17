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Тайны перевозки российской нефти танкерами
00:11 18.07.2024

Россию трудно поймать на перевалке нефти с танкера на танкер

17.07.2024

Два почти одинаковых нефтяных танкера пытаются обойти западные санкции. Тайная перевозка российской нефти на полпути между Ираном и Оманом. Супертанкер, указывающий ложное местоположение. Добро пожаловать в современную торговлю российской нефтью.

13 июля 2024 года танкер "Совкомфлот" совершил перегрузку груза с судна на судно Oxis в Оманском заливе.



Два почти одинаковых нефтяных танкера пытаются обойти западные санкции. Тайная перевозка российской нефти на полпути между Ираном и Оманом. Супертанкер, указывающий ложное местоположение. Добро пожаловать в современную торговлю российской нефтью.

Ранее в этом месяце 1089-футовый супертанкер Oxis забрал с другого судна около 1 миллиона баррелей флагманской российской нефти марки Urals. Судно-перевозчик было одним из двух, принадлежащих и эксплуатируемых российской государственной танкерной компанией ПАО "Совкомфлот", согласно данным TankerTrackers.com Inc, которая специализируется на выявлении скрытных перемещений грузов.

Однако окончательно определить, какой именно, сложно, поскольку два судна-кандидата имеют одинаковые размеры и практически неотличимы друг от друга сверху. Маневры показывают, как Россия может обойти санкции, и насколько сложно будет постоянно контролировать поток нефти в стране, если она будет все чаще использовать скрытые грузовые перевалки.

Но тот факт, что российские грузоотправители нефти считают необходимым идти на такие меры, также говорит о том, что покупатели не готовы открыто игнорировать санкции США, принимая российские грузы, доставляемые на танкерах, подпадающих под санкции. Это увеличит стоимость перевозки на этих судах.

Два танкера-кандидата, которые с февраля находятся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, исчезли из цифровых спутниковых систем слежения несколько недель назад.

Первый из них, "Братск", в мае погрузил около 1 миллиона баррелей нефти марки Urals в российском черноморском порту Новороссийск, согласно информации о доставке, опубликованной агентством Bloomberg. Второй, "Белгород", сделал то же самое в начале июня.

Затем оба судна были обнаружены автоматизированными системами слежения, когда они покидали Черное море через турецкий судоходный пролив Босфор, и отслеживались во время их путешествия через Индийский океан к югу от Индии, где сигналы автоматического слежения прекратились.

Братск пропал из поля зрения 13 июня, Белгород - 11 дней спустя.

Оба судна имеют одинаковую длину и ширину, один и тот же красновато-оранжевый цвет палубы. Однако, по словам Самира Мадани, основателя компании "Совкомфлот", важно отметить, что за пределами флота "Совкомфлота" нет судов, которые обладали бы такими же характеристиками, как у них.

Судно VLCC Oxis подает ложный автоматический сигнал о местоположении, показывая, что оно стоит на якоре в Ормузском проливе, недалеко от иранского нефтяного терминала Jask. Однако на спутниковых снимках видно, что в указанном месте судна нет, а указанные широта и долгота означают, что его ретранслятор переместился менее чем на один метр между любой парой из более чем 1400 сигналов почти за две недели.

На самом деле, как показывают спутниковые снимки, "Оксис" находился примерно в 100 милях к юго-востоку, в середине Оманского залива, когда произошла смена груза.

"Белгород" вновь появился в системах автоматического слежения во вторник, двигаясь вдоль южного побережья Омана в направлении Красного моря, очевидно, выгрузив груз. "Братск" по-прежнему не обнаружен.

До начала этого года Oxis плавал под названием Uzor и был идентифицирован организацией United Against Nuclear Iran как судно, перевозившее грузы иранской нефти с судна на судно в октябре и декабре 2021 года.

Согласно международной базе данных по безопасности на море Equasis, ее коммерческим управляющим является компания Umbra Navi Shipmanagement из Алматы, Казахстан. Подробная информация о страховании отсутствует в базе данных Международной морской организации.

В государственных реестрах, находящихся в ведении правительства Казахстана, не было найдено ни одной компании под названием Umbra Navi Shipmanagement Ltd.

Большинство из 53 танкеров, используемых Россией, на которые с октября были наложены санкции со стороны США, Великобритании или Европейского союза, простаивали с момента ограничений. Около половины из 21 танкера "Совкомфлота", попавшего под санкции, были переименованы, что является еще одной попыткой дистанцировать суда от санкций.

В настоящее время Москва постепенно начинает возвращать некоторые из них в эксплуатацию.

Первым из них в апреле загрузился SCF "Приморье". Его груз был перегружен на судно Ocean Hermana на архипелаге Риау в начале июня. Согласно информации TankerTrackers.com, нефть, возможно, была перекачана на третье судно.

"Братск" и "Белгород" - единственные два других судна, попавших под санкции, которые пока были возвращены в эксплуатацию.

Согласно веб-сайту компании, оба судна застрахованы от рисков, включая разливы нефти, московской страховой компанией "Согаз".

Если их грузы смогут быть успешно доставлены покупателям, скорее всего, в Китай или Индию, не привлекая внимания санкционных органов, это может побудить Россию активнее использовать свой флот, подпадающий под санкции.

Но повторные переброски судов с судна на судно увеличат стоимость доставки, снизят рентабельность торговли и уменьшат выгоды от возвращения судов, на которые распространяются санкции, в эксплуатацию.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Интерфакса

Источник - ProFinance.Ru
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