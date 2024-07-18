Узбекско-кыргызские переговоры. Президенты определили приоритеты дальнейшего развития сотрудничества

16:25 18.07.2024

Главы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества



18.07.2024



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров продолжили переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.



Отмечено, что в рамках подготовки к нынешнему саммиту успешно проведены заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум, Форум ректоров, Диалог поколений и ряд культурных мероприятий.



Были критически проанализированы результаты совместной работы по ключевым направлениям – торговля, промышленная кооперация, энергетика, транспорт, сельское и водное хозяйство, безопасность, культура и другие.



В ходе переговоров стороны договорились продолжать интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министерств, ведомств и регионов, деловых, экспертных и общественных кругов. Принято решение о создании Межгосударственного совета.



Отмечена необходимость продолжения тесного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, ШОС, Организации тюркских государств, Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и других многосторонних площадок.



Обсуждены конкретные меры по наращиванию товарооборота, прежде всего за счет программ импортозамещения и поддержки проектов кооперации.



В этих целях в ходе визита принимается программа по увеличению объемов взаимной торговли. Кроме того, будут созданы торговые дома в двух столицах, сформирован портфель экспортно-импортных контрактов для выхода на показатель в 2 миллиарда долларов в ближайшие годы, внедрены инструменты предэкспортного финансирования, запущен "зеленый коридор" для ускоренной транспортировки сельскохозяйственной и животноводческой продукции.



Отмечено, что портфель активных проектов промышленной кооперации уже достиг 300 миллионов долларов. В рамках прошедшего накануне бизнес-форума принят новый пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений в области энергетики, логистики, электротехники, текстильной, агропромышленной и других отраслях.



Для продвижения таких проектов уставной капитал Узбекско-Кыргызского фонда будет увеличен до 200 миллионов долларов.



Стратегическим направлением определено сотрудничество в энергетической сфере.



Отмечена важность скорейшего подписания соглашения и начала практической фазы проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Также, с учетом потенциала двух стран, подготовить комплексную программу сотрудничества по развитию малой гидроэнергетики.



Подчеркнута необходимость активизации совместных усилий по укреплению транспортной взаимосвязанности в регионе.



Историческим событием в этом направлении стало подписание трехстороннего Соглашения о стратегическом проекте строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан.



На встрече также рассмотрены перспективные транспортные проекты.



Отмечено, что настоящими драйверами торгово-экономического сотрудничества являются регионы двух стран. В данном контексте достигнута договоренность продолжить активные контакты в рамках Совета хокимов приграничных областей под председательством Премьер-министров.



Условлено подготовить график взаимных визитов делегаций регионов и обновить совместные "дорожные карты".



Важным направлением взаимодействия обозначена сфера сельского хозяйства. Речь идет о реализации программы агрокооперации, предусматривающей совместное выращивание сельхозкультур, создание интенсивных садов и агрокластеров.



Будут продолжены активные обмены в сферах культуры, молодежи, туризма, образования, науки и спорта.



В данном контексте с удовлетворением отмечено успешное проведение накануне второго Форума ректоров высших учебных заведений Узбекистана и Кыргызстана в городе Самарканде.



Условлено о подготовке календаря культурных мероприятий на предстоящие годы.



В ходе заседания были заслушаны доклады вице-премьеров с конкретными предложениями по торгово-экономической повестке дня.



По итогам переговоров главы государств поручили подготовить совместную "дорожную карту" и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.