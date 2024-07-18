Трамп 2.0 станет шоком для больной системы Европы

13:34 18.07.2024

18.07.2024



Берлин и Париж готовятся к трансатлантическому шоку, но не делают для этого достаточно.



Если вы хотите узнать, что ждет Европу в будущем, то на этой неделе стоит обратить внимание не на Бленхеймский дворец или Европейский парламент, а на Республиканский национальный съезд в Милуоки. Там перебинтованный Дональд Трамп и его напарник Джей Ди Вэнс выкладывают свои карты: заморозить или прекратить вооруженный конфликт на Украине, усилить конкуренцию с Китаем, принять протекционизм и ограничить иммиграцию.



Пришло время европейцам подготовиться к совокупному эффекту трансатлантического шока для системы - Трампу 2.0 с дополнительной враждебностью.



Расчленение Украины в рамках сделки с Владимиром Путиным откроет новый мир для Европейского союза, который пока не готов интегрировать Киев или выполнять обязательства по безопасности без поддержки США. Давление, вынуждающее пойти на союз с США по Китаю, и без того жесткое при администрации Байдена, окажет влияние на такие ведущие компании ЕС, как голландский чип-мейкер ASML Holding NV и немецкий Volkswagen AG. Экономист Бруно Колмант полагает, что "Трампономика", в которой приоритет отдается внутреннему спросу за счет союзников, может оказаться столь же драматичной, как "шок Никсона" 1971 года, который отказался от золотого стандарта и повысил тарифы. (Никсона не беспокоили жалобы за рубежом: "Мне плевать на лиру").



