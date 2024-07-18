О завещании Петра Великого. Как Россия решила захватить всех: история одной фальшивки

22:22 18.07.2024

Как Россия решила захватить всех: история одной фальшивки

Политически востребованная европейская фальсификация оказалась на редкость живучей



18.07.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН



В одном из прошлых материалов я разбирал, как легендарный план Даллеса, не существуя в реальности, тем не менее, вполне успешно внедряется и работает на всех фронтах. План по, чего уж миндальничать, порабощению России. Пришло время изучить и другие документы, служащие топливом и программой в извечном противостоянии между Западом и Россией.



На этот раз стоит рассмотреть совершенно легендарный документ, чья поддельность доказано, известно, что это фальшивка, но на нее ссылались и ссылаются сильные мира сего, власть имущие (причем, первого ряда). Речь идет о так называемом завещании Петра Великого – программном документе, в которое якобы изложены планы России по захвату европейских стран. Нетрудно догадаться, что в качестве автор фигурирует Петр I.



Полная версия Завещания появилась в 1756 году и основывалась на путевых заметках о России шевалье д’Эона. Этот месье состоял в органе, занимавшемся при Людовике XV перлюстрацией и дешифрованием корреспонденции. Шевалье был тайным агентом, состоявщим в дипломатической сети "Королевского секрета". Любопытно, что он стал предтечей популярных ныне трансгендеров. До сих пор непонятно половая принадлежность д’Эона, но известно что он жил сначала как мужчина, а после как женщина.



Позднее Завещание отредактировал и доработал польский генерал Михал Сокольницкий. Тоже тот еще "фрукт". Он верно служил Франции, вербуя на ее сторону своих соотечественников и редактируя различные документы, способствовавшие господству Парижа. Кроме прочего, Сокольницкий очень любит строить прожекты – и, например,



Канадский историк украинского происхождения Орест Субтельный дает иную – более расширенную – версию создания завещания Петра Великого. Его самая ранняя версия появилась еще в 1706 году у посланников князя Ференца II Ракоци Яноша Папая и Ференца Хорвата. Потом о завещании узнал от трансильванского дипломата Филип Орлик, известный политический деятель, оппозиционный России.



Тут надо напомнить, что Орлик являлся ближайшим соратником гетмана Иваны Мазепы и перешел на сторону Карла XII. Он даже – Полтава еще не случилась – подготовил специальный документ, известный как "Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского". Это нормативно-правовой акт, согласно которому Швеция должна была в благодарность за оказанные услуги в сражениях против России предоставить казакам права и свободы.



Но Орлик, как и Мазепа, как и Карл XII, проиграл и потом долго и тщетно выпрашивал прощения у Петра Великого, так его и не выпросив. В общем, этому человеку завещание точно бы пригодилось. А вот его сын – Григор – состоял на французской службе, и через него, а также через польскую эмиграцию, этих "старый друзей" России, фальшивка попала в Париж.



Суть завещания Петра Великого – это навязчивая, почти маниакальная идея России господствовать над миром. Документ назывался "Копия плана европейского господства" и содержал такие чудные пункты, как, например, поддерживать русский народ в состоянии непрерывной войны, чтобы солдат был закален в бою и не знал отдыха. А нашел "завещание" шевалье д’Эон якобы в секретных архивах Елизаветы Петровны. Документ этот не просто регулярно издавался и перепечатывался, точно "Протоколы сионских мудрецов", но и конкретно использовался для глобальных задач.



В 1812 году Наполеон, оправдывая свое вторжение на русскую землю (знал бы император, как сейчас уже граждане РФ с такой фантазией и любовью рассказывают, как французские войска пришли спасти страну от гнета деспотизма и тьмы варварства, он бы, наверное, не так сильно заморачивался), заказал публицисту Шарлю-Луи Лезюру книгу о России и русской власти, деспотичной, азиатской и беспощадной. Месье Лезюр не мог не использовать в своей работе Завещание Петра Великого.



О том, что документ – фальшивка, как я уже сказал, написано сотни исследований, и подделка несомненна, но как лучшие работы такого толка, она дала плоды, обросла новыми трактовками – то есть, в конце концов получила жизнь. На нее ссылался даже президент США Трумэн, да и в известной фразе Черчилля о "железном занавесе" чувствуется ее влияние. Ухитрились обмолвиться об этом и Вольтер, и Лейбниц.



Все это свидетельство того, что Запад с давних времен пытался оправдать собственную захватническую политику выдумками и фальшивками. Это, в общем-то, классический случай подмены причины и следствия, использование лжи как инструмента для реализации собственных планов. И ведь, распространяя эту фальшивку (Завещание Петра Великого), как и десятки других, Запад продолжал свою экспансию, обвиняя Россию в планах на мировое господство.



Согласитесь, с тех пор ничего, ровным счетом ничего не изменилось. Те же обман, и ложь, и попытки найти виноватого. И тут нет ничего удивительно. Странно другое: что в эту, выражусь просто, белиберду еще кто-то верит.