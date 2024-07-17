Расширяющийся Новый Ташкент поглотил еще 37 махаллей Ташобласти

11:57 19.07.2024

В состав Ташкента переходят 37 махаллей Ташобласти

Ранее находившиеся на территории Ташкентской области 37 сходов граждан махалли (СГМ) переданы под юрисдикцию "Янги Тошкент" (Нового Ташкента). Об этом сообщается на сайте областного хокимията.



Фото: Агенство Стратегических реформ

По данным Ташкентского областного управления Палаты государственных кадастров, из Юкоричирчикского района в состав Ташкента полностью переходят 20 махаллей, еще 11 – частично.



Также, из Уртачирчикского района полностью переходят 3 махалли и столько же частично.



18 марта 2023 года Шавкат Мирзиеев заложил первый камень строительства проекта "Новый Ташкент". В апреле 2024 года он дал старт строительству нескольких объектов в городе Новый Ташкент.



Ранее сообщалось, что общее количество объектов, передаваемых Ташкентской областью Новому Ташкенту, составляет 19 723 единицы.



Отмечалось, что "сменят прописку" на территорию Нового Ташкента 18 773 жилых, 891 нежилой объект и 52 многоэтажных дома.



Полный перечень махаллей, территории которых были переданы полностью или частично, будет опубликован позже.