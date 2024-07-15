"Разведи мошенника": в России запустили "Фрод-рулетку" - первый в мире сервис с перехватом звонков мошенников

19:10 18.07.2024

Доступ к сервису открывается поэтапно по специальным приглашениям



Команда "Т-банка" (бывшего "Тинькофф") открыла доступ к новому экспериментальному сервису "Фрод-рулетке". Сейчас уже начат прием заявок для желающих участвовать в "Ловушке для мошенников". Как подчеркнули в пресс-службе банка, это "первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей". Имеются в виду пользователи-участники проекта.



