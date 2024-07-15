|"Разведи мошенника": в России запустили "Фрод-рулетку" - первый в мире сервис с перехватом звонков мошенников
19:10 18.07.2024
Доступ к сервису открывается поэтапно по специальным приглашениям
Команда "Т-банка" (бывшего "Тинькофф") открыла доступ к новому экспериментальному сервису "Фрод-рулетке". Сейчас уже начат прием заявок для желающих участвовать в "Ловушке для мошенников". Как подчеркнули в пресс-службе банка, это "первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей". Имеются в виду пользователи-участники проекта.
В банке пояснили:
Миссия фрод-рулетки - обучать пользователей навыкам самозащиты от телефонных мошенников на реальных звонках и отвлекать злоумышленников от обмана реальных жертв.
Проект пока находится в стадии тестирования. Доступ к сервису будет открываться поэтапно по специальным приглашениям - в зависимости от нагрузки и количества перехваченных звонков телефонных мошенников. Заявку на подключение к новому антимошенническому сервису "Т-банка" можно оставить на сайте фрод-рулетка.рф. На сайте отмечают, что если раньше мошенники "разводили" людей, то теперь пользователи смогут "развести" мошенников.
Как работает фрод-рулетка "Ловушка для мошенников":
- "Т-банк" вместе с "Т-Мобайлом" и другими операторами связи выявляет мошеннические звонки в режиме реального времени;
- Звонок анонимно переадресовывается на телефон участника фрод-рулетки;
- Мошенник при этом уверен, что общается с ни о чем не подозревающей жертвой, которой он собственно и планировал звонить;
- Игрок всегда знает, что говорит со злоумышленником. Каждый звонок фрод-рулетки начинается с сообщения: "Внимание, мошенник фрод-рулетки на линии";
Задача игрока - как можно дольше продержать злоумышленника на линии.