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Армия Узбекистана получит первый отечественный БТР "Арслон"
12:09 19.07.2024

В Узбекистане разработан первый отечественный БТР "Арслон" по стандартам НАТО, который в скором времени поступит на вооружение, армия также получит обновленное поколение бронеавтомобиля "Тарлон-М".



Агентство оборонной промышленности представило новые образцы техники: бронетранспортер "Арслон" и модернизированную бронемашину "Тарлон-M", которые сейчас проходят войсковые испытания, сообщается в репортаже "Узбекистан 24".

БТР "Арслон" соответствует стандартам НАТО и оснащен автоматизированным боевым модулем, способным поражать цели в любое время суток. Он вооружен 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом. Машина может перевозить восемь десантников и трех членов экипажа, а также адаптирована к различным климатическим условиям Узбекистана.

Масса БТР составляет от 32 до 35 тонн в зависимости от комплектации, "Арслон" имеет противоминную защиту уровня 4a/4b в 10 килограммов в тротиловом эквиваленте.

14-тонный бронеавтомобиль "Тарлон-М" представляет собой четвертую версию данной модели. Его корпус изготовлен из композитных материалов с полимерной броней и установлен на полноприводное шасси, обеспечивающее высокую проходимость.

Машина оснащена системой закрытой цифровой и спутниковой связи, а также боевым модулем с 14,5 мм пушкой, разработанным отечественными инженерами. Этот бронеавтомобиль предназначен для патрулирования, выполнения специальных задач в опасных зонах, охраны войск, десанта и транспортных колонн.

Источник - kun.uz
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