Пленум ЦК КПК содействует модернизации и углублению реформ и открытости в Китае, - узбекский эксперт

15:17 18.07.2024

Эксклюзив: Третий пленум ЦК КПК 20-го созыва содействует модернизации и углублению реформ и открытости в Китае -- узбекский эксперт



Ташкент, 17 июля /Синьхуа/ -- Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ 20-го созыва содействует модернизации и углублению реформ и открытости и определит приоритеты дальнейшего развития Китая. Об этом в недавнем эксклюзивном интервью Синьхуа заявил известный политик-комментатор, заведующий отделом радиостанции "Узбекистан 24" Национальной телерадиокомпании /НТРК/ Узбекистана Шарофиддин Тулаганов.



По его мнению, на фоне растущей напряженности в международных отношениях и усиления глобальных экономических проблем, 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва имеет исключительно важное значение для дальнейшего развития мировой экономики и реагирования на глобальные вызовы и угрозы.



"Учитывая роль и вес Китая в мире, его экономическую мощь и дипломатическое, политическое влияние, третий пленум ЦК КПК дает четкий сигнал мировому сообществу о решающей роли китайской модернизации как локомотива мировой экономики. Здесь важна выдвинутая китайским лидером Инициатива в области глобальной безопасности, которая выступает как возможность и гарантия модернизации, экономического обогащения и дальнейшего развития для всех стран", -- заявил узбекский эксперт.



Собеседник Синьхуа считает, что на пленуме особое внимание будет уделено развитию "производительных сил нового качества". "В этом контексте будут обозначены приоритеты развития: такие отрасли как водородная энергетика, биотехнологии, коммерческие космические технологии, квантовые вычисления и др.



"Речь идет об инновационном рывке за счет таких технологий, которых еще нет в других странах, а значит, можно ожидать значительных, прежде всего государственных и частных, инвестиций Китая в этом направлении. И самое главное, эта идея будет органично привязана к стратегическим целям развития страны под руководством КПК и ее лидера", -- отмечает Ш. Тулаганов.



По словам эксперта, формат "Китай-Центральная Азия" является новой перспективной платформой для диалога и сотрудничества между странами региона и Китаем. Он способствует укреплению дружбы и доверия между народами, расширению практического сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", а также совместному противодействию угрозам и вызовам безопасности.



Далее собеседник Синьхуа остановился на некоторых достижениях в этом направлении. По его мнению, в последнее время все большее внимание привлекает наземный железнодорожный маршрут между Китаем и Европой. Грузовые железнодорожные перевозки по маршруту Китай-Европа, важный проект инициативы "Пояс и путь", играют ключевую роль в качестве надежного торгового маршрута в нынешних условиях всплеска спроса. Растущая популярность грузовых поездов обусловлена их безопасностью, надежностью, экономичностью и устойчивостью к внешним сбоям. Грузовые поезда Китай-Европа предлагают новые возможности для решения различных проблем в глобальной торговле. Железнодорожные маршруты, соединяющие КНР с Европой, обеспечивают бесперебойный поток товаров и способствуют глобальной экономической стабильности в условиях неопределенности и волатильности. Грузовой маршрут превратился в ключевой торговый коридор между Европой и Китаем, проходящий через Центральную Азию, а также в артерию сотрудничества в рамках "Пояса и пути".



"Проносящийся поезд, полный товаров и надежд, соединяющий Китай и Европу, не только позволит миру увидеть скорость и жизнеспособность совместного строительства "Пояса и пути", но и почувствовать силу и открытость китайской экономики", -- заметил Ш.Тулаганов.



Узбекский эксперт также отметил геополитическую и экономическую роль железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. "Новая магистраль короче существующего транспортного коридора более чем на 900 км, строительство железной дороги улучшит состояние транспортного сообщения между центральноазиатскими странами и предоставит им удобный выход к морю, а также создаст благоприятные возможности развитию экономики и повышению уровня жизни населения региона", -- подчеркнул он.



Говоря о состоянии и перспективах развития узбекско-китайского сотрудничества, собеседник Синьхуа отметил, что Узбекистан расположен в самом сердце региона, эта страна с диверсифицированной экономикой, мощным интеллектуальным и демографическим потенциалом является ключевой участницей формата "Китай-Центральная Азия", глобальной инициативы "Пояс и путь", а также других новых перспективных инициатив в рамках Шанхайской организации сотрудничества.



"Узбекистан играет активную роль в реализации инициатив и проектов в рамках этого формата, таких как развитие транспортных и логистических сетей, поддержка межрегионального диалога, сотрудничество в сфере цифровизации и инноваций. В настоящее время Китай переживает период бурного развития технологий искусственного интеллекта, промышленного интернета, нанотехнологий и квантовых вычислений. В связи с этим опыт Китая по использованию таких технологий, переходу к зеленой экономике представляет большой интерес для стран Центральной Азии, в том числе для Узбекистана", -- заключил узбекский эксперт.