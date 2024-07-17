Армия Узбекистана получит первый отечественный БТР "Арслон"

12:09 19.07.2024

В Узбекистане разработан первый отечественный БТР "Арслон" по стандартам НАТО, который в скором времени поступит на вооружение, армия также получит обновленное поколение бронеавтомобиля "Тарлон-М".



