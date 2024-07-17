Весь "цивилизованный мир" лег при обновлении американского антивируса CrowdStrike. России этот антивирус продавать отказались

12:00 19.07.2024

Плюсы технологического суверенитета: глобальный сбой информационных систем не затронул Россию



По всему миру остановилась работа аэропортов, больницы вынуждены вести прием пациентов по старинке, вручную (а некоторые, скованные жесткими ограничениями страховых, и просто его приостановили), банки не могут обслужить клиентов и прекращают работу.



