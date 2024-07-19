Кровь и любовь: почему в Азербайджане запретили родственные браки, - Игорь Кармазин

11:18 19.07.2024 19 июля 2024,



Мужчины больше не смогут жениться на двоюродных сестрах и племянницах

Игорь Кармазин



Парламент Азербайджана одобрил поправки в Семейный кодекс, которые запрещают родственные браки. Согласно нововведению, вне закона теперь будут в том числе союзы двоюродных братьев и сестер. В целом, это серьезная проблема для республики. Считается, что пятая часть всех браков заключается между родственниками, ежегодно в таких союзах рождаются до 20 тыс. детей, у многих фиксируются различные заболевания. "Известия" разбирались в ситуации.



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Парламент Азербайджана в третьем, окончательном, чтении принял поправки в Семейный кодекс, которые в том числе запрещают родственные браки. Согласно нововведению, вне закона будут союзы между двоюродными братьями и сестрами, а также между дядями и племянницами и тетями и племянниками. Поправки начнут действовать с 1 июля 2025 года. Ожидается, что до этой даты власти будут заниматься просветительской работой с населением, а также разработают штрафные санкции за нарушение запрета.



Депутат парламента Фазиль Мустафа при этом заявил, что определить степень родства сотрудникам загсов не составит труда. По его словам, молодожены в республике перед регистрацией брака уже давно обязаны сдать медицинские анализы и предоставить данные о всех близких родственниках. "Если в документах укажут ложные сведения, то за это последует ответственность", - подчеркивает народный избранник.



В азербайджанских соцсетях при этом пользователи активно делятся своими переживаниями и воспоминаниями. Так, некая Сеиде Мирсаидова рассказала, что вышла замуж за двоюродного брата в 2010 году. По словам женщины, мужчина раньше жил в Турции, поэтому "воспринимался как чужой человек". "У нас появилась дочь, а потом и сын, обоим поставили диагноз "церебральный паралич". Конечно, нелегко воспитывать особенных детей. Они хотят играть со сверстниками, вместо этого мне приходится носить их на руках. Теперь я всем знакомым советую быть внимательными", - отмечает она.



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В свою очередь, девушка Азада говорит, что родилась как раз в родственном браке, ее родителями стали двоюродные брат и сестра. "У меня врожденная болезнь опорно-двигательного аппарата, я не могу долго ходить, потому что подворачиваются стопы. Мои родители поженились под давлением родственников, никогда друг друга не любили, а в итоге развелись, когда я была в пятом классе. После этого в пух и прах разругалась вся наша большая семья, дедушки - родные братья между собой - стали злейшими врагами и даже не здороваются, когда видят друг друга", - рассказывает она.



При этом хватает и тех, кто выступает против введения запрета. Их главный аргумент - в исламе такие союзы не осуждаются. Утверждается также, что немало примеров, когда браки оказываются вполне благополучными. "Когда мне исполнилось 18, родители сказали, что хотят выдать меня замуж, в женихи определили двоюродного брата. Сначала я была резко против, но потом поняла, что он интересный, разносторонний человек, очень красиво за мной ухаживал. В итоге у нас родились двое здоровых детей, я бы не стала ничего менять, если бы даже могла", - пишет еще одна пользовательница.



Что известно о таких браках

Родственные браки - распространенное явление в Азербайджане. Согласно официальной статистике, ежегодно в республике регистрируется порядка 2 тыс. таких союзов. Неофициальные данные гораздо выше. Так, доктор биологических наук, эксперт-генетик Республиканского лечебно-диагностического центра Эльхан Расулов говорит, что каждый пятый-шестой брак заключается между родственниками. Учитывая, что всего в республике регистрируется 50–60 тыс. новых семей ежегодно, то родственных, получается, появляется по 10 тыс. в год.



Считается, что наибольшее распространение такие браки получили в сельской местности. На самом деле отдаленными регионами дело не ограничивается. Так, азербайджанские СМИ сообщали, что на своей родственнице женился телеведущий Мурад Азимзаде, а певица Хураман Шушалы говорила, что не против такого будущего для своих детей. В свою очередь, депутат азербайджанского парламента Хиджран Гусейнова рассказала журналистам о своей знакомой, у которой шесть братьев и пять дочерей. По ее словам, братья дали слово женить сыновей на племянницах.



Причин популярности таких союзов несколько, в первую очередь важными оказываются экономические мотивы. Считается, что родственные браки помогают не распылить богатство и имущество, а, наоборот, сохранить в рамках семьи. "Люди думают, что если мужчина зарабатывает деньги, то пусть они достанутся своему человеку, а не чужой девушке. Когда я был молодым, мне часто советовали жениться на кузине. А на вопрос почему, отвечали: "А зачем содержать чужую девушку?" Это исходит из племенной психологии, материалистического мышления и невежества", - говорит социолог Ахмед Гашамоглу.



Второй важный момент связан с особенностями устройства азербайджанского общества. Дело в том, что молодые девушки в республике зачастую не могут свободно общаться со сверстниками противоположного пола, нормально контактируют только внутри семьи. При этом потребность любить никуда не девается, в таких условиях объектом романтических чувств становятся братья и другие родственники. В свою очередь, для родителей мужчины особенно важно, чтобы невеста была "чистой". Понятно, что двоюродная сестра или кузина всегда на виду, их прошлое близким хорошо известно, поэтому неожиданностей не будет.



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Среди последствий - многочисленные проблемы со здоровьем у детей. Так, врач-генетик Республиканского перинатального центра Гамида Аббасова говорит, что примерно четверть детей, появившихся на свет в родственном браке, тяжело болеют. В списке недугов значатся гемофилия, лейкоз, наследственная анемия, прогерия (преждевременное старение), мужской гермафродитизм, фенилкетонурия (приводит к идиотии и имбецильности), мышечная дистрофия и многие другие. Кроме того, в Азербайджане один из самых высоких в мире показателей талассемии - наследственного заболевания крови.



Власти страны довольно активно противодействуют родственным бракам. Так, в 2015 году правительство Азербайджана предписало всем молодоженам перед загсом проходить медицинское обследование, в ходе которого в том числе выявляется предрасположенность к генетическим заболеваниям. В 2020 году чиновники обязали жениха и невесту указывать при заключении брака степень родства. Кроме того, ведется пропагандистская кампания, в 2023 году участниками специальных образовательных программ стали 210 тыс. человек.



Что будет дальше

Азербайджанские общественники скептически относятся к решению парламента. Так, правозащитница Гюльнара Мехтиева говорит, что простой запрет не поможет решить проблему. По ее словам, устранять нужно глубинные причины - патриархальность, диктат родителей и отсутствие у молодежи в регионах возможностей для социализации.



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В свою очередь, социолог Санубар Гейдарова считает, что властям будет сложно проконтролировать соблюдение запрета. По ее словам, двоюродная форма родства нигде не задокументирована, поэтому граждане легко могут ее скрыть. "При этом само решение я оцениваю позитивно. Важно, что проблема хотя бы озвучивается. Люди будут знать, что власть не одобряет такие вещи как ни крути, но это будет влиять, возможно, кого-то заставит отказаться от такого брака", - подчеркивает она.



Азербайджанский журналист Шахин Рзаев в беседе с "Известиями" также говорит, что парламентский запрет вряд ли позволит избавиться от родственных браков.



- У нас это очень распространенное явление, я сам дитя такого брака. Обычно аксакалы еще при рождении ребенка подбирают ему жениха или невесту. Думаю, решение парламента у многих вызовет серьезное недовольство, ведь все эти планы окажутся под угрозой. Наверное, станет больше религиозных браков, так называемых кябинов, которые никак не фиксируются госорганами, - полагает он.



Политолог Аждар Куртов говорит, что в Азербайджане по-прежнему сильны патриархальные традиции.

- На протяжении столетий жизнь у людей была тяжелой, велись постоянные войны, в которых многие мужчины погибали. Для продолжения рода рожали много детей, а браки заключали внутри одной большой семьи. Сейчас власти многое делают, чтобы побороть укоренившуюся традицию. Необходим целый комплекс мер, который будет включать и прямой запрет, и активную просветительскую работу. В любом случае быстрого эффекта ждать не стоит, с народными обычаями бороться всегда сложно, - утверждает он. Источник - Известия

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