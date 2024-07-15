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В Узбекистане расширяются филиалы российских вузов
00:24 18.07.2024

Сегодня в Узбекистане открыто 14 филиалов крупнейших российских университетов, ожидается открытие еще трех. В Алмалыкском филиале НИТУ МИСиС добавили еще две новые специальности.

Во дворце культуры "Металлург" города Алмалыка состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Алмалыкского филиала НИТУ МИСиС, где были вручили дипломы бакалавра 70 выпускникам данного ВУЗа.

В ходе мероприятия было озвучено, что начиная с 2024-2025 учебного года, помимо существующих направлений бакалавриата, как "Металлургия", "Технологические процессы и автоматизация производств", "Горное дело", ведется прием абитуриентов еще по двум специальностям – "Информационные технологии" и "Экономика". В дальнейшем планируется набор молодежи на специальность "Энергетика".

На сегодняшний день в Узбекистане открыто 14 филиалов крупнейших российских университетов. Кроме того, достигнуто соглашение об открытии еще 3 филиалов ведущих российских ВУЗов. Такого количества нет ни в одной другой стране мира.

Напомним, что Алмалыкский филиал МИСиС создан по решению Президента от 11 мая 2018 года и является образовательным учреждением, готовящим высококвалифицированных специалистов в области технологий и инженерии. Первые выпускники по направлениям "Металлургия" и "Технологические процессы и автоматизация производств" окончили ВУЗ в 2022 году. А в 2024 году филиал окончили первые выпускники горной специальности.

Источник - vzglyad.uz
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