The Guardian: США переживают сильнейший идеологический кризис

12:10 19.07.2024 The Guardian

Великобритания

19 июля 2024

Соединенные Штаты Америки рушатся на наших глазах - и демократы должны принять вину за это



Америка, которая давно потеряла авторитет на международной арене, находится на краю обрыва, пишет автор The Guardian. Военная агрессия, безумное высокомерие и геронтократия больных лидеров - все это ведет страну к страшной трагедии. А пострадают от нее, отмечают читатели газеты, в первую очередь обычные люди.

Наша экономическая система не работает эффективно для простых людей. Из-за чего она оказывается в уязвимом положении для таких демагогов, как Трамп.



Вступили ли США в эпоху позднего Советского Союза? Сегодня Америка представляет собой геронтократию, возглавляемую больными лидерами и переживающую кризис доверия к господствующей идеологии. Это слабеющая сверхдержава, терпящая унижения за рубежом (например, в Афганистане). Ее экономическая система с трудом удовлетворяет потребности своих граждан. Сходство с СССР становится пугающим.



Конечно, есть и явные различия. США - это демократия, хотя и серьезно скомпрометировавшая себя корыстными интересами богачей и целенаправленными усилиями правых по уменьшению избирательных прав населения. Америка - это этнически разнородный союз штатов. Но что особенно важно: если Джо Байден - это Леонид Брежнев или один из двух недолго живших его преемников, то Дональд Трамп - это все-таки не Михаил Горбачев. Он скорее американский Владимир Путин.



Попытка убийства Трампа показывает, что мы движемся во тьму. Ранее в этом году один из опросов выявил, что более трети американцев считают, что гражданская война при их жизни "очень вероятна", а еще 13% выбрали вариант ответа "весьма вероятна". Еще в 2021 году ведущий канадский политолог и исследователь гражданских конфликтов предупредил, что ослабление демократических институтов США, происходившее на протяжении десятилетий, может привести к краху всей системы уже к 2025 году - и это породит крайнюю социальную нестабильность и тиранию, которая возьмет верх к 2030 году. Десять лет назад такие пророчества показались бы неубедительными и даже безумными. Теперь только глупые и наивные люди отвергнут их как неправдоподобные.



Либеральный порядок рассыпается на глазах - а ведь всего четверть века назад, когда президентом был Билл Клинтон, многие считали его "нерушимым". США были опьянены триумфом победы в холодной войне, а построенные ими политическая и экономическая системы были прославлены Фрэнсисом Фукуямой в его "Конце истории" как высший этап развития человечества. В наших программах и сериалах вроде "Друзья" или "Западное крыло" миру был представлен образ добродушной и дружелюбной Америки. А на День независимости она представлена в качестве милосердного защитника человечества. Казалось, что в мире либеральная демократия считалась нормой, а не досадным исключением. Конечно, приход Джорджа Буша-младшего, трагедия 11 сентября и поля смерти в Ираке (так в тексте; возможно, автор путает собирательные названия killing fields ("поля смерти" в Камбодже) и highway of death ("шоссе смерти", один из эпизодов войны в Персидском заливе) - прим. ИноСМИ) были болезненным опытом для прогрессивных американцев, который закончился для них самым серьезный кризисом капитализма со времен Великой депрессии. Но Барак Обама, казалось, смыл эти грехи. Он был первым чернокожим президентом. Он обладал телегеничностью и уникальным обаянием. Даже самый жесткий отбор на кастинге не мог бы создать более прекрасного кандидата, отвечающего надеждам либерального американца.



Спустя девять десятилетий после публикации романа-антиутопии Синклера Льюиса "У нас это невозможно" (Can’t Happen Here), в котором рассказывается о вымышленном фашистском диктаторе, захватившем власть в США. Сценарий, который он представил, сегодня уже не кажется таким уж надуманным и маловероятным, чем когда-либо за 250-летнее существование Америки. Льюис воспринимал нацистскую Германию как предупреждение. Ведь его жена - журналистка Дороти Томпсон, взявшая интервью у Адольфа Гитлера, впоследствии была изгнана из страны нацистским режимом. Сегодня авторитарную модель можно наблюдать в Венгрии. Правоцентристская партия "Фидес" с приходом к власти Виктора Орбана заняла крайние позиции, радикализировалась. С тех пор Венгрия повернулась в сторону мигрантофобской политики и демонизации оппонентов как непатриотичных иностранных марионеток. Будапешт также ввел цензуру в своих СМИ и разрушил независимость судебной власти ради создания того, что Орбан называет "нелиберальная демократия". Такая политическая траектория, пожалуй, наиболее успешно была проложена Путиным: вы сохраняете атрибуты демократии, а ее содержание постепенно искажается. Незадолго до покушения Трамп принимал Орбана в Мар-а-Лаго, где тот поддержал его кандидатуру в президенты от республиканской партии.



Демократическая культура в США укоренилась сильнее и глубже, чем в Венгрии. Но Трамп еще больший демагог, чем Орбан. Более того, он стал мстительнее и радикальнее, чем когда-либо - те, кто придерживался умеренных взглядов бежали в ужасе, когда узнали его планы руководства страной. Верховный суд США находится в руках консервативного большинства, а победа Трампа на президентских выборах может легко сопровождаться победой республиканцев в обеих палатах Конгресса, что будет означать упадок системы сдержек и противовесов. Трамп выдвинул идею об отмене конституции страны и заключении в тюрьму своих политических оппонентов, а его обещание стать диктатором лишь "на денек" просто пугает.



Возвращение Трампа в Белый дом, скорее всего, вызовет негативную реакцию в обществе. Но любые протесты могут быть использованы как предлог для введения авторитарных мер, и возможно, даже военного положения. Сообщается, что Трамп приказал высшему военному руководству США стрелять в протестующих участников движения Black Lives Matter в 2020 году. Довольно скоро можно будет увидеть, какое развитие это получит. Мы пока не знаем мотивов подозреваемого в покушении на Трампа. Но этот эпизод наверняка будет использован республиканцами для того, чтобы остановить преследования Трампа и завуалировать ту опасность, которую он представляет для страны, на основании, что это спровоцирует дальнейшее насилие против него. И это несмотря на то, что подавляющее большинство экстремистских действий в США совершается сторонниками правых идей.



Почему же все пошло не так? Правда в том, что американская политическая система уже давно не работает как надо, и отчасти в этом виновата демократическая элита. Когда Трамп пришел к власти, реальная средняя заработная плата имела примерно такую же покупательную способность, как и четыре десятилетия назад. А люди с наибольшим доходом получали и наибольшую выгоду от всего. Подобная стагнация порождает пессимистические настроения, в обществе нарастают споры, а демагогия расцветает. Демократам не удалось повлиять на такой исход.



Рост популярности Трампа подразумевает и возврат расизма, но также он связан и с провалом экономической политики демократической партии. Республиканцы усердно поощряли "белый бумеранг" (ответная реакция белых расистов на активизацию движения чернокожих американцев за гражданские права в 60-е годы), и использовали расистские лозунги. При Обаме эта ситуация только ухудшилась. Подход демократов к социальной реформе ситуацию не поменял. Начиная с 1960-ых годов налоги для корпораций неуклонно снижались, а бремя налогообложения для простых американцев со средним доходом почти удвоилось, если считать с середины 1950-ых и до 1980. Поэтому социальные программы, направленные на самых бедных американцев, легко демонизировались. Мол, их оплачивают из своего кармана "синии воротнички", что разрушало солидарность традиционной демократической коалиции. Это недовольство легко и грубо переводилось в область расовых различий с тезисом - недостойная бедная черная Америка субсидируется трудолюбивыми белыми рабочими.



Военные авантюры элиты демократов, таких как Хиллари Клинтон и Джо Байден -прежде всего в Ираке и Афганистане, а также в Ливии - отличались кровавым хаосом и унижением Америки в глазах других стран. Сегодня Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида, творимого Израилем.



Республиканцы с энтузиазмом относятся к своему кандидату, у демократов прямо противоположное настроение.

Как обнаружило в свое время советское руководство: сверхдержаве, переживающей кризис как внутри страны, так и за рубежом, грозит расплата. На Западе рухнула стена, отделявшая центристов и от крайне правых: победа Трампа придаст силы набирающим силу ультрарадикальным движениям Европы.



"Попытка убийства Трампа знаменует собой наше дальнейшее погружение во тьму. Ранее в этом году опрос показал, что более трети американцев считают, что гражданская война при их жизни "очень вероятна", а еще 13% выбрали вариант ответа "весьма вероятна".



Давайте констатируем совершенно очевидный факт: в супер-поляризованной стране, напичканной огнестрельным оружием, когда правящая партия и СМИ постоянно изображают кого-либо в виде экзистенциальной угрозы, то рано или поздно человек станет мишенью. Чудо не только в том, что Трамп жив, но и то, что до сих пор это была единственная попытка его убийства.



Как намекает автор, лагерь демократов сейчас находится в безнадежной ситуации. Они не могут отменить риторику последних восьми лет. Отступить сейчас - значит признать, что их послания обществу были подстрекательскими и опасными. И следование таким принципам обозначает молчаливое одобрения насилия. Они вообще понимают, что чувствуют миллионы людей, когда демократы снова и снова заявляют, что судьба нации находится на волоске?

Республиканцы уже много лет предсказывали событие, подобное тому, что произошло в субботу. Теперь, когда это действительно произошло, их аргументы кажутся более весомыми, чем когда-либо. Многие беспартийные избиратели, которые, по сути, решают исход выборов, перейдут на их сторону. Поведение Трампа сразу после покушения, безусловно, пробуждает в обществе чувство солидарности и необходимости добиться правосудия прямо у урны для голосования.

Трамп победил, и в этом полностью виноваты его оппоненты, которые предпочли выбрать политику, основанную на страхе и цинизме, а не на принципах порядочности и надежды.



Beegee123

Отличный анализ того, в каком положении сейчас находятся США. Это патовая ситуация, и момент взрыва кажется все ближе с каждым днем. Я не согласен с проведением аналогии между США и бывшим СССР, поскольку не бывает двух абсолютно одинаковых периодов времени. Но в то же время Америка сейчас столкнулась с президентом, который не может вселить уверенность в общество, и кандидатом, в силах которого сейчас использовать момент, чтобы захватить еще больше власти. Мы- то наблюдаем со своей колокольни, но сделать ничего не можем. Однако в наших силах подготовиться к возможному краху. Нам нужно реагировать сейчас и мобилизовать наши военные и экономические ресурсы, чтобы быть готовыми к самому плохому. С этой точки зрения момент примирения с ЕС настал как нельзя кстати. Теперь Стармеру предстоит стать настоящим государственным деятелем, а не просто лидером.



TheGZA000

Автор не говорит, что США и СССР были похожи во всех отношениях, и даже открыто отрицает это. Но он сказал, что в обоих присутствует "геронтократия, возглавляемая больными лидерами и переживающая кризис доверия к господствующей в ней идеологии. Это ослабевающая сверхдержава, терпящая за рубежом (например, в Афганистане). Ее экономическая система с трудом удовлетворяет потребности множества граждан. Между США и СССР получается довольно странное сходство".

Все это совершенно точно подмечено. Но многие люди у нас просто не могут вынести, когда им говорят, что "король-то голый".

Трансляция дебатов кандидатов в президенты США - ИноСМИ, 1920, 18.07.2024



Financial Times

Великобритания

Главным проигравшим на этих выборах могут стать сами США

18.07.2024



Empatosaurus

Да, Оуэн, похоже, что мы наблюдаем сочетание "американской мечты" и безудержного высокомерия, связанного с принятием как должного того, что США якобы есть и всегда будут лучшим из всех возможных государств.



Мне кажется, что именно явная неспособность оспорить это на политическом уровне, в экспертном сообществе или среди общественного мнения напрямую и привела к тому, что вскоре обернется трагедией. Это станет падением не только для самих США, но и для многих западных идей и направлений мировоззрения. Жизни людей, которые живут этим, будут просто уничтожены.

При таком большом количестве проблем, кажется, что именно полное отсутствие способности общества мыслить и реалистично подходить к решению своих проблем и является главной причиной тех потенциальных катастрофических потрясений, которые ждут всех нас.



Hibernica

Вера в американское величие, несмотря на все доказательства противоположного, вполне может стать фактором, способствующим нашему падению.

И я подозреваю, что кризис неминуем, даже если Трамп проиграет в ноябре. В конце концов, любую страну, в которой нарциссический псих правого толка, потерпевший неудачу будучи на посту президента, получает более 45% голосов, на каком-то этапе ждет очень мрачное будущее. Победа Байдена станет лишь временной остановкой скатывания Америки к фашизму и краху. А меньшинства у нас в стране могут очень легко стать большинством.

В конечном счете, во всем мире идет продолжающаяся битва между продемократическими и антидемократическими силами. Последние сейчас потерпели несколько поражений: Польша вернулась к демократии, Болсонару проиграл в Бразилии, партия "Голос" не смогла заполучить поддержку народа в Испании, а Тори, приостановившие работу парламента, были уничтожены в Великобритании. Но США - это самое веселое. И после Трампа у республиканцев будет бесчисленное количество трамповских клоунов, стремящихся в Белый дом.

Действительно, мрачные времена.



Diggedy

Хотя статья Оуэна и наполнена некоторыми преувеличениями, возможно, кое в чем она верна.

Последовательные попытки демократов привлечь Трампа к ответственности с 2021 года поляризовали американское общественное мнение и заставили многих разумных американцев перейти на его позицию. Я, конечно, не фанат Трампа, но даже я (глядя из Великобритании) чувствовал, что подавляющее большинство политически мотивированных судебных процессов против него были контрпродуктивными.

Трамп говорит, что он попытается посадить в тюрьму своих оппонентов. Это плохо, но с другой стороны... это именно то, что они пытались сделать с ним последние четыре года.

Оглядываясь назад, они могли бы просто позволить ему исчезнуть, как это всегда делали другие президенты.



Hibernica

Но, конечно, любой, кто осмеливается выступать против либерализма, является "антидемократом". Польша - какой прекрасный пример! Туск взял под свой контроль государственные СМИ, используя методы, которые имели мало общего с "верховенством закона". И аналогичным образом он сейчас пытается уничтожить консервативную оппозицию. Если ему это удастся, либеральная демократия достигнет своей высшей формы - люди будут выбирать только между "прогрессивными партиями". В конце концов, все остальные представят собой "угрозу демократии".



Unixtown2002

Демократы страдают от своего высокомерия.

Я действительно думаю, что президенту Байдену нужно уступить место кому-то помоложе. В то время как республиканцы сейчас на пике популярности. До выборов еще три с половиной месяца.

А в большой политике даже неделя - это большой срок.



andrew_arrow

Америке конец. Я надеюсь, что Европа и Великобритания осознают опасность, которая подкрадывается все ближе, и создадут для себя будущее, которое не будет зависеть от непостоянных капризов политики США или их зонтика безопасности. Киссинджер сказал: "У Америки нет друзей. У нее есть только свои интересы". Это все, что нам нужно помнить.



ismeee

Подобно коммунизму советского типа, Америка, рожденная в результате кровавой революции, представляет собой массовый социальный эксперимент, который идет ужасно неправильно. И "Советский Союз" или, вернее, Соединенные Штаты в их современном обличии, обречен на провал. Америка больше не является страной, это просто огромная корпорация, работающая на благо своих миллионеров и акционеров-миллиардеров.



Nurmberger

Если не считать мимолетных моментов покоя, Америка очень быстро превратилась в огромную корпорацию, занимающуюся неуклонным накоплением богатства посредством рабства и принудительной конфискации земель коренных американцев. Ничего особо не изменилось



BParker

До революции в США эта земля была украдена в результате геноцида коренного населения. В ДНК Америки заложены смерть, разрушение и ожидание гражданской войны.



paul939

"Сегодня Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида, творимом Израилем".

Я не понимаю, почему все те, кто так злится на Израиль за Газу, практически ничего не говорили тогда, когда Саудовская Аравия в течение десяти лет скидывала на Йемен бомбы, поставленными США и Великобританией.



HenrikKrukmakare

Сверхдержава с двухпартийной системой и крайне капиталистической повесткой дня, с конституцией, во главе которой стоят денежные интересы, где корпорации - это люди, а деньги - это свобода слова. Где Мердок промыл мозги большей части страны, где жизни что-то значат только в том случае, если это "американские жизни", а люди полноценны только если они бедны или бездомны, где принудительный труд в тюрьме - это нормально!? Какая демократия? Она давно умерла. Демократия в США - это иллюзия.



jessthecrip

Мне кажется, Байден выглядел бы значительно лучше, если бы он не посылал партии оружия государству - преступнику, которое устроило самую кровавую бойню за последние 9 месяцев. Многих в США от этого тошнит.



RPDolan

Демократы сами полностью виноваты в сложившейся ситуации, которая привела к возрастанию шансов Трампа на победу в ноябре. Не нужно было быть гением, чтобы предвидеть, что возраст Байдена и все проблемы, связанные с этим, к моменту выборов серьезно умножатся. У них было время подобрать и раскрутить нового кандидата, разработать целую стратегию для него. Следует подчеркнуть, что Байден собирался стать президентом на один срок, но похоже, что у демократов сдали нервы. Они посчитали, что Байден - единственный, кто может победить Трампа, хотя, уже год назад это было не так очевидно. Им нужно отказаться от участия в выборах, но, возможно, слишком поздно. Республиканцы уже продали душу Трампу по своим эгоистичным причинам. Многие демократы, возможно, из страха также помогли республиканцам.



EqualmeansEqual

Демократия сядет на мель на волне неолиберального капитализма и вызванного им безудержного неравенства. Франция, Италия, Германия, Нидерланды и Великобритания сталкиваются с одной и той же угрозой. Неспособность левых, находящихся у власти, изменить жизнь людей делает голосование бессмысленным. Обама привел Трампа к власти. Блэр возглавил сумасшедших Тори, и, если Кир Стармер не окажет существенного позитивного влияния на жизнь людей в ближайшие 5 лет, он приведет к приходу крайне правых в Великобритании, которые будут винить иммиграцию в проблемах, которые они сами вызвали безудержным капитализмом и приватизацией.



Колокол звонит по тебе, Великобритания!

Jympton

Ну что, вот он, последний "кризис капитализма"? Будьте хорошими ребятами и разбудите меня, когда начнется революция, ладно?

OculusMentis



Спасибо за эту статью, Оуэн. Примечательно то, насколько сбиты с толку все в Великобритании и Европе по поводу отношений с Америкой, особенно во время нынешнего конфликта на Украине.

Вашингтонский консенсус вместе с американскими атомными авианосцами был одним из столпов так называемого Pax Americana ("Американского мира") с момента окончания Второй мировой войны. Мир, который, как в банде мафии, основан на безоговорочном подчинении бесконечным долгам, навязанным остальному миру постоянно обесценивающимся долларом США.



По сути, пока страны продолжают покупать американский долг, они будут "защищены". Если они перестанут это делать, они либо подвергнуться вторжению, либо будут дестабилизированы изнутри.

Очень печально, что многие не видят настоящей цены, которую придется заплатить всему миру в валюте, которая существует лишь для удовлетворения долговой зависимости США, накачивающими ее по всему миру.

Хорошо, а теперь я возьму свое пальто... Источник - ИноСМИ

