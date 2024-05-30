Играет ли НАТО определенную роль в Азии? - Дэвид Сакс

11:54 19.07.2024 ИГРАЕТ ЛИ НАТО ОПРЕДЕЛЕННУЮ РОЛЬ В АЗИИ?



05.06.2024

Дэвид Сакс

Трансатлантический альянс начал увязывать свои традиционные интересы в области безопасности в Европе с геополитической динамикой в Индо-Тихоокеанском регионе, включая напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем.

Поскольку Организация Североатлантического договора (НАТО) отмечает свой 75-й день рождения, Североатлантический союз начинает рассматривать возможность расширения своей роли в Индо-Тихоокеанском регионе, но члены альянса расходятся во мнениях о том, следует ли ему это делать и в какой степени.



По мнению некоторых, в условиях бушующей в Европе войны единственной заботой НАТО должна быть поддержка Украины и сдерживание России от нападения на членов альянса. Другие, однако, считают, что НАТО призвано сыграть свою роль в укреплении сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе и предотвращении китайского авантюризма в регионе. Путь, который североатлантический союз выберет в ближайшие годы, может иметь значительные геополитические последствия.



Вызов Китая

Раньше Китай практически отсутствовал в списке основных геополитических проблем НАТО, но в последние годы Североатлантический альянс сигнализирует о своем растущем беспокойстве в связи со стратегическим направлением и напористостью Китая. В 2019 году НАТО впервые упомянула Китай в официальном заявлении, отметив в своей Лондонской декларации, что "растущее влияние Китая и его международная политика представляют как возможности, так и вызовы" для Североатлантического альянса. С тех пор упоминания о Китае стали более резкими, а в коммюнике Брюссельского саммита 2021 года говорится, что "амбиции и напористое поведение Китая представляют собой системные вызовы основанному на правилах международному порядку и областям, имеющим отношение к безопасности Североатлантического альянса".



Поддержка Китаем России после ее операции на Украине в феврале 2022 года еще больше усилила обеспокоенность в НАТО. На саммите в Мадриде, состоявшемся позднее в том же году, НАТО приняла новую стратегическую концепцию, свою первую более чем за десятилетие, в которой говорилось, что "амбиции и политика принуждения Китая бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям", а также говорилось об "углублении стратегического партнерства" между Китаем и Россией и их коллективными попытками "подорвать международный порядок, основанный на правилах". Кроме того, НАТО пригласила лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи (неофициально известных как Азиатско-Тихоокеанская четверка, или AТ4) принять участие в саммите, что стало первым случаем, когда все четыре лидера сделали это.



В коммюнике Вильнюсского саммита от 2023 года были подробно изложены основные проблемы альянса в отношении Китая, включая его кибер-операции и операции по дезинформации, попытки контролировать важные промышленные сектора и цепочки поставок, а также его растущее сближение с Россией. Лидеры стран АТ4 вновь приняли участие в саммите. НАТО также объявило о новой программе партнерства с Японией.



Чрезвычайная ситуация на Тайване

Опасения по поводу того, что Китай применит силу против Тайваня, также стимулируют внимание НАТО к Индо-Тихоокеанскому региону. Крупная война из-за Тайваня, в которую втянуты Соединенные Штаты, не только вынудит Вашингтон пойти на сложные компромиссы, которые вынудят его союзников по НАТО взять на себя большую часть бремени по сдерживанию России, но и нарушит или разорвет цепочки поставок по всему континенту, сократив мировой ВВП до 10 триллионов долларов.



НАТО начала заявлять о своей заинтересованности в мире и стабильности в Тайваньском проливе и доказывать, что происходящее в Индо-Тихоокеанском регионе будет иметь огромные последствия для будущего Европы, и наоборот. Она надеется, что дальнейшая интернационализация тайваньского вопроса поможет сдерживать Китай, сигнализируя о высокой цене агрессии. Когда Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Токио в 2023 году, в его совместном заявлении с премьер-министром Японии Кисидой Фумио утверждалось, что "безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов тесно взаимосвязана". В заявлении также подчеркивается "важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива как неотъемлемого элемента безопасности и процветания международного сообщества". Несколько месяцев спустя Столтенберг отдельно отметил, что "статус-кво на Тайване и вокруг него не должен быть изменен силой".



Разные мнения внутри НАТО

Хотя в коммюнике НАТО сейчас прямо говорится о Китае, мнения его членов разделились по поводу того, представляет ли Пекин угрозу европейской безопасности, и если да, то как лучше всего с этим бороться. С одной стороны, Литва стала объектом жесткого экономического давления Китая с тех пор, как в 2021 году позволила Тайваню открыть представительство в Вильнюсе и призвала к более жесткому подходу к Пекину. С другой стороны, Венгрия продолжает развивать более тесные отношения с Китаем, которые теперь включают сотрудничество в правоохранительной сфере и сфере безопасности, а также углубление торговых и инвестиционных связей. Германия, официально рассматривая Китай как "партнера, конкурента и системного соперника", также продолжает поддерживать более тесные экономические связи с Пекином, который остается ее главным торговым партнером. Франция, со своей стороны, четко высказала свое мнение о том, что НАТО следует по-прежнему уделять более пристальное внимание Европе, и поэтому решительно выступила против открытия офиса связи НАТО в Токио.



Более взвешенный подход

В условиях войны России против Украины и сохраняющейся угрозы, которую Москва представляет для НАТО, было бы ошибкой со стороны Североатлантического союза еще больше сокращать свою военную мощь, проводя в основном символические операции в Индо-Тихоокеанском регионе. Вместо этого гораздо более конструктивной задачей было бы начать считаться с возможностью того, что конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе может вынудить Соединенные Штаты перебросить военные ресурсы из Европы в Тихий океан, вынудив европейских членов НАТО взять на себя бремя сдерживания и обороны обычными средствами. С практической точки зрения это потребовало бы от членов НАТО срочного увеличения расходов на оборону, восстановления своих оборонно-промышленных баз и проведения оперативного планирования на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть, когда Соединенные Штаты будут вовлечены в конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе.



Тем не менее, НАТО может сотрудничать со странами Индо-Тихоокеанского региона различными способами для укрепления безопасности, которые не отвлекают от ее основной миссии по поддержанию европейской безопасности. Члены НАТО и партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе, ставшие мишенью российских и китайских кибератак и операций по дезинформации, могут поделиться передовым опытом и извлеченными уроками. Страны НАТО и Индо-Тихоокеанского региона, ставшие жертвами экономического давления Китая, также могут поделиться идеями о том, как бороться с подобной деятельностью. Существует также потенциал для расширения сотрудничества в оборонной промышленности между НАТО и странами Индо-Тихоокеанского региона.



Продолжая такое сотрудничество, НАТО следует отдавать себе отчет в том, что Китай будет использовать укрепляющиеся связи между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом для продвижения своей версии о том, что Североатлантический союз разжигает конфликт в регионе. В апреле 2024 года китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" опубликовало статью, в которой утверждалось, что НАТО "раздувает пламя за пределами своих возможностей" и "там, куда направляется НАТО, наиболее вероятна война". Это последовало за аналогичными официальными заявлениями Китая в последние годы, которые были направлены на то, чтобы связать усиление присутствия НАТО в регионе с растущей вероятностью конфронтации и конфликтов.



Чтобы опровергнуть такое представление, НАТО должна четко заявить, что, хотя она открыта для расширения сотрудничества с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, она не будет расширять Североатлантический союз, чтобы официально включить в него страны региона. Тем временем генеральный секретарь НАТО должен регулярно встречаться с высокопоставленными китайскими внешнеполитическими чиновниками и разъяснять озабоченность НАТО поведением Китая и деятельностью альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.



30.05.2024 Источник - cfr.org

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