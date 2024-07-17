Россия рискует проглядеть новый военно-политический блок у своих границ, - Лия Фаррахова

11:44 19.07.2024 ЛИЯ ФАРРАХОВА

17 июля 2024



В Шуше, городе, контроль над которым Азербайджан восстановил по итогам недавней войны, 6–7 июля 2024 г. состоялся саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Фактически мероприятие, состоявшееся по инициативе Азербайджана, прошло в тени более масштабного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Однако ОТГ, хотя и является более молодым объединением, чем ШОС, цели перед собой ставит не менее масштабные.



Для России они представляют особую важность, поскольку основной состав организации представлен странами, имеющими для нас стратегическое значение - это Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия и Туркменистан (последний пока находится в статусе наблюдателя).



Срединный коридор



Деятельность Организации вызвала оживленное обсуждение в 2021 году после астанинского саммита, на котором она и получила свое нынешнее название. До этой встречи на протяжении двенадцати лет альянс именовался Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Формально он был создан в 2009 году, однако процесс интеграции тюркских стран был запущен еще в 1990-е годы, после распада СССР.



На первый взгляд, никаких "прорывов" ОТГ в том или ином виде за последние 20 лет не совершила. Не стала аналогом Европейского союза, не создала собственного таможенного союза и даже не выработала единого мнения по ряду внешнеполитических вопросов. Однако стоит учитывать, что с каждым годом ОТГ наращивает свою активность в Средней Азии и Закавказье и, что не менее важно, цели организации и Турции, в частности, совпадают с интересами западных игроков в регионе.



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Самым ярким примером здесь может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или, как его еще называют, Срединный коридор, развитие которого активно поддерживают страны ОТГ. У истоков проекта в 2013 году стояли Казахстан, Азербайджан и Грузия, однако за десять лет его значение возросло до стратегического.



Все дело в географии - этот мультимодальный коридор обеспечивает поставки товаров из Китая в Европу по территориям Средней Азии, Закавказья и Турции.



Да, имеются определенные сложности и недостатки. Во-первых, совмещать перевозки по железной дороге и морем довольно трудно. Во-вторых, железнодорожная сеть в основных странах-транзитерах (Казахстан, Азербайджан, Грузия) для масштабных поставок все еще развита недостаточно. И, наконец, участники проекта пока не сформировали общую базу для обеспечения бесперебойных и быстрых поставок.



Однако если вспомнить, что с 2022 года санкционное давление на Россию последовательно усиливается, то становится очевидным, почему чисто региональный проект разросся до континентального масштаба.



Востребованность поставок по российским территориям в Европу по понятным причинам постоянно снижается, что открывает окно возможностей для ее соседей. Инвесторы тоже спешат воспользоваться ситуацией: ЕС готов выделить 10 млрд евро на развитие инфраструктуры Срединного коридора.



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Совершенно неудивительно, что ТМТМ стал одним из флагманских проектов, поддерживаемых Организацией тюркских государств. Турция, контролирующая черноморские проливы, является одним из основных бенефициаров развития этого маршрута.



По "счастливому совпадению" большинство стран, через которые он проходит, являются членами Организации тюркских государств. Логично, что общая заинтересованность в наращивании поставок между Европой и Китаем способствует не только получению экономических выгод, но и интеграции в рамках ОТГ.



Вот и в подписанной по итогам шушинского саммита Карабахской декларации нашлось особое место для Срединного коридора. В отдельном пункте документа указано, что именно благодаря ему стороны "усиливают региональные связи и экономическую интеграцию".



Без главного пантюркиста



Как видно, работе саммита не помешало отсутствие турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Вместо Шуши он полетел в Германию на матч турецкой сборной с Нидерландами.



Дело в том, что незадолго до этого во время матча со сборной Австрии футболист из Турции Мерих Демирал, празднуя гол, показал жест "Серых волков" - турецкой ультраправой организации. Разразился скандал, итогом которого стали не только дисквалификация Демирала на два матча и начало расследования в УЕФА, но и вызов в МИД Турции германского посла - как ответ на требование министра внутренних дел Германии ввести против футболиста санкции.



политика

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"Демарш" Эрдогана для многих стал поводом задуматься: а стоит ли вообще вспоминать про ОТГ, если даже главный пантюркист современности предпочел саммиту футбол? На деле же подобные скандалы для турецких властей являются своеобразным маркером отношения к Турции за рубежом.



Реакция на давление на игрока, исповедующего те же идеалы, что и глава государства (тем более что "Серые волки" являются крылом соправящей "Партии националистического движения") - это для Турции действительно гораздо более важный сигнал, чем посещение очередной встречи глав государств организации.



Впрочем, на ее результаты отсутствие Эрдогана не повлияло совершенно: лидеры других государств участвовали в саммите очень активно. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал создать Совет тюркских центральных банков и Общетюркскую патентную организацию. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил открыть Совет железнодорожных администраций и Тюркский экологический совет со штаб-квартирой в Нукусе.



Транспортную повестку поддержал и глава Киргизии Садыр Жапаров, что неудивительно - республика спустя несколько десятилетий переговоров согласовала строительство железнодорожной ветки Китай - Киргизия - Узбекистан, которая встроится в Срединный коридор. К слову, участники саммита также поддержали этот проект в Карабахской декларации.



России стоит присмотреться



По ряду причин деятельность в традиционной сфере интересов России такой организации, как ОТГ, незаслуженно обделяется вниманием. Но невинные, казалось бы, инициативы российских союзников в регионе несут тревожные смыслы. Последовательное втягивание бывших советских республик в орбиту влияния Турции должно как минимум настораживать Россию. Все-таки, несмотря на декларируемое в рамках ОТГ братство и равенство, правит бал в этой структуре именно Турецкая Республика.



И подогреваемый ею энтузиазм участников Организации неизбежно приведет к постепенному выдавливанию российских проектов из Средней Азии. Чего стоят только разговоры о создании единого тюркского алфавита - соответствующую работу уже ведут Турция и Азербайджан.



Где новый латинский алфавит, разработанный турками, - там и появление нового запроса на язык межнационального общения, а заодно отказ от ставшего трудным для восприятия русского языка с его кириллическим алфавитом.



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Многочисленные исключительно культурные проекты, абстрактные разговоры о едином тюркском мире, экономические инициативы с относительно скромным бюджетом - все это создает ложное впечатление о "незначительности" деятельности ОТГ. Но если внимательно к ней присмотреться, скажем, за последние три года, можно увидеть вырисовывающиеся черты целого военно-политического блока.



Азербайджан здесь выступает в качестве лучшего примера. Шуша еще в 2020 году входила в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В следующем, 2021 году Турция и Азербайджан подписали в этом городе декларацию, окончательно оформившую военно-политический союз двух стран. И, наконец, в 2022 году Международная организация тюркской культуры объявила Шушу культурной столицей тюркского мира - 2023.



И именно Азербайджан, как наиболее близкий (во всех смыслах) к Турции партнер по ОТГ, стал своеобразным проводником идей, способствующих выходу структуры на новый уровень.



Например, в ноябре 2023 года после очередного саммита Организации именно президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил вопрос о создании дорожной карты по сотрудничеству в сферах обороны и оборонной промышленности. А буквально месяц назад бывший посол Киргизии в Азербайджане заявил, что настало время "поднять вопрос о создании системы безопасности для тюркского мира".



И исходя из всего этого, возникает два вопроса: кто представляет угрозу безопасности тюркского мира и какие конечные цели в рамках ОТГ преследуют наши союзники в Средней Азии? Источник - Регнум

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