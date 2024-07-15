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Европейский "корабль дураков" идет ко дну
09:51 18.07.2024

Елена Караева

Критические дни фон дер Ляйен, да и всего общеевропейского блока. Сегодня мандат председателя Еврокомиссии должен быть подтвержден (или нет), и это большая головная боль для политикессы - пять лет назад Берлин и Париж сумели протащить ее на должность, заткнув рот возможным конкурентам и оппонентам. И все равно - перевес голосов был минимальным. Бомбой для госпожи председательницы стало решение европейского суда, опубликованное накануне нынешнего тайного голосования евродепутатов. Юстиция полагает, что переговоры и заключение контракта на противокоронавирусную вакцину от американского фармгиганта Pfizer "были недостаточно прозрачными". И переговоры, и сделку практически единолично вела и заключала фон дер Ляйен. И ее канцелярия.

В мире, в котором алчность границ не имеет, все-таки сообразили, что невинность хоть формально, но соблюдать следовало бы.

Pfizer "загнал" фон дер Ляйен свой препарат на 71 миллиард евро. Десять доз в среднем на каждого общеевропейца. Срок годности медикамента истек, флакончики выкинули на помойку. По-политкорректному - "утилизировали". Вы сказали, кажется, "коррупция"? Помилуйте, откуда она в "райском саду"? Факты, правда, упрямая штука. Фон дер Ляйен не только решала вопросы ценой в десятки миллиардов евро, но и "подкармливала" своего мужа. Компания Хайко фон дер Ляйена тоже, как и Pfizer, американская, получала от Еврокомиссии финансирование. Не на миллиарды, но на три сотни миллионов. Согласитесь, тоже неплохо.

И это снова было сочтено не коррупцией, а просто не слишком приятным фактом биографии такой бойкой Урсулы. Превратить главный исполнительный орган Евросоюза в частную лавочку, а потом на голубом глазу решить баллотироваться на новый срок? Именно. С талонами на усиленное питание - экономический кризис же на дворе - у европейского истеблишмента нынче напряженка, поэтому приходится пробивать у одних, грозить вторым, обещать третьим. И, как обычно, когда речь заходит о дележке пирога, из дискуссии, как его делить, сразу же исключаются недовольные. Если в прошлый раз фон дер Ляйен протащили при поддержке Меркель и Макрона, то в этот раз к Парижу и Берлину присоединили и Мадрид. Испанский премьер высказался в пользу кандидатуры фон дер Ляйен. А вот Рим категорически против ее нового мандата.

Повторим еще раз для ясности - человека с мутными тратами многих миллиардов евро толкают на пост те, кто кричит на всех углах о "торжестве чистоты и бескорыстия европейских идеалов". Что-то в этом поведении напоминает симптомы острого приступа шизофрении.

Хотя сказать так означает обидеть пациентов с подобным диагнозом. Конечно, это не шизофрения, это обычная европейская практика политического поведения и принятия решений.

Вы можете спросить: а почему нас интересует происходящее сегодня в Страсбурге (там как раз находится штаб-квартира Европарламента)? Нас это интересует потому, что именно эти люди сделали русофобию главным политическим трендом, именно эти люди финансировали превращение Украины в анти-Россию, и в итоге именно эти люди и стояли, и стоят за убийством русских. Пусть и косвенно, пусть лишь выделяя деньги Киеву, но они планируют новые злодейства. Их, этих людей, действия приводят к трагедиям. Мы не собираемся устраивать подобие "товарищеского суда", но напоминание о том, как фон дер Ляйен моталась на Украину, привечала Зеленского, настаивала на новых денежных траншах, будет уместным.

И если в случае с Pfizer имелась "непрозрачность", то вспомоществования Киеву - просто черная дыра. Европейская юстиция сказала лишь "а", мы добавим "б".

Еэсовская алчность, как и еэсовская коррупция, не имеют вообще никаких берегов. Вакцина с недостаточно доказанной эффективностью и с кучей возможных "побочек"? Пустяки. Не им же ее вводят. Немереные миллиарды Киеву? Но русские ведь унтерменши и "сами придумывают" себе теракты. Например, тот, что совершили в Севастополе. И вот сегодня главную носительницу подобного взгляда на мир, главную проводницу такой идеологии и очень послушную партнершу в геополитических играх американского гегемона опять ведут под белы ручки на новый пятилетний срок.

Это как называется?

Это называется европейским зашкаливающим безумием. Эти безумцы, без чести и совести, толкают весь мир к новой войне. Они каждый свой рабочий, а также выходной день заняты поиском путей и способов нас спровоцировать и вывести противостояние на новый виток. И с каждым таким витком эскалация становится все менее контролируемой.

Если общеевропейский блок намерен покончить с собой, совершив коллективное самоубийство, флаг им, как говорится, в руки, и ветер в паруса этому кораблю дураков.

Если там не видят иного будущего, кроме как войны с нами, ну так пусть успокоятся: в наши планы гибель нашей страны не входит. А входит как раз противоположное - развитие и жизнь.

При любом исходе голосования, в пользу фон дер Ляйен или наоборот, неплохо этот нехитрый тезис повторить. Словами. А если потребуется, то и делами. Неважно, услышат это в Страсбурге или нет. Важно, чтобы мы об этом знали и помнили.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721285460


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