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Узбекско-кыргызские переговоры. Президенты определили приоритеты дальнейшего развития сотрудничества
16:25 18.07.2024

Главы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества

18.07.2024

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров продолжили переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.

Отмечено, что в рамках подготовки к нынешнему саммиту успешно проведены заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум, Форум ректоров, Диалог поколений и ряд культурных мероприятий.

Были критически проанализированы результаты совместной работы по ключевым направлениям – торговля, промышленная кооперация, энергетика, транспорт, сельское и водное хозяйство, безопасность, культура и другие.

В ходе переговоров стороны договорились продолжать интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министерств, ведомств и регионов, деловых, экспертных и общественных кругов. Принято решение о создании Межгосударственного совета.

Отмечена необходимость продолжения тесного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, ШОС, Организации тюркских государств, Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и других многосторонних площадок.

Обсуждены конкретные меры по наращиванию товарооборота, прежде всего за счет программ импортозамещения и поддержки проектов кооперации.

В этих целях в ходе визита принимается программа по увеличению объемов взаимной торговли. Кроме того, будут созданы торговые дома в двух столицах, сформирован портфель экспортно-импортных контрактов для выхода на показатель в 2 миллиарда долларов в ближайшие годы, внедрены инструменты предэкспортного финансирования, запущен "зеленый коридор" для ускоренной транспортировки сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Отмечено, что портфель активных проектов промышленной кооперации уже достиг 300 миллионов долларов. В рамках прошедшего накануне бизнес-форума принят новый пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений в области энергетики, логистики, электротехники, текстильной, агропромышленной и других отраслях.

Для продвижения таких проектов уставной капитал Узбекско-Кыргызского фонда будет увеличен до 200 миллионов долларов.

Стратегическим направлением определено сотрудничество в энергетической сфере.

Отмечена важность скорейшего подписания соглашения и начала практической фазы проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Также, с учетом потенциала двух стран, подготовить комплексную программу сотрудничества по развитию малой гидроэнергетики.

Подчеркнута необходимость активизации совместных усилий по укреплению транспортной взаимосвязанности в регионе.

Историческим событием в этом направлении стало подписание трехстороннего Соглашения о стратегическом проекте строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан.

На встрече также рассмотрены перспективные транспортные проекты.

Отмечено, что настоящими драйверами торгово-экономического сотрудничества являются регионы двух стран. В данном контексте достигнута договоренность продолжить активные контакты в рамках Совета хокимов приграничных областей под председательством Премьер-министров.

Условлено подготовить график взаимных визитов делегаций регионов и обновить совместные "дорожные карты".

Важным направлением взаимодействия обозначена сфера сельского хозяйства. Речь идет о реализации программы агрокооперации, предусматривающей совместное выращивание сельхозкультур, создание интенсивных садов и агрокластеров.

Будут продолжены активные обмены в сферах культуры, молодежи, туризма, образования, науки и спорта.

В данном контексте с удовлетворением отмечено успешное проведение накануне второго Форума ректоров высших учебных заведений Узбекистана и Кыргызстана в городе Самарканде.

Условлено о подготовке календаря культурных мероприятий на предстоящие годы.

В ходе заседания были заслушаны доклады вице-премьеров с конкретными предложениями по торгово-экономической повестке дня.

По итогам переговоров главы государств поручили подготовить совместную "дорожную карту" и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.

Источник - uza.uz
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