|Узбекистан. Службу безопасности дорожного движения возглавил Шерзод Ибрагимов
20:36 18.07.2024
Сменился глава СБДД МВД Узбекистана
Олим Саидов, возглавлявший Службу безопасности дорожного движения с ноября 2019 года, освобожден от должности. Этот пост занял Шерзод Ибрагимов.
Полковник Олим Чорикулович Саидов освобожден от должности начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана в связи с переходом на другую работу. Приказ об этом подписал министр внутренних дел, сообщила пресс-служба МВД.
Эту должность занял Шерзод Шокирович Ибрагимов, который ранее работал начальником Службы охраны общественного порядка этого же департамента МВД.
Олим Саидов возглавил Главное управление безопасности дорожного движения МВД в ноябре 2019 года. В конце 2021 года после реорганизации структуры МВД он стал заместителем начальника Департамента общественной безопасности и начальником СБДД.