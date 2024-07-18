Япония: территориальные притязания усиливаются по всем азимутам

10:20 18.07.2024 И без того нелегкий диалог Пекина, Сеула и Токио осложняется вмешательством Вашингтона в региональные процессы



18.07.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



10 июля в очередной раз обострился территориальный спор Китая с Японией: береговая охрана КНР вытеснила японские патрульные и рыбопромысловые катера из акватории спорных островов Дяоюйдао (яп. Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Как заявил официальный представитель МИД КНР Лю Дэцзюнь, "...суда китайской береговой охраны отреагировали в соответствии с территориальной целостностью Китая. Дяоюйдао являются неотъемлемой территорией Китая: призываем Японию немедленно прекратить всю незаконную деятельность в этих водах". Китайская же береговая охрана КНР "продолжит обеспечивать правопорядок в водах, находящихся под юрисдикцией Китая".



Ранее в июне китайские власти приняли меры по осуществлению контроля за акваторией у спорных островов, куда зашли четыре рыболовецких судна и несколько патрульных катеров Японии, сообщил официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) КНР Гань Юй, с 20 по 24 июня четыре японских судна, в частности "Эбису" и "Цурумару", вошли в указанную акваторию, в ответ на что УБО приняли "необходимые меры контроля в соответствии с законом".



Береговая охрана Китая осуществляет правоохранительную деятельность в водах, которые считает своими. "Мы настоятельно призываем японскую сторону немедленно прекратить все незаконные действия в этой акватории и гарантировать, что подобные происшествия больше не повторятся", – отметили в Пекине.



Все более "воинственные" реляции официального Токио, предъявляющего абсурдные претензии на Южный Курильские острова, отнюдь не сопровождаются прекращением (или хотя бы приглушением) столь же давних японских безапелляционных претензий Японии на китайские острова, равно как и на корейские острова Токто (яп. Такэсима) в Японском (кор. Восточном) море. Гипотетический же контроль над всеми этими островными территориями позволяет практически полностью контролировать не только указанные моря, но и проливы между ними и Тихим океаном.



В 1945-71 гг. Дяоюйдао контролировала оккупационная американская администрация на Окинаве, где до сих пор находятся большинство военных объектов Пентагона в Японии. Таким образом, американцы заблаговременно оценили геостратегическое значение Сенкаку. С начала 1960-х гг. о японской принадлежности архипелага заявляют в Токио, а в 1972 г. их официально включили в состав Страны восходящего солнца, что встретило почти одновременный протест и из Пекина, и из Тайбэя. И КНР, и гоминьдановской "Китайской республикой" на Тайване (в 1947 г.) острова изначально были объявлены китайскими. Тем не менее Токио до сих не усиливает присутствие своих "сил самообороны" на Сенкаку и в примыкающей акватории во избежание военного конфликта здесь с Пекином и Тайбэем.



Ситуацию подогревают разведанные зарубежными и китайскими геологами в середине 1970-х гг. и позже немалые запасы нефти и особенно газа на шельфе оспариваемых китайских островов. В 1999 г. эти объемы были подтверждены в объеме 200-220 млрд. кубометров, а в начале 2010-х гг. уточненный объем газовых запасов превысил здесь 270 млрд. кубометров.



Положение с Дяоюйдао усложняет и тот факт, что в 1997 г. Пекин исключил их из морской экономической зоны КНР в обмен на свободный рыбный промысел в их акватории и невоенный транзит через нее (по аналогии с аналогичным протоколом Тайваня с Японией в конце 1970-х гг., хотя в нем вопрос о статусе островов и их морской зоны не упоминался).



Еще в сентябре 2012 г. шесть патрульных кораблей КНР вошли в территориальные воды Сенкаку, вплотную приблизившись к спорным островам. Демонстративный заход китайских сторожевиков, продолжаясь почти 7 часов, стал пока самым крупным за всю историю спора Токио и Пекина вокруг Сенкаку. С тех пор сторожевые суда Китая, а также Тайваня почти постоянно находятся вблизи архипелага, периодически совершая заходы в их прибрежную зону.



Между тем в 2020 г. и позже США официально подтвердили (что делалось и ранее) распространение на упомянутые острова, как и оспариваемые Японией у Кореи острова Токдо и на российские Южные Курилы, сферы действия американо-японского бессрочного договора "О безопасности" 1951 года – вопреки протестам Москвы, Пекина и Тайбэя, Пхеньяна и Сеула. Соответственно, ВВС и ВМС США – отнюдь не редкие "посетители" акватории островов, оспариваемых Токио, с одной стороны, и КНР, Тайванем и обеими Кореями – с другой.



Резонно в этой связи предположить, что отсутствие в Сан-Франциском мирном договоре с Японией (1951 г.) четкого определения межгосударственных морских границ между Японией с Кореей и Китаем, равно как и между Японией и СССР, было призвано создать благовидный предлог для последующего военного присутствия США в стратегически важных районах с перспективой эскалации территориальных споров. В более же широком контексте речь идет об очередной эскалации на фоне общей военно-политической эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом диалог между Пекином, Сеулом и Токио пребывает в полуобморочном состоянии. В ноябре 2023 г. после четырехлетнего перерыва в южнокорейском Пусане встретились министры иностранных дел КНР, Японии и Республики Корея, причем возможность организации данного мероприятия несколько месяцев никем не подтверждалась официально, несмотря на периодические заявления о приоритетности сохранения каналов общения и готовности к дипломатическому диалогу.



В конце мая 2024 г. в Сеуле все же состоялась девятая трехсторонняя встреча высокого уровня между Китаем, Японией и Республикой Корея (КНР представлял председатель Госсовета Ли Цян). Несмотря на кажущуюся благожелательную атмосферу встречи, в какой-то момент он выразил беспокойство Китая по поводу шагов Японии и Южной Кореи по укреплению партнерства с США в сфере безопасности, рассматриваемого в Пекине как попытку сформировать блок для "сдерживания" Китая, где "настороженно" относятся к планам Токио развернуть 400 крылатых ракет большой дальности "Томагавк", а также разрешить ремонт и техническое обслуживание американских военных кораблей для поддержки их операций в западной части Тихого океана. Расширение военных учений в Южной Корее, США и Японии также вызвало протесты со стороны Китая, так что количество накопившихся проблем превышает все разумные пределы, так что сторонам гораздо проще обвинять друг друга, чем искать компромиссы. В ходе встречи с Ли Цяном глава Южной Кореи попросил Китай "внести свой вклад в продвижение мира на Корейском полуострове", явным образом намекая на ядерную программу Северной Кореи и на ее углубляющиеся военные связи с Россией. В свою очередь, премьер-министр Японии Кисида также поведал о "серьезной обеспокоенности" ситуацией в Южно-Китайском море, а также почему-то в Гонконге в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (!). По его словам, Япония также внимательно следит за развитием событий на "самоуправляемом" Тайване.



"Китай, Япония и Южная Корея должны надлежащим образом решать деликатные вопросы и разногласия, а также заботиться о ключевых интересах и основных озабоченностях друг друга и по-настоящему построить настоящую многосторонность", – дипломатично заявил Ли Кэцян. Впрочем, американское военное присутствие в регионе и попытки сколачивания разнообразных антикитайских альянсов явно не обещают Восточной Азии легкой жизни.



P.S. Москва советует Сеулу прекратить военные "игрища" у границ КНДР, влекущие риски вооруженной эскалации на Корейском полуострове, заявила 12 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее стало известно о начале Южной Кореей массового производства лазерного оружия, известного как Laser Based Anti-Aircraft Weapon Block-I и способного, как утверждается, точно поражать небольшие беспилотные летательные аппараты и мультикоптеры на близком расстоянии при аномально низкой стоимости одного выстрела (предполагается, что оно будет развернуто уже в текущем году). Южная Корея продолжит поддержку режима Зеленского и попытается сорвать сотрудничество России и КНДР, заявил на завершившемся в Вашингтоне саммите НАТО президент этой страны Юн Сок Ель. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721287200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Правительство держит на постоянном контроле восстановление пострадавших от паводков домов

- О рейтингах правящей элиты

- Кадровые перестановки

- Правительство укрепляет подготовку к приему урожая и расширяет экспортные возможности

- Суд: экс-руководитель отдела образования лишен свободы на 11 лет

- Жительница Шымкента осуждена за организацию азартных игр в Instagram

- Рабочий график главы государства

- Рейтинг управленческой элиты за II квартал 2024 года

- Олжас Бектенов поручил обеспечить казахстанцев качественными услугами по газоснабжению

