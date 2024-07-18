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Трамп 2.0 станет шоком для больной системы Европы
13:34 18.07.2024

18.07.2024

Берлин и Париж готовятся к трансатлантическому шоку, но не делают для этого достаточно.

Если вы хотите узнать, что ждет Европу в будущем, то на этой неделе стоит обратить внимание не на Бленхеймский дворец или Европейский парламент, а на Республиканский национальный съезд в Милуоки. Там перебинтованный Дональд Трамп и его напарник Джей Ди Вэнс выкладывают свои карты: заморозить или прекратить вооруженный конфликт на Украине, усилить конкуренцию с Китаем, принять протекционизм и ограничить иммиграцию.

Пришло время европейцам подготовиться к совокупному эффекту трансатлантического шока для системы - Трампу 2.0 с дополнительной враждебностью.

Расчленение Украины в рамках сделки с Владимиром Путиным откроет новый мир для Европейского союза, который пока не готов интегрировать Киев или выполнять обязательства по безопасности без поддержки США. Давление, вынуждающее пойти на союз с США по Китаю, и без того жесткое при администрации Байдена, окажет влияние на такие ведущие компании ЕС, как голландский чип-мейкер ASML Holding NV и немецкий Volkswagen AG. Экономист Бруно Колмант полагает, что "Трампономика", в которой приоритет отдается внутреннему спросу за счет союзников, может оказаться столь же драматичной, как "шок Никсона" 1971 года, который отказался от золотого стандарта и повысил тарифы. (Никсона не беспокоили жалобы за рубежом: "Мне плевать на лиру").



Торговля Трампа. Оценка влияния тарифов США показывает, что Европа попала под перекрестный огонь торговой войны. Источник: Bloomberg Economics. Примечание: оценивается влияние 60 % тарифов на китайский импорт и 10 % - на остальной мир.

В идеале, учитывая рост популярности Трампа в опросах и взгляды Вэнса, у Европы был бы готовый ответ - помимо надежды на то, что экономическое влияние торговых пошлин окажется управляемым, как показано на диаграмме выше. В конце концов, это блок, который пережил череду кризисов за последнее десятилетие и жаждет, чтобы его всерьез воспринимали как сверхдержаву, а не как "вассала" США, как однажды выразился Эммануэль Макрон.

Тем не менее в коридорах Брюсселя все еще можно услышать нечто среднее между отрицанием и пренебрежением - от веры в солидарность Запада до оптимизма по поводу того, что сочетание умиротворения и контрмер будет достаточным для усмирения Трампа. Или: мы справились с Трампом один раз, мы справимся с ним снова.

Этого недостаточно. Европа, сплотившаяся с тех пор, как Трамп впервые появился на мировой арене, наращивает расходы на жесткую силу. Но она слабее в других отношениях. В политическом плане она разрозненна: Франция осталась без премьер-министра после беспорядочных выборов; раздробленная коалиция Германии не способна возглавить страну, а венгр Виктор Орбан отправился в одиночное дипломатическое турне, включающее встречу с Путиным (и Трампом). Экономический рост еврозоны слаб, а ее торговая зависимость еще больше. И хотя блок стал пионером в области бюрократии и регулирования для защиты собственных потребителей, он не в силах соперничать с крупнейшими американскими технологическими компаниями. "Европа менее наивна, чем в 2016 году, но более уязвима", - говорит Эрик Морис из Центра европейской политики.

Глубокие разногласия между Берлином и Парижем не способствуют этому. Давшая сбой модель Германии, ориентированная на экспорт, уже понесла огромный урон после Ковида-19 и конфликта на Украине; тарифы Трампа будут стоить ее экономике более 1% валового внутреннего продукта к 2028 году, согласно мартовскому докладу института IW. Однако вместо того, чтобы принять идеи Франции, такие как более тесная интеграция и инвестиции для укрепления блока, Германия, похоже, больше заинтересована в защите своей торговой сферы и бросании камней в спиралевидный бюджетный дефицит Франции. Экономист Ларс Фельд, советник министра финансов Германии, проповедует фискальную дисциплину вместо фискальной революции.

Поскольку стремление Макрона к большей автономности ЕС, вероятно, ослабнет по мере того, как его президентство вступит в завершающую фазу, вероятность стратегии "прорыва" растет. Такой подход может сочетать в себе все более высокие цели по оборонным расходам в НАТО с мерами взаимной торговли. Но, учитывая риск серьезного поворота Трампа в сфере безопасности от Европы, структурный сдвиг в мышлении был бы гораздо лучше. Европе необходимо наращивать свою внутреннюю оборонную промышленность, чтобы не отставать от китайско-американского соперничества, больше совместных расходов для стимулирования общеевропейских инвестиций и перестраивать свой единый рынок для поощрения инноваций. Удачи в выполнении всего этого к 2025 году.

Остался последний оплот - евро. Учитывая, что в Вестминстере к власти пришел еще не проверенный Кейр Стармер, а в Брюсселе царит неразбериха, поскольку формируется новая комиссия, возможно, пришло время обратиться к Франкфурту и инструментарию Европейского центрального банка. Трамп изложил свой экономический план с разрушительной ясностью: низкие процентные ставки, низкие налоги, более высокие тарифы. ЕЦБ должен быть готов к дальнейшему снижению стоимости заимствований, чтобы поддержать свою экономику и экспорт, даже с риском удорожания импорта, например энергоносителей. Если Европа не может быть сильной, пусть хотя бы евро будет слабым. Это скорее болеутоляющее, чем лекарство, но в преддверии "Трампа 2.0" любая мелочь поможет.

Лионель Лоран - обозреватель Bloomberg Opinion, пишущий о будущем денег и будущем Европы. Ранее он работал репортером в Reuters и Forbes.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
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