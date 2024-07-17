Тайны перевозки российской нефти танкерами

00:11 18.07.2024

Россию трудно поймать на перевалке нефти с танкера на танкер



17.07.2024



Два почти одинаковых нефтяных танкера пытаются обойти западные санкции. Тайная перевозка российской нефти на полпути между Ираном и Оманом. Супертанкер, указывающий ложное местоположение. Добро пожаловать в современную торговлю российской нефтью.



13 июля 2024 года танкер "Совкомфлот" совершил перегрузку груза с судна на судно Oxis в Оманском заливе.



