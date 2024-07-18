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Опубликован доклад премьера Венгрии Орбана главе Евросовета о "мирной миссии" (текст)
00:05 19.07.2024

ДОКЛАД ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВИКТОРА ОРБАНА ШАРЛЮ МИШЕЛЮ, ПРЕЗИДЕНТУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА

18/07/2024
ИСТОЧНИК: КАБИНЕТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Уважаемый Президент,

Ниже вы найдете краткую оценку моих недавних бесед с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Дж. Трампом, а также несколько предложений для вашего рассмотрения.

1. По общему мнению, интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет.

2. Я лично был свидетелем того, что противоборствующие стороны настроены на более глубокое вовлечение в конфликт, и ни одна из них не желает выдвигать инициативы о прекращении огня или мирных переговорах. Поэтому можно предположить, что напряженность не снизится и стороны не начнут искать выход из конфликта без существенного внешнего вмешательства.

3. Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский Союз, США и Китай. Мы также должны принять во внимание в качестве важного регионального игрока Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией с начала военных действий в 2022 году.

4. Китай продолжит свою политику, также сформулированную в международных документах, призывающих к прекращению огня и мирным переговорам. Однако Китай будет играть более активную роль только в том случае, если шансы на успех его взаимодействия будут близки к определенным. По их оценке, на данный момент это не так.

5. Что касается Соединенных Штатов, то на саммите НАТО и во время моих переговоров с президентом Трампом я почувствовал, что США в настоящее время сильно заняты президентской кампанией. Действующий президент прилагает огромные усилия, чтобы остаться в гонке. Очевидно, что он не способен изменить текущую провоенную политику США и, следовательно, нельзя ожидать, что он начнет новую политику. Как мы много раз видели за последние годы, в таких ситуациях бюрократия без политического руководства продолжит идти по прежнему пути.

6. В ходе моих переговоров с президентом Трампом я пришел к выводу, что внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в его кампании, в которой доминируют внутренние политические вопросы. Поэтому мы не можем ожидать от него никаких мирных инициатив до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет.

7. Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа соотношение финансового бремени между США и ЕС существенно изменится в невыгодную для ЕС сторону в вопросах финансовой поддержки Украины.

8. Наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США. У нас до сих пор не было суверенной и независимой европейской стратегии или политического плана действий. Я предлагаю обсудить, является ли продолжение этой политики рациональным в будущем. В текущей ситуации мы можем найти окно возможностей с прочной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы приложить усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров.

9. Предлагаю инициировать обсуждение следующих предложений:

а) инициатива проведения политических переговоров на высоком уровне с Китаем об условиях проведения следующей мирной конференции;

б) при сохранении нынешних политических контактов на высоком уровне с Украиной, возобновление прямых линий дипломатической связи с Россией и восстановление таких прямых контактов в нашей политической коммуникации;

в) начало скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, чье признание мы потеряли в связи с нашей позицией по войне на Украине, что привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества.

10. Надеюсь, что мои отчеты и предложения окажутся полезным вкладом в возможные предложения и инициативы, которые вы представите лидерам ЕС в подходящее время и в удобном формате.

С уважением,
Виктор ОРБАН
Будапешт, 12 июля 2024 г.

Источник - The Official homepage of Prime Minister Viktor Orban
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721336700


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