Узбекистан. Службу безопасности дорожного движения возглавил Шерзод Ибрагимов

20:36 18.07.2024

Сменился глава СБДД МВД Узбекистана



Олим Саидов, возглавлявший Службу безопасности дорожного движения с ноября 2019 года, освобожден от должности. Этот пост занял Шерзод Ибрагимов.



