Солдат из Назарета: что заменит трезубец, это орудие войны и смерти? - Александр Проханов

11:48 19.07.2024

Солдат из Назарета:

что заменит трезубец, это орудие войны и смерти?

Александр Проханов



18.07.24



Когда Америка и Советский Союз вели переговоры о сокращении ракетно-ядерных вооружений, стараясь отложить на неопределенное будущее судный час, тогда договаривались не только о количестве боеголовок, не только о числе пусковых установок и шахт, но и об уровне ненависти, сопровождавшей гонку ракетно-ядерных вооружений. Уменьшая ракетно-ядерные арсеналы, стороны снижали уровень взаимной ненависти, уровень демонизации врага, ибо ненависть, согласно Евангелию, есть оружие убийства.



Сегодня, когда война на Украине глотает жизни украинцев и русских, когда дымятся руины, когда в русских и украинских городах идут надгробные рыдания, все чаще из уст политиков и военных комментаторов звучит слово "переговоры". О переговорах говорит президент России, говорит Эрдоган, говорят Китай, Индия, африканские государства. Быть может, переговоры уже тайно ведутся. И разговоры о них - лишь эхо этих тайно ведущихся переговоров. И когда война, пройдя свой страшный, кромешный путь, неизбежно завершится переговорами, переговорщики будут обсуждать не только территориальную проблему, формулу безопасности, восстановление разрушенного. Но неизбежно будет затронут вопрос возникшего в результате войны чудовищного раскола между русскими и украинцами, той ужасной раны, которая была нанесена Русскому Миру. Лучшие умы украинцев и русских станут думать, как залечить эту рану, какой живой водой полить истерзанные войной души украинцев и русских.



Сейчас, когда война в разгаре, когда натовские дальнобойные Storm Shadow и ATACMS громят русские города, и каждый день от украинских снарядов гибнут женщины и дети в Белгороде, Курске, Воронеже, сейчас такая проповедь невозможна. К воюющим солдатам обращаются со словами: "Вперед! Разбить врага! Одержать победу!" Сентиментальный и лицемерный пацифизм неуместен. Но война завершится. Мы достигнем цели. Улицы, носящие сегодня имена Шухевича и Бандеры, обретут свои прежние украинские названия. Украинские оборонные заводы остановят свои конвейеры. Американские советники, управляющие огнем реактивных батарей, вернутся за океан. И грядущая послевоенная Украина избавится от государственных символов, под которыми уничтожался Донбасс, объявлялась смертельная война России, и палачи мучили и жгли огнем пленных российских солдат. Среди символов новой Украины не будет места смертоносному трезубцу, где каждый зубец окровавлен, на каждом острие тысячи пронзенных и разорванных тел. Что заменит трезубец, это орудие войны и смерти?



Сквозь слезы, копоть, гарь, лютую ненависть войны станет проступать восхитительный, живущий в сердцах украинцев образ, мистическая мечта, которая когда-то сделала Киев матерью городов русских и которая привела в Херсонес из псковских далей благодатного князя Владимира. И тот, получив крещение, озарил негасимым светом огромные пространства между трех океанов, создал небывалое православное царство - Киево-Новгородскую Русь. В Киеве и Новгороде были построены два бесподобных храма - две святых Софии - Новгородская и Киевская. Две эти Софии веками окликали друг друга, приветствовали одна другую колокольными звонами, посылали друг другу духовные дары.



В украинской Софии есть бесподобная настенная мозаика - Золотая Оранта, сияющая Богородица. Она воздела обе руки, и из ее ладоней изливаются потоки света, благодати и любви. Она молится за украинцев и русских. Она говорит, что Украина и Россия - это огромный светоносный храм, где на общей молитве стоят два народа. Их единство нерасторжимо, ибо оно существует на небесах, и оно прольется благодатным светом - той небесной живой водой, которая окропит раскаленные ненавистью сердца, умягчит ожесточенные души. И вновь два народа сольются в мечте о едином благодатном и правильном царстве, в котором нет места войне, распрям и поношениям, а только тот свет, который когда-то просиял из крохотного селения Назарет и озарил стоящего в херсонесской купели князя Владимира.



Там был солдат. Он был из Назарета.



Провалы щек, подглазий синяки.



На нем рубаха белая надета.



Разбитые в походах башмаки.



Он выносил убитых из развалин.



Палимым жаждой воду подавал.



Я не запомнил, как солдата звали.



Он был убит осколком наповал.



И там, где тело мертвое лежало,



Цветок раскрылся, неба голубей.



Над полем боя радуга играла.



И пули превратились в голубей.



А тот осколок, что сразил солдата,



Вдруг превратился в несказанный сад.



В тот райский сад с медовым ароматом,



Где золотые яблоки висят.