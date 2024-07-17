Разделяй и властвуй: англосаксы стимулируют раздраи в ЦентрАзии, - Рената Алимова

12:01 19.07.2024 Разделяй и властвуй: англосаксы стимулируют раздраи в Центральной Азии

Методы геббельсовской пропаганды служат Западу для разжигания братоубийственных конфликтов на постсоветском пространстве



Леденящие кровь кадры заживо сжигаемых людей в одесском Доме профсоюзов и откровенное глумление озверелой толпы вызвали шок у невольных свидетелей этой немотивированной дикости. Такую же совершенно необъяснимую жестокость проявляли активисты погромов на Волыни и во Львове в первой половине 20 века. Почти век спустя отвратительное обличье садизма и нетерпимости вновь вылезло на Украине, несмотря на попытки завернуть его в красивую обертку борьбы за самостийность и будущее в составе прекрасной просвещенной Европы.



А ведь начиналось все вполне невинно: обличение преступлений кровавого большевизма и реабилитация невинно пострадавших от комиссарских гулагов. Потом потихоньку дело дошло до переосмысления истории и сноса памятников героям, освободившим мир от коричневой чумы. Дальше докатилось до воспевания откровенных упырей и садистов, разделения единого народа на "укропов" и "колорадов" с разрушением многовековых культурных связей, распадом семей, отказом говорить на родном или почти родном языке и лютой ненависти, превращающей поддавшихся ей в тупую озверелую толпу.



Беда в том, что такие процессы не происходят просто так. Ненависть и расчеловечивание одних людей в глазах других создается искусственно, сознательно, специально подогревается и в дальнейшем используется как инструмент для практической реализации политики "разделяй и властвуй". Отвратительный сценарий, поражающий своей жестокостью и циничностью. И, что удивительно, до сих пор безотказно работающий в умелых руках.



Сейчас уже мало кто помнит, что люто ненавидящие и уже почти не понимающие друг друга индийцы и пакистанцы, успевшие за пару десятилетий неоднократно повоевать между собой и отправить в могилу почти миллион человек, всего лишь сто лет назад были гражданами одной страны и общались на понятном большинству из них языке. Принадлежность к разным вероисповеданиям не мешала им вполне мирно сосуществовать и взаимодействовать на протяжении многих веков, пока за дело не принялись опытные вершители судеб "полудьяволов-полудетей" по выражению выдающегося литератора, но абсолютно типичного в своем снобизме и беспринципности представителя британской колониальной администрации Р. Киплинга. Раздосадованные собственной неспособностью далее контролировать огромную страну, требовавшую свободы и независимости, белые господа просто стравили населявшие ее народы, заставив поверить в то, что причиной голода и нищеты одних являются их не менее обездоленные соотечественники другого вероисповедания, а вовсе не грабительская политика метрополии. В итоге на карте мира появилось три отдельных государства: Индия, Пакистан и Бангладеш, с крайне непростыми взаимоотношениями.



По результатам такой же политики внесения раздора и ненависти в конце XX века вспыхнули кровопролитные конфликты на большей части постсоветского пространства: в Молдавии, Грузии, Таджикистане, Узбекистане. Ценой огромных усилий и тысяч человеческих трагедий их интенсивность удалось погасить. Но, как показывает украинский пример, конфликтный потенциал никуда не делся и может вновь заиграть яркими красками в любом государстве, на которое упадет жадный взор "белого господина", вознамерившегося подправить пошатнувшееся материальное положение за счет "третьего мира".



В последнее время мясники с оксфордско-гарвардским акцентом все более плотоядно поглядывают в сторону Центральной Азии. Немудрено. Тут есть чем поживиться. Запустив зубы в богатый регион с населением в почти 75 миллионов человек, наследники колонизаторов смогут убить сразу несколько зайцев: компенсировать ресурсный голод, спровоцированный ими же самими введенными антироссийскими санкциями, обеспечить своей продукции выход на новый обширный рынок, сорвать динамично развивающееся сотрудничество республик с крупнейшим конкурентом Китаем, расширить зону нестабильности на южных границах России. Никто даже не считает нужным скрывать свои истинные цели. "Тесные отношения и сотрудничество со всеми пятью государствами нацелены на продвижение ценностей США и обеспечение противовеса влиянию соседей по региону. Расширение возможностей для американского бизнеса будет способствовать поддержанию уровня занятости и развитию производства в Соединенных Штатах", – говорится в тексте Стратегии США по Центральной Азии на 2019-2025 гг. (United States Strategy for Central Asia 2019-2025).



Ради достижения этих целей никто не стал изобретать оригинальные методы. Зачем? Все давно придумано и отработано на практике. Внести раскол в общественное сознание. Посеять ненависть к иноверцам, иноземцам, сторонникам иных политических взглядов (нужное выбрать по ситуации), сформировать и профинансировать прослойку "неравнодушных активных граждан", ратующих за "переосмысление памяти и исторического опыта", "улучшение информационного поля" и "реализацию прав на свободу слова", обвинить во всех нерешенных социальных проблемах советских, русских, киргизов, узбеков, таджиков (нужное подчеркнуть в зависимости от страны) и ждать результата, усердно подкидывая деньги местным оппозиционерам, критикам режима, пострадавшим за оппозиционные взгляды и сексуальную ориентацию... Короче, вечно обиженным, не готовым наводить порядок в своей стране законными методами, но с охотой поливающим помоями и власть, и саму страну, и своих предков, и соседей и даже собственных соотечественников. Таких в любом государстве хватает. А если за это еще и платят, можно ожидать очередей из желающих выстроиться в колонну предателей своей родины.



И такие пятые колонны активно формируются и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Таджикистане, и даже в Киргизии, несмотря на принятый недавно закон об ужесточении контроля за деятельностью иностранных НПО в республике.



По каким только поводам не выступают многочисленные борцы за права всех против всех. Какие только обвинения не сыплются на совместное прошлое... На Украине все тоже начиналось с создания мифа о голодоморе, якобы специально организованном Советской Россией для геноцида украинцев. И вот уже командированные с Украины и Польши специалисты по голодомору приходят на помощь казахским экспертам по ашаршылыку и добавляют все новые жуткие подробности к историям о том, как жиды-политруки заморили больше половины (количество жертв с каждым годом растет в геометрической прогрессии) казахов. В Узбекистане при поддержке американских советчиков дописываются все новые подробности к истории утопленных в крови "прогрессивных демократов-джадидистов". В Киргизии шагу не ступить, чтоб не наткнуться на очередную "исследовательскую площадку по изучению и осмыслению белых пятен, оставшихся в памяти народа"...



Ну и лейтмотивом звучит привычная уже заунывная тема о "ненасытной России с ее колониальными замашками, выжимавшей все соки из трудолюбивых угнетенных народов Центральной Азии". И затеняется то, что именно Советская Россия буквально вырвала регион из средневековой отсталости, встроив его в новую жизнь, в которой все народы получили право на образование и медицинское обеспечение, в которой создавались крупнейшие индустриальные проекты и люди впервые полетели в космос. По версии историков на заморском финансировании, этого делать было категорически не нужно. Именно против таких баламутов, сбивающих с правильного пути непросвещенных, но работящих декхан, и боролись те, кого пытаются теперь представить пламенными борцами за независимость от проклятых жидов-политруков, басмачи (в переводе "налетчик", "бандит").



О том, какими методами пользовались бандиты и убийцы, прозванные так именно за то, чем они занимались, нынче вспоминать не принято. Как забыли украинцы об изощренных зверствах своих новых героев из запрещенной в России ОУН-УПА*, так не комильфо вспоминать о разрубленных басмачами животах беременных киргизок, чьи мужья выступили в поддержку советской власти. Хорошим тоном в рядах страдалиц за права женщин нового формата считается не вспоминать о гаремах-изнасилованиях-продажах женщин и насилии над детьми в Туркестане, а клеймить Михаила Фрунзе, который с предельной жесткостью ликвидировал подонков, возомнивших себя законом и порядком без всяких на то оснований. Ну и совсем не стоит хранить память о сотнях русских врачей и учителей, направленных в 1920-30 годы в регион на борьбу с эпидемиями и безграмотностью и ставших жертвами этих самых "пламенных борцов за свободу".



Из признания басмачества "народно-освободительным движением" логично вытекает также признание предателями их противников, выступавших за права трудового народа, сражавшихся в рядах Красной армии, победителей нацизма, строителей новой жизни для следующих поколений неразумных, но либеральных потомков. И вот уже общество на шаг ближе к расколу внутри себя. Потом можно обвинить уже не советских, русских в нанесении непоправимого вреда уникальной окружающей среде региона всякими там Байконурами-Семипалатинсками. А потом, чего уж мелочиться, заявить о том, что именно "русские выпили Аральское море" (Звучит не более дико, чем ставший уже общепризнанным на Украине тезис о том, что Черное море выкопали легендарные Великие Укры). А если еще вспомнить обиды и претензии между соседями? Ну, например, узбеки отжали у киргизов Кемпир-Абадское водохранилище, киргизы незаконно захватили кусок Ферганской долины, казахи воруют воду из Аму-Дарьи, а туркмены своими метановыми выхлопами спровоцировали обмеление Каспия. И вот уже в Павлодаре режут русских, в Фергане таджики убивают узбеков, в Бишкеке северяне разбираются с южанами, а в Душанбе в здании университета исламские экстремисты сжигают противников ношения религиозной одежды.



Прекрасный получается горючий материал для будущего пожара, который охватит весь регион, а возможно, перекинется и на соседние страны, стимулируя новые потоки беженцев и вынужденных мигрантов.



Сколько ресурсов можно выкачать из стран, пока они заняты братоубийственной войной! Сколько кредитов выписать дорвавшимся до власти на волне всеобщей ненависти марионеточным правительствам! Сколько оружия продать воюющим сторонам! Сколько наркотиков вывезти из Афганистана, пока никто не следит за границей! Полученная западными дельцами маржа от украинской трагедии меркнет по сравнению с открывающимися перспективами…



Рената Алимова

18.07.249 Источник - фонд стратегической культуры

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