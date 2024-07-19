Китайское предубеждение: нефть дешевеет на фоне новостей из Пекина, - "Известия"

11:16 19.07.2024 19 июля 2024,



В Поднебесной снижается спрос на энергоносители

Софья Смирнова



Последние экономические новости из Китая вызвали беспокойство на мировом рынке нефти. ВВП Китая в годовом выражении вырос всего на 4,7% вместо запланированных 5,1%, а прирост за II квартал составил всего 0,7% (прогнозное значение - рост на 1,1%). И хотя промпроизводство в этот период выросло, эксперты опасаются снижения спроса на энергоносители, необходимые для промышленного сектора. На фоне этих опасений снизились мировые цены на нефть. Удержится ли негативный тренд и как он может повлиять на экономику России, разбирались "Известия".



Почему дешевеет нефть: смесь факторов

Несмотря на опасения, падение цены на нефть оказалось не таким сильным, как могло быть, из-за новостей о возможном снижении мирового предложения. Цена сентябрьских фьючерсов марки Brent 17 июня сократилась на 0,14% - до $83,62 за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до $79,62.



При этом в перспективе стоимость барреля может и вырасти благодаря новостям из США. Так, Американский институт нефти обновил оценку запасов ресурса в США в 4,4 млн баррелей, а глава Федеральной резервной системы (ФРС) намекнул участникам рынка, что уже в начале осени его ведомство может смягчить текущую кредитно-денежную политику. Предполагается, что это снизит стоимость обслуживания кредитов, простимулирует экономику и, как следствие, повысит спрос на энергоресурсы.



Что касается Китая, то статистическая отчетность Поднебесной давно вызывает вопросы у экспертов из-за своей непрозрачности, заявила управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.



- Оценки независимых агентств и китайских компаний порой очень сильно расходятся. Так, сумма госдолга, по официальным данным, находится на уровне $4,9 трлн, а по оценке международных финансовых организаций, может достигать $13,5 трлн. Но важна не столько сумма госдолга, сколько темпы его прироста по отношению к ВВП страны. В 2019 году госдолг был на уровне 50% к ВВП, а на конец 2023 года - уже 79%. Это говорит о системном усугублении ситуации, - сетует эксперт.



Для сравнения: в России госдолг к ВВП находится на уровне 20%, а в странах G7 (кроме Германии) превышает 100%.



По ее мнению, попытка удержать страну в цифрах положительного прироста по ВВП и темпам экономики за счет огромных вливаний могут и не помочь в условиях противостояния жесткому кризису недвижимости.



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Динамика движения цены на российскую нефть

По последним данным МЭА, средняя стоимость основных российский сортов нефти (Urals+SiberianLight+ESPO) в мае держалась на отметке $70,08 (против $77,2 в апреле). Соответственно, скидка к бенчмарку Brent выросла до $12,8 в мае с $11,77 в апреле. По данным СМИ, скидка на нефть марки Urals в конце мая составила порядка $15–16 за баррель. По подсчетам ФГ "Финам", средняя скидка во II квартале равна примерно $12.



В июне текущего года средняя цена на нефть марки Urals составляла порядка $72,25 за баррель, а на нефть марки Brent - $82,43. Дисконт, по оценкам "Финама", составил порядка $10,2.



В начале июля Bloomberg со ссылкой на Argus сообщило, что поставки российской нефти продолжают дешеветь. На неделе, закончившейся 5 июля, стоимость поставки 1 млн баррелей нефти марки Urals обошлась в $7,2 млн, при этом в марте-апреле за этот объем отдавали $10 млн, отметил аналитик "Финама" Николай Дудченко.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Динамику сокращения дисконта Urals к Brent в течение первого полугодия 2024 года отметили и в АКРА - с $14,45 до $12,67 за баррель с перспективой дальнейшего снижения до $10–12. "При этом основную часть дисконта составляет стоимость перевозки нефти, которая выросла в результате удлинения маршрутов экспорта после 2022 года", - уточнил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.



По подсчетам МЭА, в июне экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ составил 7,6 млн баррелей в сутки. Из них Китай покупал около 2 млн баррелей в сутки, Индия - 1,6 млн баррелей в cутки, а импорт в Турцию составил 700 тыс. баррелей в сутки. При этом доходы от продаж российской нефти сократились до $16,7 млрд - это минимум с февраля.



По мнению Николая Дудченко, Россия, возможно, будет сокращать экспорт своей нефти, стремясь выполнить соглашение ОПЕК+. "Вместе с тем общая ситуация на рынке для российской нефти в настоящий момент продолжает оставаться стабильной", - подытожил он.



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Как изменится спрос на российскую нефть

В июньском ежемесячном прогнозе ОПЕК подтвердил ожидания роста спроса в 2024 году на 2,2 млн баррелей в сутки (до 104,5 млн в сутки) и на 1,8 млн баррелей в сутки - в 2025 году.



Традиционно прогноз МЭА предполагает несколько более низкие темпы роста и объем рынка, но прогнозы Управления энергетической информацией США (EIA) подтверждают позитивный взгляд на рынок, утверждает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.



- Так, EIA ожидает, что по итогам 2024 года спрос на рынке составит 104,7 млн баррелей в сутки и превысит объем производства (104,6 млн). При этом во втором полугодии ожидается существенный дефицит на рынке (до 750 тыс. баррелей в сутки). В результате, по мнению EIA, средняя цена марки Brent вырастет во втором полугодии 2024 года до $89, - комментирует эксперт.



НефтьФото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его мнению, на фоне продления соглашений ОПЕК+ дефицит сохранится и в 2025 году, а ситуация на глобальном рынке для экспортеров вполне благоприятная.



С точки зрения добычи нефти в России наиболее существенным ограничением остается соглашение ОПЕК+. Так, продление договора привело к снижению российского экспорта сырой нефти в июле. В то же время, по прогнозам ОПЕК+, ожидается рост спроса на российскую нефть в 2025 году на уровне +1,36%.



По замечанию Василия Тануркова, санкционные ограничения оказывают все меньшее влияние на экспорт российской нефти, что происходит в основном благодаря отказу от услуг по перевозке нефти танкерами, подконтрольными компаниям из недружественных стран.



- Так, в июне 2024 года уже 82,5% морского экспорта российской нефти происходило вне контроля компаний из G7, ЕС, Австралии, Швейцарии и Норвегии, в результате чего впервые с 2022 года ставки фрахта для российского экспорта снизились до уровня ставок для других мировых экспортеров. На долю Индии и Китая приходится около 50% и 25% морского экспорта российской нефти соответственно, - говорит он.



Российские нефтепродукты отправляются также в Турцию (около 20% поставок), Бразилию, Египет, Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.



Прогнозы по ценам на нефть: опасения преувеличены

Опрошенные эксперты сходятся на том, что опасения возможного грядущего снижения спроса на российскую нефть преувеличены.



ДолларФото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценкам "Финам", в конце года нефть марки Urals может находиться в диапазоне $69–74 в базовом сценарии и вырасти до уровней $74–79 в оптимистичном сценарии.



По подсчетам АКРА, во втором полугодии 2024 года цена за баррель Urals будет в диапазоне $70–75.



В Минэнерго РФ и нескольких компаниях нефтегазового сектора не ответили на запрос "Известий". Источник - известия

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