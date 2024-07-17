 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.07.2024
13:44  Продукция Microsoft тихо "сдохла" по всему миру (кроме РФ). Совпадение?
13:37  В.Малышев: Игры с бесами. Украинские неонацисты держат Зеленского за горло, а в США их науськивают
13:23  Роль государственной политики стран ЦА в формировании новых направлений трудовой миграции, - О.Моргунова, Д.Рахимов
13:19  КазАкадемики отныне будут получать пожизненные стипендии - 221 тыс. тенге в месяц
13:06  Мигрант со скальпелем: рос-медицину поразила новая инфекция,, - СП
12:10  The Guardian: США переживают сильнейший идеологический кризис
12:09  Армия Узбекистана получит первый отечественный БТР "Арслон"

12:01  Разделяй и властвуй: англосаксы стимулируют раздраи в ЦентрАзии, - Рената Алимова
12:00  Весь "цивилизованный мир" лег при обновлении американского антивируса CrowdStrike. России этот антивирус продавать отказались
11:57  Расширяющийся Новый Ташкент поглотил еще 37 махаллей Ташобласти
11:54  Играет ли НАТО определенную роль в Азии? - Дэвид Сакс
11:51  НАТО: экспансия в Азию легкой жизни не обещает, - Л.Савин
11:49  Трамп против Си Цзиньпина. История вопроса, - Юрий Тавровский
11:48  Солдат из Назарета: что заменит трезубец, это орудие войны и смерти? - Александр Проханов
11:44  Россия рискует проглядеть новый военно-политический блок у своих границ, - Лия Фаррахова
11:41  Жить дорого, шаурмы нет: как снизить численность мигрантов в любом городе, - А.Назаров
11:23  Скулеж Хантера. Непутевый сын Байдена потребовал прекратить против него уголовные дела
11:18  Кровь и любовь: почему в Азербайджане запретили родственные браки, - Игорь Кармазин
11:16  Китайское предубеждение: нефть дешевеет на фоне новостей из Пекина, - "Известия"
11:13  Экспертное управление Путина возглавил Денис Агафонов
11:08  Крим-авторитет "Бахти Ташкентский" получил 20 лет тюрьмы
11:03  За аморалку – уволить, за взятки – исключить. Компартия Китая очищает ряды от ненадежных чиновников
11:01  Эрдоган вступает в схватку за уран Нигера, - И.Субботин
10:58  Президенты Узбекистана и Кыргызстана подписали в Ташкенте еще 16 документов в развитие сотрудничества
10:55  Newsmax уверяет, что Байден принял решение прекратить выборную гонку
10:44  В Туркменистане разблокировали доступ к трем миллиардам IP-адресов
10:28  Посол Китая в Таджикистане Цзи Шумин рассказал о приоритетах на следующем этапе развития сотрудничества
10:11  Казахстан. КНБ сделал важное заявление о мошенниках
10:07  В Киргизии увеличены штрафы за незаконную охоту на снежного барса, оленя, медведя, архара и других
10:02  Узбекистан. Чиновников, осужденных за преступления, в первой половине 2024 года стало больше на треть
10:00  Кадровые перестановки в Таджикистане: президент сменил руководителей сразу нескольких ключевых ведомств
04:11  Надо обкашлять: как ковид Байдена повлияет на предвыборную гонку, - А.Кузмак
00:05  Опубликован доклад премьера Венгрии Орбана главе Евросовета о "мирной миссии" (текст)
Четверг, 18.07.2024
22:22  О завещании Петра Великого. Как Россия решила захватить всех: история одной фальшивки, - П.Беседин
20:36  Узбекистан. Службу безопасности дорожного движения возглавил Шерзод Ибрагимов
19:10  "Разведи мошенника": в России запустили "Фрод-рулетку" - первый в мире сервис с перехватом звонков мошенников
16:25  Узбекско-кыргызские переговоры. Президенты определили приоритеты дальнейшего развития сотрудничества
15:17  Пленум ЦК КПК содействует модернизации и углублению реформ и открытости в Китае, - узбекский эксперт Ш.Тулаганов
13:34  Трамп 2.0 станет шоком для больной системы Европы
12:00  Они хотят нас сожрать! "Коллективный Запад" и англо-саксонские элиты, - Олег Яновский
11:37  Как российские и казахстанские инвесторы дурачили американского торгового робота
11:15  И.Маск бежит из Калифорнии в Техас из-за нового закона о детской трансгендерности
10:25  Первое пособие по военному делу, переведенное и изданное по указу Петра I, - П.Густерин
10:20  Япония: территориальные притязания усиливаются по всем азимутам
09:51  Европейский "корабль дураков" идет ко дну
09:02  "Большой вальс" 1944 года. Как в Москве и Киеве проходили парады пленных солдат вермахта
08:48  Африка - кадровый резерв России?
00:29  В рамках МТК "Север-Юг" Россия, Азербайджан и Иран планируют ряд крупных совместных работ
00:24  В Узбекистане расширяются филиалы российских вузов
00:11  Тайны перевозки российской нефти танкерами
Среда, 17.07.2024
20:53  Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с государственным визитом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Расширяющийся Новый Ташкент поглотил еще 37 махаллей Ташобласти
11:57 19.07.2024

В состав Ташкента переходят 37 махаллей Ташобласти
Ранее находившиеся на территории Ташкентской области 37 сходов граждан махалли (СГМ) переданы под юрисдикцию "Янги Тошкент" (Нового Ташкента). Об этом сообщается на сайте областного хокимията.

Фото: Агенство Стратегических реформ
По данным Ташкентского областного управления Палаты государственных кадастров, из Юкоричирчикского района в состав Ташкента полностью переходят 20 махаллей, еще 11 – частично.

Также, из Уртачирчикского района полностью переходят 3 махалли и столько же частично.

18 марта 2023 года Шавкат Мирзиеев заложил первый камень строительства проекта "Новый Ташкент". В апреле 2024 года он дал старт строительству нескольких объектов в городе Новый Ташкент.

Ранее сообщалось, что общее количество объектов, передаваемых Ташкентской областью Новому Ташкенту, составляет 19 723 единицы.

Отмечалось, что "сменят прописку" на территорию Нового Ташкента 18 773 жилых, 891 нежилой объект и 52 многоэтажных дома.

Полный перечень махаллей, территории которых были переданы полностью или частично, будет опубликован позже.

Источник - kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721379420


Новости Казахстана
- О "традиционных ценностях"
- В AMANAT подготовят 7500 учителей для повышения финграмотности школьников и студентов
- Кадровые перестановки
- Кто и почему в Казахстане громче всех кричит: "Держи вора!"?
- Рабочий график главы государства
- Правительство держит на постоянном контроле восстановление пострадавших от паводков домов
- О рейтингах правящей элиты
- Кадровые перестановки
- Правительство укрепляет подготовку к приему урожая и расширяет экспортные возможности
- Суд: экс-руководитель отдела образования лишен свободы на 11 лет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  