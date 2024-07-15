Как российские и казахстанские инвесторы дурачили американского торгового робота

11:37 18.07.2024 СК возбудил уголовное дело об обмане робота на торгах зарубежными акциями



СК возбудил дело против инвесторов, которые за счет обмана алгоритма одного из участников рынка заработали свыше ₽150 млн. Они совершали фиктивные сделки для выкупа американских акций по заниженной цене и их продажи - по выросшей



Следственный комитет возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp. (зарегистрирована в США). Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам W-Empirical Holding более чем на 150 млн руб. РБК ознакомился с копией обвинительного заключения по этому делу, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с материалами разбирательства.



W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером "Фридом Финанс" (в октябре 2022 года ушел из России, бизнес передан новому владельцу, компания переименована в "Цифра брокер"). Маркетмейкер - это особый участник торгов, поддерживающий торговлю финансовыми инструментами в активном состоянии: его деятельность нужна для того, чтобы инвестор, желающий купить или продать бумаги, всегда мог найти контрагента для рыночной сделки, даже в отсутствие встречных предложений в определенный момент времени.



В материалах дела говорится, что в 2022 году как минимум два человека - Зинченко В.И. и Кулешов С.П., - используя счета во "Фридом Финанс" и еще одной неустановленной финансовой организации, совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, сначала безосновательно снижая цену на них, а затем разгоняя ее.



Алгоритм маркетмейкера срабатывал на искусственно установленные цены бумаг и сначала продавал обвиняемым бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Спред (разница) между более дешевыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года обеспечил участникам схемы незаконный доход в 154,6 млн руб. Как сообщил еще один источник РБК, знакомый с ходом дела, Кулешов и Зинченко не единственные обвиняемые в подобных манипуляциях.



РБК направил запросы в казахстанский "Фридом Финанс", "Цифра брокер" и W-Empirical Holding Corp.



Как готовилась схема



В материалах дела против Кулешова говорится, что в начале февраля 2022 года Зинченко получил информацию об алгоритме работы маркетмейкера - компании W-Empirical Holding Corp.



Зинченко обратился к Кулешову и попросил его открыть брокерский счет и счет депо во "Фридом Финанс", а также банковский счет. На брокерский счет были внесены средства в размере 6 млн руб., чтобы Кулешов мог получить статус квалифицированного инвестора (без него нельзя совершать сделки с низколиквидными иностранными бумагами). Затем он передал данные своего аккаунта Зинченко, за что последний обещал платить ему 30 тыс. руб. ежемесячно. Впоследствии Кулешов снимал со счетов деньги и передавал их Зинченко через посредников, а также встречался с представителями "Фридом Финанс" - в материалах дела указано, что Кулешов пытался отстраниться от такой встречи, но все же пошел на нее по настоянию юриста.



Сам Кулешов не совершал сделок с ценными бумагами, а лишь открыл счета в банке, брокере и депозитарии и передал доступ к ним Зинченко, следует из материалов. Расследованием занималось Следственное управление по Южному административному округу города Москвы.



И пособник, и подстрекатель являются участниками преступления в силу ст. 33 УК (определяет виды соучастников), объясняет адвокат Алексей Гавришев. "Другое дело, если так называемые дропы (подставные лица, чьи счета мошенники используют для вывода денег за вознаграждение или путем обмана) не были осведомлены [о готовящемся преступлении] и их использовали втемную. Тогда в последующем они могут обрести статус неосведомленного свидетеля", - говорит он. В остальных случаях, по его словам, им придется нести полноценную ответственность.



"Как показала практика, часто организаторы для того и используют дропов, чтобы было на кого потом переложить ответственность. Тут номинальные персонажи сталкиваются с ложнопонимаемым чувством партнерства, а организаторы либо пропадают со связи, либо вовсе покидают страну. Причем касаться это может не только простых людей, но даже номинальных президентов банка, которые сидят за действия акционеров", - говорит эксперт. В материалах дела отмечается, что Зинченко уехал за границу в середине марта 2022 года.



Правоохранительной системе "важнее показать хорошую раскрываемость, а не выявить объективную картину событий, поэтому дропы часто отвечают как организаторы, особенно в части ущерба и имущества", предупреждает Гавришев.



Как совершались сделки



После получения доступа к аккаунтам Кулешова Зинченко совершил ряд сделок с ценными бумагами от его имени, "позволяющих путем обмана искусственно инициировать срабатывание алгоритма в сделках как на покупку, так и на продажу ценных бумаг, таким образом привлекая в качестве стороны фиктивной сделки W-Empirical Holding Corp.", указано в материалах дела. Сначала с аффилированных счетов выставлялись встречные заявки, которые позволяли сбить цену на бумагу и "заставить" маркетмейкера в соответствии с его алгоритмом продать портфель по заниженной цене. Затем такими же фиктивными сделками участники схемы разгоняли цену на эти же бумаги и "заставляли" маркетмейкера купить у них акции обратно по завышенной цене.



"Предположим, человек с одного своего счета делает заявку на покупку 100 акций по цене 50 руб., а с другого счета делает предложение о продаже 1 тыс. акций по цене 50 руб. или меньше/больше (при реальной цене на них 80 руб.). Система вычисляла, что акций предложено много, при этом спрос на них низкий - цена предложения 50 руб., и по такой цене желающих купить акции немного, - и устанавливала цену акции 50 руб.", - приводит пример специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen & Paper Наталья Бунина.



По заниженной цене выкупался крупный пакет акций. Далее цена отскакивала и повышалась естественным образом (так как до этого она была занижена искусственно), продолжает эксперт. "Плюс к тому на биржу направлялись мелкие заявки на покупку этих же акций. Система определяла, что спрос на эти акции вырос, и повышала цену. Например, до 80 руб. за одну акцию, то есть до их реальной рыночной цены. В этот момент он [обвиняемый] продавал акции, а денежную разницу по сделкам оставлял себе", - объясняет Бунина.



Согласно регламенту, разница покрывалась за счет собственных средств W-Empirical Holding Corp. То есть злоумышленники похищали средства компании. Так как участники схемы оперировали огромным количеством бумаг, это позволяло им получить доход даже при небольшом отклонении, которое не привлекало внимания, говорится в материалах дела.



Сделки совершались в период с 14 февраля по 25 мая 2022 года со средне- и низколиквидными активами на премаркете или постмаркете (до и после основной торговой сессии). В них было задействовано почти 150 наименований бумаг зарубежных эмитентов. Это не случайность, а тактика, чтобы система не сравнивала цену заявок с заявками других участников рынка, так как такое отклонение было бы заметно, говорит Бунина.



Из суммы 154,6 млн руб. около 58,56 млн руб. были выведены со счетов, а 96,05 млн руб. были заблокированы "Фридом Финанс" из-за начавшегося разбирательства. Изначальные вложения участника схемы Зинченко были оценены в 14 млн руб.



Насколько распространена схема



Опрошенные РБК юристы видят в описанном эпизоде признаки манипулирования рынком (ст. 185.3 УК РФ). "Использованная схема незаконна. Экономически она ведет к искусственному (манипулятивному) обогащению одного лица за счет других лиц (в данном случае физическое лицо обогатилось за счет площадки), содержит признаки действий по манипулированию рынком", - объясняет Бунина.



Привлечение нескольких лиц в схему только отягчает ответственность, продолжает эксперт. Но если бы сделки совершались со счетов одного лица, схема все равно была бы незаконной, добавляет директор юридической группы "Яковлев и партнеры" Мария Яковлева. "Независимо от того, использовался ли один или два аккаунта, сама по себе практика искусственного создания рыночных условий для получения выгоды является нарушением законодательства. Использование двух аккаунтов для совершения сделок, направленных на введение в заблуждение алгоритма маркетмейкера, усугубляет незаконность действий, но сама суть манипуляции была бы противоправной и при использовании одного аккаунта", - объясняет она.



Нынешняя схема не является уникальной или прецедентной, хотя такие дела не очень распространены, отмечает Бунина. Варианты воплощения схем в жизнь "модифицируются" с учетом технических барьеров, устанавливаемых биржей, маркетмейкером и другими организаторами, объясняет она.



Аналогичная схема уже была раскрыта и в Казахстане, причем пострадавшей стороной была та же W-Empirical Holding Corp. Казахстанский трейдер еще в 2019 году за счет обмана алгоритма маркетмейкера с помощью фиктивных сделок с американскими бумагами получил доход в размере $22,2 млн, писало издание "Курсив". В июле 2022 года его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК Республики Казахстан) и приговорили к пяти годам лишения свободы. Ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, по которой обвиняют Кулешова, предусматривает до десяти лет лишения свободы.



"Широкая огласка данного дела будет иметь превентивное значение против совершения подобных действий другими участниками рынка", - считает Бунина. Но даже обвинительный приговор не создаст новых норм права, так как понятие "прецедент" нехарактерно для российской правовой системы, добавляет юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко. "Хотя не исключено появление некоторых новых подходов по отдельным вопросам", - заключает эксперт. Источник - РБК

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