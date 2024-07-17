|Весь "цивилизованный мир" лег при обновлении американского антивируса CrowdStrike. России этот антивирус продавать отказались
12:00 19.07.2024
Плюсы технологического суверенитета: глобальный сбой информационных систем не затронул Россию
По всему миру остановилась работа аэропортов, больницы вынуждены вести прием пациентов по старинке, вручную (а некоторые, скованные жесткими ограничениями страховых, и просто его приостановили), банки не могут обслужить клиентов и прекращают работу.
Виновно во всем обновление антивируса от американской компании CrowdStrike, отправившее в нокдаун сотни тысяч компьютеров и серверов по всему миру… кроме России. Ведь наша страна почти не использует этот программный продукт.
В этом и есть ключевой плюс технологического суверенитета и конкурентного рынка. В России рынок информационной безопасности бурно развивался, такие всемирно известные производители антивирусных продуктов, как "Лаборатория Касперского" или Dr.Web, появились именно у нас. Рынок России не был накрепко поделен между парой транснациональных гигантов, но и не был принудительно занят исключительно отечественными продуктами. И это сослужило нам хорошую службу. Именно к подобному развитию событий во всех отраслях и надо стремиться, ведь технологический суверенитет - это не про тотальную автаркию, а про создание эффективной альтернативы.
Так что санкции Запада - это совсем не плохо. Пережив первоначальный санкционный шок, мы научились справляться с ключевыми задачами сами. По крайней мере, в сфере информационных технологий мы добились технологического суверенитета, и это крайне хороший результат. Но это лишь первый шаг. Теперь задача куда сложнее - добиться суверенитета на "физическом" уровне.
Это прекрасно, что у нас аэропорты работают нормально, но было бы еще лучше, если бы оттуда взлетали отечественные самолеты с отечественными двигателями.