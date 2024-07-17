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Скулеж Хантера. Непутевый сын Байдена потребовал прекратить против него уголовные дела
11:23 19.07.2024

Андрей Яшлавский

Отпрыск президента США ссылается на прецедент с Трампом

Сын президента США Хантер Байден просит закрыть уголовные дела, ссылаясь на прекращение дела Трампа. Байден-младший говорит, что приоритет, установленный в деле Трампа о секретных документах, должен преобладать в его собственных налоговых делах и делах об оружии.

Отпрыск президента США ссылается на прецедент с Трампом

Сын президента Джо Байдена Хантер в четверг попросил федерального судью закрыть дела о налогах и оружии против него, сославшись на решение суда Флориды, вынесенное на этой неделе, которое отменило отдельное судебное преследование Дональда Трампа.

Как сообщает Associated Press, запросы в федеральный суд в Делавэре и Калифорнии подчеркивают потенциальные последствия увольнения окружного судьи Эйлин Кэннон в понедельник по делу о секретных документах против бывшего президента и возможность того, что это может нарушить правовую базу, связанную со специальными советниками Министерства юстиции.

И Хантер Байден, и Трамп были привлечены к ответственности специальными адвокатами, назначенными генеральным прокурором США Мерриком Гарландом, напоминает Associated Press. Отклонив дело Трампа, Кэннон постановил, что назначение специального прокурора, который преследовал Трампа, Джека Смита, нарушило конституцию, поскольку он был назначен непосредственно Гарландом на эту должность вместо того, чтобы быть выдвинутым президентом и утвержденным Сенатом.

Команда Смита заявила, что министерство юстиции последовало давно установленному прецеденту - например, назначение специального советника Роберта Мюллера во времена Трампа для расследования вмешательства России в выборы было поддержано судами – и обжаловало увольнение Кэннона в федеральном апелляционном суде в Атланте.

В двух заявлениях, поданных в четверг, адвокаты Хантера Байдена заявили, что та же логика должна применяться в его делах и должна привести к прекращению судебного преследования по налогам в Лос-Анджелесе, которое в настоящее время должно быть рассмотрено в сентябре, и отдельного дела об огнестрельном оружии в Делавэре, по которому Хантер Байден был признан виновным в июне в три обвинения в тяжком преступлении.

Команда юристов Хантера Байдена уже выдвигала подобные аргументы ранее, хотя и безуспешно, но они говорят, что теперь есть веские основания пересмотреть их.

"Основываясь на этих новых правовых изменениях, мистер Байден принимает решение отклонить выдвинутое против него обвинительное заключение, поскольку специальный прокурор, инициировавший это судебное преследование, также был назначен в нарушение пункта о назначениях", - написали адвокаты Байдена, также сославшись на мнение судьи Верховного суда Кларенса Томаса, которое в этом месяце поставило под сомнение правильность судебного решения. назначение специального адвоката.

Трамп пообещал положить конец всем конфликтам

"Генеральный прокурор полагался на одни и те же полномочия при назначении специального прокурора как по делам Трампа, так и по делам Байдена, и оба назначения недействительны по одной и той же причине", - добавили юристы.

Смит и специальный адвокат, который вел судебное преследование Байдена, Дэвид Вайс, отличаются тем, что Смит был нанят не из министерства юстиции, в то время как Вайс на момент своего назначения работал прокурором США в штате Делавэр.

В своем постановлении Кэннон отметила, что полномочия специального прокурора "возможно, шире, чем у традиционного прокурора Соединенных Штатов, поскольку ему разрешено осуществлять свои следственные полномочия в нескольких округах в рамках одного и того же расследования".

Адвокаты Байдена заявили в четверг, что именно это и произошло в его случае, поскольку Вайс в качестве специального советника возбудил дела против Байдена в Калифорнии и Делавэре и отдельно выдвинул обвинения против бывшего информатора ФБР, обвиненного во лжи о Байденах.

"Простые адвокаты из США не обладают такой властью. Учитывая, что Конгресс требует, чтобы кандидатура прокурора США была выдвинута президентом и утверждена Сенатом, нет смысла предполагать, что Конгресс позволит Генеральному прокурору в одностороннем порядке назначать кого-либо специальным адвокатом с равными или большими полномочиями, чем у прокурора США, - написали адвокаты Байдена. - Именно это и было предпринято здесь".

Источник - МК
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