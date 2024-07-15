 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.07.2024
16:25  Узбекско-кыргызские переговоры. Президенты определили приоритеты дальнейшего развития сотрудничества
15:17  Пленум ЦК КПК содействует модернизации и углублению реформ и открытости в Китае, - узбекский эксперт
13:34  Трамп 2.0 станет шоком для больной системы Европы
12:00  Они хотят нас сожрать! "Коллективный Запад" и англо-саксонские элиты, - Олег Яновский
11:37  Как российские и казахстанские инвесторы дурачили американского торгового робота
11:15  И.Маск бежит из Калифорнии в Техас из-за нового закона о детской трансгендерности
10:25  Первое пособие по военному делу, переведенное и изданное по указу Петра I, - П.Густерин

10:20  Япония: территориальные притязания усиливаются по всем азимутам
09:51  Европейский "корабль дураков" идет ко дну
09:02  "Большой вальс" 1944 года. Как в Москве и Киеве проходили парады пленных солдат вермахта
08:48  Африка - кадровый резерв России?
00:29  В рамках МТК "Север-Юг" Россия, Азербайджан и Иран планируют ряд крупных совместных работ
00:24  В Узбекистане расширяются филиалы российских вузов
00:11  Тайны перевозки российской нефти танкерами
Среда, 17.07.2024
20:53  Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с государственным визитом
20:25  В Узбекистане предложено провести масштабную пенсионную реформу
20:09  В Афганистане при наводнениях погибли не менее 40 человек
19:30  В Баку проходит Съезд движений за независимость французских колоний
17:30  Как США пытаются мешать прорывным проектам Индии и России
16:49  Мирзиеев уволил десять районных хокимов
15:24  В сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа
15:20  The National Interest: изображать Россию как вечного и неизбежного врага - опасная традиция
14:52  В Таджикистане учителя увольняются из школ. Из-за закона о воспитании детей
14:38  Узбекистанцы стали реже пользоваться наличными
10:55  Камень за пазухой: Трамп не просто так заигрывает с Россией
00:24  Закрываем "хвосты": как Россия очищает Центральную Азию от радиации
00:05  В Германии запретили журнал Compact после его интервью с Марией Захаровой
Вторник, 16.07.2024
23:48  Почему Трамп выбрал сенатора Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США
22:49  Айнура Аскарова назначена директором Национальной библиотеки Кыргызстана
19:48  Казахстан. Про экономическую политику, - Данияр Ашимбаев
18:22  Россия лидирует в борьбе за строительство следующей атомной электростанции в Турции
15:06  В Узбекистане установили административную ответственность за нарушение ПДД на скутерах и самокатах
13:27  FT: ЕС предстоит рассчитывать на смену курса США по Украине
12:51  О референдуме по строительству АЭС в Казахстане
12:49  Крупные инвестиции и сибирские реки. Что нужно Узбекистану для решения водного вопроса
11:35  Активы, которые подорожали после покушения на Трампа
11:02  Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев о закулисье транзита власти в точке бифуркации
10:57  Узбекистан поднялся в рейтинге скорости мобильного интернета
10:20  Попытки дестабилизации стран Центральной Азии со стороны Запада не прекратятся
10:18  Ученые: изменение климата увеличило продолжительность дня и сплюснутость Земли
10:16  FT: бывшие индустриальные районы России переживают бум благодаря военным заказам
10:10  Россия поможет Мали добиться полного суверенитета
00:35  США. На выборах президента республиканцев будет представлять пара Д.Трамп-Д.Вэнс
00:27  Узбекистан рискует получить взрывной рост числа мигрантов
00:02  Казахстанская фондовая биржа ведет переговоры о выкупе акций у Мосбиржи
Понедельник, 15.07.2024
21:08  В России прогноз урожая пшеницы в 2024 г. повышен на 1,5%
20:55  Законные военные цели. Британские базы на Кипре представляют непосредственную угрозу для России
19:36  В Казахстане открыто движение по одному из участков трассы Караганда – Балхаш
19:27  В Узбекистане запущен виртуальный ассистент налогового комитета - Робот Даврон
17:24  Anadolu: эксперты спрогнозировали увеличение числа заявок на вступление в БРИКС
15:56  Нацбанк Казахстана намерен приобрести акции АО "Казатомпром" в Национальный фонд на $1 миллиард
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Пленум ЦК КПК содействует модернизации и углублению реформ и открытости в Китае, - узбекский эксперт
15:17 18.07.2024

Эксклюзив: Третий пленум ЦК КПК 20-го созыва содействует модернизации и углублению реформ и открытости в Китае -- узбекский эксперт

Ташкент, 17 июля /Синьхуа/ -- Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ 20-го созыва содействует модернизации и углублению реформ и открытости и определит приоритеты дальнейшего развития Китая. Об этом в недавнем эксклюзивном интервью Синьхуа заявил известный политик-комментатор, заведующий отделом радиостанции "Узбекистан 24" Национальной телерадиокомпании /НТРК/ Узбекистана Шарофиддин Тулаганов.

По его мнению, на фоне растущей напряженности в международных отношениях и усиления глобальных экономических проблем, 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва имеет исключительно важное значение для дальнейшего развития мировой экономики и реагирования на глобальные вызовы и угрозы.

"Учитывая роль и вес Китая в мире, его экономическую мощь и дипломатическое, политическое влияние, третий пленум ЦК КПК дает четкий сигнал мировому сообществу о решающей роли китайской модернизации как локомотива мировой экономики. Здесь важна выдвинутая китайским лидером Инициатива в области глобальной безопасности, которая выступает как возможность и гарантия модернизации, экономического обогащения и дальнейшего развития для всех стран", -- заявил узбекский эксперт.

Собеседник Синьхуа считает, что на пленуме особое внимание будет уделено развитию "производительных сил нового качества". "В этом контексте будут обозначены приоритеты развития: такие отрасли как водородная энергетика, биотехнологии, коммерческие космические технологии, квантовые вычисления и др.

"Речь идет об инновационном рывке за счет таких технологий, которых еще нет в других странах, а значит, можно ожидать значительных, прежде всего государственных и частных, инвестиций Китая в этом направлении. И самое главное, эта идея будет органично привязана к стратегическим целям развития страны под руководством КПК и ее лидера", -- отмечает Ш. Тулаганов.

По словам эксперта, формат "Китай-Центральная Азия" является новой перспективной платформой для диалога и сотрудничества между странами региона и Китаем. Он способствует укреплению дружбы и доверия между народами, расширению практического сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", а также совместному противодействию угрозам и вызовам безопасности.

Далее собеседник Синьхуа остановился на некоторых достижениях в этом направлении. По его мнению, в последнее время все большее внимание привлекает наземный железнодорожный маршрут между Китаем и Европой. Грузовые железнодорожные перевозки по маршруту Китай-Европа, важный проект инициативы "Пояс и путь", играют ключевую роль в качестве надежного торгового маршрута в нынешних условиях всплеска спроса. Растущая популярность грузовых поездов обусловлена их безопасностью, надежностью, экономичностью и устойчивостью к внешним сбоям. Грузовые поезда Китай-Европа предлагают новые возможности для решения различных проблем в глобальной торговле. Железнодорожные маршруты, соединяющие КНР с Европой, обеспечивают бесперебойный поток товаров и способствуют глобальной экономической стабильности в условиях неопределенности и волатильности. Грузовой маршрут превратился в ключевой торговый коридор между Европой и Китаем, проходящий через Центральную Азию, а также в артерию сотрудничества в рамках "Пояса и пути".

"Проносящийся поезд, полный товаров и надежд, соединяющий Китай и Европу, не только позволит миру увидеть скорость и жизнеспособность совместного строительства "Пояса и пути", но и почувствовать силу и открытость китайской экономики", -- заметил Ш.Тулаганов.

Узбекский эксперт также отметил геополитическую и экономическую роль железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. "Новая магистраль короче существующего транспортного коридора более чем на 900 км, строительство железной дороги улучшит состояние транспортного сообщения между центральноазиатскими странами и предоставит им удобный выход к морю, а также создаст благоприятные возможности развитию экономики и повышению уровня жизни населения региона", -- подчеркнул он.

Говоря о состоянии и перспективах развития узбекско-китайского сотрудничества, собеседник Синьхуа отметил, что Узбекистан расположен в самом сердце региона, эта страна с диверсифицированной экономикой, мощным интеллектуальным и демографическим потенциалом является ключевой участницей формата "Китай-Центральная Азия", глобальной инициативы "Пояс и путь", а также других новых перспективных инициатив в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

"Узбекистан играет активную роль в реализации инициатив и проектов в рамках этого формата, таких как развитие транспортных и логистических сетей, поддержка межрегионального диалога, сотрудничество в сфере цифровизации и инноваций. В настоящее время Китай переживает период бурного развития технологий искусственного интеллекта, промышленного интернета, нанотехнологий и квантовых вычислений. В связи с этим опыт Китая по использованию таких технологий, переходу к зеленой экономике представляет большой интерес для стран Центральной Азии, в том числе для Узбекистана", -- заключил узбекский эксперт.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721305020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство держит на постоянном контроле восстановление пострадавших от паводков домов
- О рейтингах правящей элиты
- Кадровые перестановки
- Правительство укрепляет подготовку к приему урожая и расширяет экспортные возможности
- Суд: экс-руководитель отдела образования лишен свободы на 11 лет
- Жительница Шымкента осуждена за организацию азартных игр в Instagram
- Рабочий график главы государства
- Рейтинг управленческой элиты за II квартал 2024 года
- Олжас Бектенов поручил обеспечить казахстанцев качественными услугами по газоснабжению
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  